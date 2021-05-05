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Французский модельер, основавшая модный дом Chanel.
Человек, оказавший огромное влияние на моду двадцатого столетия.
Знаменитым духам "Шанель № 5" сегодня исполняется ровно 100 лет. Немецкий историк сравнил их с "Красной Москвой". В чью пользу сравнение?
Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье.
"Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом", - так впервые было представлено творение Коко Шанель. С тех пор прошло 90 лет...
Французские историки заподозрили Коко Шанель в связях с нацистами. Имя всемирно известного дизайнера фигурирует в архивных документах разведслужб.
В объектив Пауля Хорста мечтали попасть все знаменитые модели ХХ века. Его фотографии вдохновляли Мадонну. Сейчас их впервые показывают в Германии.
Модные иллюстрации не конкурируют с фотографией, а представляют собой отдельный способ интерпретации моды. Выставка в Гамбурге прослеживает развитие модного рисунка.
''Маленькое черное'' и другие знаменитости - экспозиция рассказывает о легендарных творениях французского кутюрье.
Для многих именно она стала абсолютным воплощением женственности XX века: вечно молодая, независимая, резкая, смелая, сильная, пережившая две войны и дюжину любовников.
Для женщины сумка – "домик", для социолога – зеркало души, а для историка – индикатор развития общества. 300 редких экспонатов в Мюнхене говорят с каждым на его языке.
Знаменитый французский дизайнер Коко Шанель в годы немецкой оккупации Франции сотрудничала с немецкой разведкой. О том, как она была вовлечена в шпионскую деятельность, рассказывается в новой книге, выпущенной в США.
В течение последнего киногода на немецкие экраны выходит уже второй фильм о Коко Шанель - самой знаменитой мадемуазель в истории моды. Новая лента повествует о вымышленном романе Шанель и композитора Игоря Стравинского.
Микеланджело "видел" готовую статую в куске мрамора и "просто убирал" все лишнее. Но как вместить жизнь в два часа экранного времени? Тоже убрать все лишнее? Попытку эту предпринял французский фильм "Coco avant Chanel".
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