 Когда и почему в РФ правоохранительные органы смогут сбивать дроны | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.09.2019

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Германия

Когда и почему в РФ правоохранительные органы смогут сбивать дроны

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому силовым структурам можно сбивать дроны. DW - о том, в к:аких случаях это будет разрешено, и как регулируются полеты беспилотников в ФРГ.

Летящий дрон с камерой

Государственная дума России в среду, 11 сентября, в первом чтении приняла законопроект, согласно которому представителям силовых ведомств разрешается сбивать беспилотники. Документ в Думе был зарегистрирован еще в январе, после чего его отправили на доработку. Если соответствующий закон примут, пролеты дронов над важными государственными объектами можно будет пресекать. В каких случаях и как правоохранительные органы в России смогут это делать, и каким образом регулируются полеты дронов в Германии в материале DW.

За что же проголосовали депутаты Госдумы?

Инициаторы законопроекта обеспокоены тем, что из-за постоянного снижения цен на беспилотные летательные аппараты, меньше чем через 20 лет в воздушном пространстве России постоянно будет находиться около 100 тысяч дронов. Они уверены, что беспилотники несут потенциальную угрозу важным объектам и могут служить средством доставки взрывных устройств и оружия, а также распыления отравляющих веществ в местах массового пребывания людей.

Люди на стадионе

Беспилотники могут представлять угрозу в местах массового пребывания людей

Поэтому в "целях защиты граждан и обеспечения проведения неотложных следственных действий" депутаты хотят разрешить "пресекать нахождение беспилотников в воздушном пространстве". Таким правом наделят ФСО, Росгвардию, МВД, ФСБ и Службу внешней разведки.

Несанкционированные полеты предлагают останавливать через подавление сигналов дистанционного управления, повреждение или уничтожение дронов. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он должен обеспечить защиту жизни и здоровья граждан на концертах, футбольных матчах и других публичных мероприятиях. Кроме того, подобным образом планируется защитить и критически важные объекты инфраструктуры, такие, как электростанции, химические предприятия, порты, вокзалы и магистрали.

Дрон на фоне самолета

Через 20 лет в воздушном пространстве России постоянно будет находится около 100 тысяч дронов

По словам одного из инициаторов законопроекта Александра Хинштейна, в каждом конкретном случае угроза, которую представляет дрон, будет определяться индивидуально. "Законом предлагается дать правоохранительным органам и специальным службам ряд инструментариев - то есть это необязательно физическое устранение путем его сбивания. Это может быть подавление радиоволн или какая-то иная принудительная посадка без повреждений", - сообщил депутат.

И добавил, что в 2018 году было зафиксировано 16 попыток пролетов беспилотников над важными гособъектами, которые охраняются Национальной гвардией, в том числе, над предприятиями атомной промышленности и закрытыми городами.

Журналистские расследования не пострадают

Дроны привлекают не только возможностью сделать панорамную съемку, но и быстрее и эффективнее проводить журналистские расследования. Принятие законопроекта может отпугнуть журналистов от проведения съемок с беспилотников. Руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев считает, что в случае принятия закон никак не скажется на проведении расследований журналистами. Ведь, по его словам, и без него полетам дронов препятствовали силовики. Так, например, на Рублевке, добавил Сухарев, уже и так глушат сигнал GPS, с помощью которого управляют дронами.

Дмитрий Сухарев

Дмитрий Сухарев

"В их действиях давно никакой логики нет. Кому-то не понравилось, что над его участком летает беспилотник, а потом появляются антикоррупционные расследования. Вот они и решили таким образом запретить подобные расследования. Но ведь не получится", - уверен Сухарев, который ранее руководил петербургским отделением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В Думе же заверяют, что журналистам-расследователям просто не следуют запускать дроны у охраняемой территории и режимных объектов. Как отметил депутат Хинштейн, новый закон лишь укажет алгоритм действий правоохранительных органов в подобного рода ситуациях. По мнению депутата, дополнительных запретов на пролеты беспилотников законопроект не вводит: "У расследователей и так нет права запускать дроны над режимными объектами, над охраняемой территорией. Просто пока отсутствует механизм противодействия".

Регулирование полетов дронов в Германии

Полеты беспилотников регламентированы и в Германии. В стране растет их популярность и доступность. Согласно статистике, в 2018 году в ФРГ было продано порядка 1,3 миллиона беспилотных летательных аппаратов. А новые правила использования дронов здесь вступили в силу с апреля 2017 года. Целью их принятия было дифференциация полетов дронов разного веса, что позволяет отделить профессиональных владельцев беспилотников от любителей.

Согласно правилам, дроны весом 0,25 кг должны иметь огнестойкую маркировку с именем и адресом владельца. Если же аппарта весит более 5 кг, у владельца должно быть специальное разрешение на полет, а также страховка.

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Гражданин РФ запускал беспилотник в правительственном квартале столицы Польши. Его могут обвинить в нарушении закона о воздушном сообщении. (26.09.2016)

Франсис Маркерт (Francis Markert), автор блога, посвященного туризму, часто заупускает свой беспилотник в Германии и за ее пределами. По словам блогера, ограничения в использовании дронов в ФРГ обусловлены не только нормами, регулирующими сферу воздушного пространства, но и охраной частной жизни. Если человек хочет запустить дрон, оснащенный камерой, необходимо получить согласие лица, чьи права в данном случае могут быть затронуты, например, владельцев или арендаторов соответствующего земельного участка, поясняет Маркерт.

В Германии хотят увеличить запретную для полетов дронов зону вокруг аэропортов

Подниматься в небо в Германии беспилотнику можно только на высоту до 100 метров. При этом он должен находиться в поле зрения владельца. Летать выше можно только над специальным аэродромом и при наличии разрешения от уполномоченного авиационного органа.

Кроме того, нельзя подлетать на расстояние ближе 100 метров к федеральным автомагистралям и железной дороге. Дистанция также должна соблюдаться и в случае с промышленными предприятиями, инфраструктурными объектами, зданиями правоохранительных органов и тюрьмами. Пролет над скоплением большого числа людей также запрещен, однако в правилах нет четкого указания о минимальном размере группы.

Пресекать полеты дронов в Германии немецкие авиадиспетчеры планируют с помощью новой технологии, позволяющей создавать в эфире радиочастотные помехи, которые мешающие дронам летать и приземляться там, где не положено. Более того, в Германии хотят увеличить запретную для полетов дронов зону вокруг аэропортов до 18 километров в диаметре.

Могут глушить сигнал дронов и немецкие спецслужбы, в обязанности которых входит защита своих и зарубежных государственных деятелей от покушений с применением беспилотных летательных аппаратов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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