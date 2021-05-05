 Немецкий историк сравнил ″Шанель № 5″ с ″Красной Москвой″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.05.2021

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Культура и стиль жизни

Немецкий историк сравнил "Шанель № 5" с "Красной Москвой"

Знаменитым духам "Шанель № 5" сегодня исполняется ровно 100 лет. Немецкий историк сравнил их с "Красной Москвой". В чью пользу сравнение?

Шанель № 5 и

"Все это выглядит как случайность", - с этих слов Карл Шлëгель (Karl Schlögel), известный немецкий историк, специалист по России, начинает свою книгу "Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва" ("Der Duft der Imperien. Chanel Nr. 5 und Rotes Moskau"). История создания двух парфюмов, в свое время известнейших ароматов двух враждебных друг другу систем, как оказывается, переплетается, беря свое начало на парфюмерных фабриках дореволюционной России. 

Создатели этих духов - парфюмеры Эрнест Бо и Август Мишель, оба французы по происхождению. Эрнест Бо эмигрировал после революции во Францию, где создал серию ароматов, которую в 1920 году продемонстрировал Коко Шанель. Пробы были пронумерованы, Шанель выбрала номер пять, так родился известнейший аромат Запада. Мишель остался в России и создал в 1925 году на фабрике "Новая заря" духи "Красная Москва", которые стали гордостью советской парфюмерии. Что общего у этих ароматов, DW спросила у автора книги Карла Шлëгеля.

Обложка книги Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва

Обложка книги "Аромат империй. Шанель № 5 и Красная Москва"

DW: В вашей книге вы рассказываете историю "Шанель № 5" и духов "Красная Москва". Какие параллели вы видите между ними?

- Для меня важно было открытие, что у них есть нечто общее. Когда я был в Советском Союзе, я заметил особенный запах (духов. - Ред.) и начал исследовать его истоки. К своему удивлению я выяснил, что знаменитый парфюм "Красная Москва" восходит ко времени до революции, к духам, которые были созданы по случаю 300-летия династии Романовых (имеются в виду духи "Любимый букет императрицы Екатерины II" 1913 года. - Ред.). Это послужило для меня отправной точкой исследований. Я связал эту историю с широко известной историей "Шанель № 5". 

В Советском Союзе знали историю "Красной Москвы", но не историю "Шанель № 5" и наоборот, те, кто занимался историей "Шанель № 5", не знали о "Красной Москве". То есть я лишь соединил линии двух традиций в культуре парфюмерии. И то, что при этом эта история выльется в историю ароматов XX века, этого я поначалу не осознавал. Постепенно я сделал и другие открытия. Это история Полины Жемчужиной-Молотовой или то, что Казимир Малевич, этот замечательный теоретик искусства и художник, является создателем флакона для одеколона "Северный", который был очень популярен в Советском Союзе. 

- Но давайте вернемся к духам "Шанель № 5" и "Красная Москва". Их создали два разных парфюмера, которые работали в дореволюционной России и, возможно, были знакомы. Но является ли это достаточным основанием для того, чтобы говорить о "практически идентичных" запахах, как вы делаете в вашей книге? Этот ваш тезис вызвал критику в немецких СМИ, в частности журнала Der Spiegel, который цитирует известного парфюмера, утверждающего, что первоначальные ароматы не имели ничего общего. 

Историк Карл Шлëгель

Историк Карл Шлëгель

- Мне это известно. Я исследовал этот вопрос настолько хорошо, насколько мог. В том числе изучил и работы, из которых следует, что генезис "Шанель № 5" восходит к духам "Любимый букет императрицы Екатерины II", на основе анализа ведущих парфюмеров. С другой стороны, существует описание генезиса духов "Красная Москва", который, в свою очередь, тоже восходит к аромату "Любимый букет императрицы Екатерины II". 

Лежит ли в их основе идентичная химическая формула, я не могу проверить. Никто не может этого проверить. Этого не могли сделать и цитируемые Der Spiegel химики, потому что не существует экземпляра этих духов 1913 года. Однако есть неоспоримые основания утверждать, что у них - общее происхождение. И я привожу факты, что оба парфюмера были сотрудниками французских фирм в Москве Rallet и Brokar (используется также написание Brocard. - Ред.), они прошли одинаковое обучение, очень вероятно, что они знали друг друга и знали соответствующие химические формулы. Я не настаиваю на том, что композиционная формула духов является идентичной. Но я убежден в том, что был общий источник для создания обоих парфюмов. И я не вижу причин сомневаться в этом, пока не будет доказано обратное. 

- Центральную роль в вашей книге играют биографии Полины Жемчужиной-Молотовой и Коко Шанель. Что в них общего? Они ведь лично знакомы не были...

- Конечно, они не были лично знакомы. Общего у них - принадлежность одному поколению конца XIX - начала XX века. Обе - выходцы из среды, которая не имеет ничего общего с парфюмерией. Обе сделали общественную карьеру. Обе были впечатляющими женщинами, энергичными, самостоятельными, обе готовы были пойти на риск, умели добиться своего, хотя и очень разными способами. Коко Шанель принадлежала типу энергичной, своенравной предпринимательницы. Полина Жемчужина преуспела в области политической во время революции, а затем в качестве директора парфюмерной фабрики "Новая заря".  

Следующий важный пункт состоит в том, что обе женщины роковым образом находились вблизи власти. Шанель вращалась в высшем обществе в Париже, была знакома со знаменитыми людьми, например, с Уинстоном Черчиллем. А во время немецкой оккупации общалась с немцами, даже сотрудничала с ними. Представители национал-социализма были ее ближайшими друзьями. 

Полина же принадлежала узкому кругу власти в Кремле, была близкой подругой жены Сталина, была женой (министра иностранных дел. - Ред.) Молотова, "второго человека в государстве". В конце 1940 года она стала мишенью антисемитской кампании. Полина была наказана, в отличие от Шанель. Она провела пять лет в ссылке и познала совсем другой мир, познала то, что я называю "запахом лагерей". 

Поймите, речь ведь идет не о том, чтобы рассказать сенсационную историю. Мне важно показать, что в мире ароматов и запахов тоже отражаются большие потрясения и переломы XX века. 

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    Автор: Ефим Шуман


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