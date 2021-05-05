Коко Шанель

До того, как Коко стала Шанель

Микеланджело "видел" готовую статую в куске мрамора и "просто убирал" все лишнее. Но как вместить жизнь в два часа экранного времени? Тоже убрать все лишнее? Попытку эту предпринял французский фильм "Coco avant Chanel".