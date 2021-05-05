Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Коко Шанель

Французский модельер, основавшая модный дом Chanel.

Человек, оказавший огромное влияние на моду двадцатого столетия.

16.08.2018, Berlin: Eine Frau testet das Parfüm Coco Mademoiselle der Firma Chanel Paris in einer Parfümerie Douglas. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Немецкий историк сравнил "Шанель № 5" с "Красной Москвой" 05.05.2021

Знаменитым духам "Шанель № 5" сегодня исполняется ровно 100 лет. Немецкий историк сравнил их с "Красной Москвой". В чью пользу сравнение?
Bildergalerie Modedesigner entwerfen Kostüme für Theater ARCHIV - Eine Tänzerin steht am 28.09.2016 in Berlin beim Photocall zu der Revue The one - Grand Show im Friedrichstadt-Palast auf der Bühne. Die Premiere der Show mit Kostümen von Jean Paul Gaultier soll am 06.10.2016 stattfinden. Foto: Britta Pedersen/dpa (zu Vorausmeldung Neue Show im Friedrichstadtpalast - Kostüme von Gaultier vom 05.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены 07.05.2018

Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье.
Undatiert +++ Bei Christie's in London wird ein Klassiker von Coco Chanel versteigert. Es handelt sich um ein knieumspieltes schwarzes Abendkleid aus Chiffon mit Plisseerock und einer transparenten Jacke. Schlichte Kleider dieser Art werden auch Kleines Schwarzes genannt. (Undatierte Aufnahme). Foto: UPI +++(c) dpa - Report+++ | BG 90 Jahre Kleines Schwarzes Copyright: picture-alliance/dpa/UPI

"Маленькое черное": как платье стало культом 30.09.2016

"Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом", - так впервые было представлено творение Коко Шанель. С тех пор прошло 90 лет...
Gabrielle Coco Chanel (Archivfoto von 1935) ist ein Mode-Mythos: Das kleine Schwarze, das Chanel-Kostüm gehört zu den Klassikern modernen Designs. Und auch fast 35 Jahre nach ihrem Tod ist der Name der ehemaligen französischen Hutmacherin noch immer ganz oben. Das verdankt sie dem Deutschen Lagerfeld, der 1983 Chefdesigner im Hause Chanel wurde. Rund 60 Modelle mit Coco Chanel und Karl Lagerfeld-Designs sind ab Donnerstag (5. Mai) im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu sehen. Foto: Man Ray Trust/ADAGP Paris 200 (ACHTUNG: Veröffentlichung nur im Zusammenhang mit o.g. Ausstellung - Das Foto darf nicht verändert werden) nur s/w +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++(c) dpa - Report+++

Историки: Коко Шанель числилась агентом нацистов 17.03.2016

Французские историки заподозрили Коко Шанель в связях с нацистами. Имя всемирно известного дизайнера фигурирует в архивных документах разведслужб.
Es zeigen die Ausstellung “Horst: Photographer of Style” 12.02.-22.05.16 im NRW-Forum Düsseldorf . Die Pressebilder wurden von der NRW-Forum-Presseabteilung gegeben, das Copyright gehört zu Condé Nast / Horst Estate.

Сто обложек для журнала Vogue: король модной фотографии Хорст П. Хорст 23.02.2016

В объектив Пауля Хорста мечтали попасть все знаменитые модели ХХ века. Его фотографии вдохновляли Мадонну. Сейчас их впервые показывают в Германии.
***ACHTUNG: Bilder nur zur Berichterstattung über die Ausstellung Bilder der Mode im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg verwenden!!!*** Links: Antonio, Ohne Titel, 1966, veröffentlicht in The New York Times Magazine, Mixed Media, 56 x 22 cm, © Courtesy of Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos and Galerie Bartsch & Chariau Mitte: Antonio, Ingeborg, 1966, veröffentlicht in The New York Times Magazine, Mixed Media, 56 x 22 cm, © Courtesy of Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos and Galerie Bartsch & Chariau Rechts: Antonio, At Home, 1967, veröffentlicht in The New York Times Magazine, Mixed Media, 56 x 22 cm, © Courtesy of Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos and Galerie Bartsch & Chariau

От кутюр в картинках: как художники видят моду 07.01.2015

Модные иллюстрации не конкурируют с фотографией, а представляют собой отдельный способ интерпретации моды. Выставка в Гамбурге прослеживает развитие модного рисунка.
Horst P. Horst, Coco Chanel, 1937, Silbergelatine, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg ***NUR FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG VERWENDEN***

Гамбург знакомит ближе с ''легендой Шанель'' 28.02.2014

''Маленькое черное'' и другие знаменитости - экспозиция рассказывает о легендарных творениях французского кутюрье.
Français : Boutique Chanel Joaillerie, 18, place Vendôme, Paris Datum Dezember 2005(2005-12) Quelle Eigenes Werk Urheber Eric Pouhier http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Channel_headquarters_bordercropped.jpg&filetimestamp=20060303173658

Мадемуазель Шанель - противоречивая властительница 12.08.2013

Для многих именно она стала абсолютным воплощением женственности XX века: вечно молодая, независимая, резкая, смелая, сильная, пережившая две войны и дюжину любовников.
***Diese Bildmotive stehen für einmalige aktuelle Berichterstattungen über das Bayerische Nationalmuseum bzw. seine Ausstellungen honorarfrei zur Verfügung*** Handtasche Chanel 2.55 Handtasche Chanel 2.55, Paris 1955 Copyright: Bayerisches Nationalmuseum München

Сумка в истории: от валютного киоска до вместилища чувств 07.05.2013

Для женщины сумка – "домик", для социолога – зеркало души, а для историка – индикатор развития общества. 300 редких экспонатов в Мюнхене говорят с каждым на его языке.
Gabrielle Coco Chanel (Archivfoto von 1935) ist ein Mode-Mythos: Das kleine Schwarze, das Chanel-Kostüm gehört zu den Klassikern modernen Designs. Und auch fast 35 Jahre nach ihrem Tod ist der Name der ehemaligen französischen Hutmacherin noch immer ganz oben. Das verdankt sie dem Deutschen Lagerfeld, der 1983 Chefdesigner im Hause Chanel wurde. Rund 60 Modelle mit Coco Chanel und Karl Lagerfeld-Designs sind ab Donnerstag (5. Mai) im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu sehen. Foto: Man Ray Trust/ADAGP Paris 200 (ACHTUNG: Veröffentlichung nur im Zusammenhang mit o.g. Ausstellung - Das Foto darf nicht verändert werden) nur s/w +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++(c) dpa - Report+++

Новая биография: Коко Шанель работала на абвер 16.08.2011

Знаменитый французский дизайнер Коко Шанель в годы немецкой оккупации Франции сотрудничала с немецкой разведкой. О том, как она была вовлечена в шпионскую деятельность, рассказывается в новой книге, выпущенной в США.
Channel Coco & Igor Stravinsky © Eurowide/PA CO ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden***

"Coco & Igor": кинороман Игоря Стравинского и Коко Шанель 19.04.2010

В течение последнего киногода на немецкие экраны выходит уже второй фильм о Коко Шанель - самой знаменитой мадемуазель в истории моды. Новая лента повествует о вымышленном романе Шанель и композитора Игоря Стравинского.
Szenebild aus dem neuen Film von Anne Fontaine, Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft Permission is granted to password-holders to reproduce these press materials in articles and programmes publicizing the German release of the motion picture. All other use is strictly prohibited, including sale, duplication, or other transfer of this material. For details please visit the website's Terms and Conditions © 2000-2009 Warner Bros. Pictures Germany, a division of Warner Bros. Entertainment GmbH Für Fragen und Anregungen: feedback@medianetworx.de

До того, как Коко стала Шанель 18.08.2009

Микеланджело "видел" готовую статую в куске мрамора и "просто убирал" все лишнее. Но как вместить жизнь в два часа экранного времени? Тоже убрать все лишнее? Попытку эту предпринял французский фильм "Coco avant Chanel".