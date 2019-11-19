Кого из граждан РФ коснется закон о физлицах-иноагентах

В четверг, 21 ноября, депутаты Госдумы большинством голосов приняли в третьем (окончательном) чтении поправки к закону "О СМИ". Теперь, судя по тексту, СМИ-"иноагентом" может быть признан любой человек, который распространяет информационные материалы и получает деньги или "иное имущество" от иностранных государств и их госорганов.

"Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом", - прокомментировал законопроект единоросс, первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Кого коснется новый законопроект

Из финальной редакции законопроекта следует, что статус "иноагента" могут получить те физические лица, которые распространяют сообщения и материалы СМИ-"иноагентов", а также получают вознаграждение (деньги, "иное имущество") от иностранных государств, их госорганов и даже самих иностранных СМИ, признанных "иноагентами".

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин пообещал, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Однако лишь в том случае, если они не получали иностранное финансирование. Сейчас в России официально 10 организаций, включая Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", внесенных в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента".

Здание Госдумы в Москве

Этот статус будут присваивать выборочно, по согласованию с МИД и Минюстом РФ. При этом неизвестно, будет ли это распространяться только на журналистов или вообще на всех, кто оказывает какие-либо платные услуги СМИ-"иноагенту".

Так, из-за размытости формулировки вполне вероятно, что статус "иноагентов" будет грозить колумнистам СМИ-"иноагентов". "Исходя из того, что я вижу в законе, он толком не прописан. Соответственно, есть вероятность, что он будет работать очень избирательно, то есть такой "закон не для всех" со всеми вытекающими. Получается, что я потенциальный "иноагент", - говорит автор колонок на сайте Радио "Свобода" Светлана Осипова.

Она работает редактором сайта "Русь Сидящая" - НКО, которая также в России признана "иностранным агентом". Для себя Светлана решила, что новый законопроект не повлияет на ее желание сотрудничать с Радио "Свобода". "Возможно, этот закон в будущем будет влиять на решение выпускников факультетов журналистики при выборе СМИ, с которым сотрудничать", - говорит Осипова.

Как отмечает юрист НКО "Голос" Станислав Рачинский, законопроект не устанавливает никакой связи между деньгами и информационным ресурсом."Неважно, что деньги получены вами на работе, а ваш блог - это ваше личное хобби", - пишет он в разборе законопроекта на своей странице Facebook.

Автор закона "О СМИ" раскритиковал поправки Госдумы

На юридические проблемы нового законопроекта указал и сам соавтор закона "О СМИ", бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"С точки зрения юриспруденции - это просто абракадабра. Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации - это юридический нонсенс, поскольку, согласно закону "О СМИ" средство массовой информации - это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой", - сказал он. В нынешнем виде закон можно толковать как угодно, резюмировал Федотов.

Новый законопроект - реакция власти после летних протестов

По словам политолога Александра Кынева, было заранее ясно, что законопроект будет принят, вопрос был только в формулировке окончательной версии законопроекта. То, что в него не вошел пункт о признании перепоста в соцсетях "сотрудничеством", еще не говорит, что он там не появится, уверен эксперт. Даже в нынешнем варианте он нарушает Конституцию РФ, которая гарантирует свободу слова.

"Ощущение, что после протестов этого года у власти полностью отказали тормоза и сейчас все силы брошены на то, чтобы власть удерживать силой. На мой взгляд, то, что происходит сейчас, это следствие глубочайшей внутренней паранойи и полной утраты политической адекватности", - говорит политолог.

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