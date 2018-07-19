Кого и почему в России не коснется пенсионная реформа

В четверг, 19 июля, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Предполагается, что к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, - в 63 года (сейчас это 60 и 55 лет соответственно). Анонсируемые изменения уже вызвали волну протестов по всей стране, 12 регионов открыто не поддержали реформу.

Досрочные пенсии - наследие советских времен

Впрочем, в текущей версии законопроекта повышение пенсионного возраста коснется не всех. Например, оно не грозит тем, у кого так называемые льготные профессии - они могут выходить на пенсию досрочно. Перечень таких профессий законодательно закреплен в двух списка (между собой отличаются по степени вредного воздействия на работника). Это, например, горняки, геологи, пилоты гражданской авиации и водители троллейбусов.

Пилоты раньше уходят на пенсию не только в России

"Вся система досрочных пенсий - это наследие советской плановой экономики. С ее помощью можно было привлекать людей на работу в регионы с дефицитом трудовых ресурсов или в какие-то отрасли. Сегодня это совсем небольшая категория, несколько десятков тысяч человек", - поясняет Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По его словам, институт досрочных пенсий должен быть постепенно, за десятилетия, отменен. Это должно происходить одновременно с улучшением условий труда.

Не коснется реформа и тех, кто выходит на пенсию досрочно по социальным основаниям. Это, например, "чернобыльцы", работающие на Крайнем Севере, инвалиды по зрению, лилипуты и женщины, воспитавшие пятерых и более детей. На общем уровне обычных пенсий это не скажется: досрочные пенсии выплачивают не из средств пенсионного фонда. Ранний выход на заслуженный отдых государство финансируется за счет трансфертов из бюджета.

Борьба за электорат: льготы учителям и врачам

Выйти на пенсию на льготных условиях по-прежнему смогут врачи и учителя. У них тоже будет повышен возраст выхода на пенсию и показатель выслуги лет, но более постепенно, чем у всех остальных категорий граждан. "Это тот социальный слой, на чье солидарное голосование власть рассчитывает, - указывает московский политолог Екатерина Шульман. - Учителя и врачи сидят в избирательных комиссиях и довольно часто становятся муниципальными и региональными депутатами. Совсем исключить их из процесса повышения пенсионного возраста нельзя, но обижать их сразу государство опасается".

Екатерина Шульман

По мнению профсоюза МПРО "Учитель", повышение пенсионного возраста для учителей означает очередное наступление на трудовые права. Профсоюз открыто выступает как против общего повышения пенсионного возраста, так и против отсрочки, которая предполагается для досрочного, по выслуге лет, выхода на пенсию педагогов.

"Сейчас большинство учителей очень рассчитывают на то, что после 25 лет стажа они могут стать пенсионерами. Это одна из трех имеющихся у нас привилегий, помимо длительного отпуска и так называемой ненормированной части рабочего времени. Это хоть немного компенсирует нам тяжелейшую работу за ничтожные деньги", - говорит сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий. По его словам, многие учителя и так продолжают работать в школах после пенсии. Но именно эти пенсионные деньги дают учителю некую гарантию и свободу в общении с работодателем.

Пенсии за лояльность: ФСБ, МЧС, Минобороны

Отдельная категория граждан, у которой не просто сохраняются льготы, но которая вообще не рассматривается в рамках пенсионной реформы, - сотрудники силовых и военных ведомств. К ним относятся Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, ФСИН, МЧС и прокуратура.

Точные размеры пенсий сотрудников указанных структур мало кому известны: они начисляются не через средства пенсионного фонда. Как правило, получать эти выплаты можно уже в 40-45 лет. Кроме того, для таких лиц разработана целая система льгот. За ними, например, сохраняется право пользоваться ведомственными клиниками.

"Силовики - последние, кто почувствует на себе какие-то сокращения. Их будут беречь до последнего, потому что это наиболее близкие и родные для системы принятия решений люди", - отмечает Екатерина Шульман. Однако, по ее выражению, контраст, который возникнет между семидесятилетним пенсионером с обычной пенсией и силовиком, который уже в сорок лет будет получать пенсию с надбавками, неизбежно приведет к социально-политической напряженности.

"Разумеется, люди, которые рискуют собой и ограничены в правах ради государственных целей, имеют право рассчитывать на некую компенсацию от этого государства. Здесь вопрос в степени и контрасте. Если кто-то получает издевательские копейки, а кто-то очень много, то это другая ситуация", - резюмирует Шульман.

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