Когда право на забвение не действует? Суд в ФРГ впервые вынес решение

Что важнее - право на получение информации или защита личных данных? Федеральная судебная палата в Карлсруэ вынесла на сей счет свой первый вердикт. Он оказался в пользу Google.
Люди меняются. Меняются их привычки, мнения, пристрастия. Но информация о них, даже та, которая уже давно устарела, хранится в интернете. Всегда и вне контекста. А как же в таком случае право на забвение, позволяющее требовать при определенных условиях удаление своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы? Речь идет, прежде всего, об устаревших, неточных данных, а также об информации, законные основания для хранения которой исчезли с течением времени.
Должно ли это право применяться автоматически, если речь идет о защите личных данных? Должны ли крупные концерны, которые отвечают за распространение информации в интернете, периодически ее удалять? Все эти вопросы интересует европейцев с того момента, как в ЕС появились единые правила защиты личных данных.
Решение Федеральной судебной палаты в Германии по делу против Google
27 июля 2020 года впервые в ФРГ Федеральная судебная палата в Карлсруэ вынесла вердикт по делу, которое напрямую связано с этой темой. Ведь истец обратился в суд потому, что функция поиска Google выдавала при упоминании его фамилии устаревшую информацию о нем.
Бывший глава региональной благотворительной организации в федеральной земле Гессен потребовал, чтобы Google больше не показывал старые статьи, в которых шла речь о болезни истца и финансовых сложностях, возникших ранее у организации.
Но суд принял решение, согласно которому право общества на получение информации превалирует над правом защиты личных данных. Таким образом, даже статьи с устаревшей информацией будут отображаться при поиске. Согласно решению суда, автоматическое использование права на забвение в интернете не предусмотрено европейскими нормами. А в случае материалов, критическое содержание которых оспаривается, решение всегда принимается в индивидуальном порядке.
К процессу в Карлсруэ было приковано повышенное внимание, поскольку это первый вердикт высшей судебной инстанции в ФРГ после вступления в силу законодательства ЕС и Германии о защите личных данных. Еще один подобный случай будет рассматривать Суд Европейского Союза в Люксембурге. Речь идет о семейной паре, которая выступает против того, чтобы при упоминании их фамилии поисковая машина выдавала устаревшую информацию об их сложной финансовой ситуации.
С мая 2018 года в странах ЕС действуют новые правила о защите личных данных. В общем регламенте о защите персональных данных особенно важной является статья 17-я.
Как поясняет Кристиан Зольмеке (Christian Solmecke), кельнский эксперт в области интернет-права, согласно этой статье, каждый человек может потребовать у того, кто несет ответственность за использование и распространение информации, незамедлительно удалить ту ее часть, которая содержит его личные данные.
Защитить так называемое "право на забвение" помогает решение Суда Евросоюза в Люксембурге, принятое в 2014 году. Тогда в суд обратился испанец, потребовавший, чтобы при упоминании в Google его фамилии не появлялась старая статья одной из испанских газет, в которой сообщалось о выставленном на продажу имуществе, принадлежавшем этому человеку. Сведения, приводившиеся в ней, на момент обращения в суд уже устарели и могли навредить имиджу и финансовым делам истца. Суд встал на его сторону.
Европейцы уже воспользовались этим правом
Это был прецедент. С тех пор, согласно Google Transparency Report, почти миллион граждан стран-членов ЕС обратились с требованиями к американскому концерну удалить почти 4 млн ссылок. Около половины из них были удовлетворены. Чаще всего в итоге Google удалял ссылки в Facebook. Каждая шестая жалоба на нарушения, связанные с защитой личных данных, была от граждан Германии.
Лишь два примера: один учитель добился того, чтобы в Google больше не появлялась информация о совершенном им в прошлом правонарушении. По требованию другого человека, ставшего жертвой насилия, была удалена ссылка на статью, в которой рассказывалось об этом.
Есть и совсем иные примеры. Одному из представителей духовенства не удалось заставить Google удалить информацию о том, что его обвиняют в сексуальном насилии. Концерн счел эту информацию релевантной для общества. А церковь еще не завершила расследование этого инцидента.
"Забвение - это не ошибка", - поясняет Виктор Майер Шёнбергер (Viktor Mayer Schönberger) адвокат и ученый из Оксфорда, один из первых занявшийся исследованием вопроса использования права на забвение в интернете. В своей книге он еще в 2010 году написал о том, какую опасность представляет собой бесконечное хранение личных данных в интернете и способность поисковых машин находить их. Ведь в цифровую эпоху можно найти информацию из прошлого, которую все давно забыли и которую в другую эпоху найти было бы невозможно. Информации становится все больше, и она никуда не исчезает. И однажды человечество может оказаться в тупике.
В медицине есть примеры того, как страдают больные с диагнозом гипертимизия, которые ничего не могут забыть. Они не могут освободиться от своих воспоминаний, проживая каждое из них как происходящий в данный момент факт, теряя в конечном счете способность отличать прошлое от настоящего.
Такая опасность существует и в современном обществе: интернет ничего не забывает. И в итоге, можно потерять способность в океане информации находить важную и актуальную. Эксперт Виктор Майер Шёнбергер считает, что решение суда в Карлсруэ привлечет внимание к важности вопроса о праве на забвение во времена всеобщей цифровизации. Но он убежден, что воспользоваться этим правом смогут не все. С ним согласен и адвокат Зольмеке. Тот, кто хочет заставить Google удалить удалить информацию о себе, должен обладать большим терпением.
"Нередко бывает так, что Google вначале совсем не реагирует на требование удалить информацию или полностью отказывается сделать это", - добавляет эксперт в области интернет-права. И также указывает на необходимость использования технических возможностей для более эффективной коммуникации, позволяющих решать и вопрос применения права на забвения. В качестве примера Майер Шёнбергер приводит мессенджер Snapchat, который автоматически удаляет всю информацию через короткое время, тем самым позволяя забывать в процессе коммуникации все устаревшие и больше не имеющие значения данные.
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