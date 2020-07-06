 Когда в Германии перестали бить детей? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2020

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Культура и стиль жизни

Когда в Германии перестали бить детей?

6 июля 2000 года, ровно 20 лет назад, Германия приняла закон о запрете насилия в воспитании детей. Рассказываем, какой путь был пройден.

Женщина наказывает ребенка выбивалкой для ковров

"Когда сын вернулся домой со следами от пощечины, мой муж сразу отправился в школу. Сына ударил учитель, который, не разобравшись в ситуации, возникшей между мальчишками, решил отвесить оплеуху нашему ребенку. Это был первый и последний раз, когда он посмел поднять на ребенка руку", - не без гордости за своего мужа рассказывает 90-летняя Бригитта. Когда ее сын ходил в начальную школу, телесные наказания в Германии считались еще "обычным правом" учителя.

И было так вплоть до 1970-х. Хотя в то время уже велась просветительская работа с педагогами о вреде порки, сами учителя практиковали телесные наказания в воспитательных целях. С 1896 года в Германии телесное наказание было законным правом родителя. В Гражданском кодексе было прописано: "Отец может применять соответствующие исправительные меры по отношению к ребенку на основе родительского права".  

Параграф в Гражданском кодексе просуществовал в таком виде до 1958 года. Однако и тогда он не исчез, а был лишь исправлен, чтобы соответствовать новому закону о равноправии. Если в старом варианте речь шла только о родителе, то есть бить имел право только отец, то в новом кодексе воспитывать ребенка (на свое усмотрение) имела право уже и мать.

Астрид Линдгрен напомнила немцам о вреде насилия

В 1978 году шведской писательнице Астрид Линдгрен во Франкфурте-на-Майне вручили Премию мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). Автор знаменитой книги о приключениях Пеппи Длинныйчулок озадачила жюри премии. Астрид Линдгрен в своей благодарственной речи затронула сложную тему: жестокие методы воспитания детей. Она рассказала историю одной мамы, которая хотела наказать своего сына и попросила его принести для этих целей палку из сада. Каково же было ее удивление, когда мальчик принес камень... Мама взяла ребенка на руки. Оба заплакали. Камень женщина оставила лежать на полке - как напоминание о том обещании, которая она дала себе: никогда больше не поднимать руку на ребенка.

В 1978 году шведской писательнице Астрид Линдгрен во Франкфурте-на-Майне вручили Премию мира немецких книготорговцев

22 октября 1978 года: Астрид Линдгрен вручили Премию мира немецких книготорговцев

На родине Астрид Линдгрен быстро услышали: в 1979 году Швеция стала первой страной в мире, категорически запретившей любые телесные наказания детей. А в Германии детей все еще продолжали бить. В ход шло все, что попадалось под руку: ремень, тапочки, метла, половник, выбивалка для ковров. В школах наказывали указкой, давали оплеухи. Хотя телесные наказания детей в образовательных учреждениях Германии были законодательно запрещены в 1973 году, некоторые учителя продолжали их применять. В семьях телесное наказание практиковалось тоже.

В 1980 году были внесены изменения в ряд законов, регулирующих правоотношения между родителями и детьми. 1631-й параграф, о котором речь шла ранее, был дополнен: "Унизительные методы воспитания недопустимы". Однако такая формулировка явно носила слишком общий характер. Так, в 1986 году Федеральная судебная палата Германии вынесла вердикт, что родители имеют право на умеренное телесное наказание ребенка, а применение предмета, похожего на палку, нельзя считать безоговорочно оскробляющим достоинство.

Окончательному запрету -  20 лет

В 1992 году Германия подписала Конвенцию ООН о правах ребенка, которая закрепляет право на жизнь без насилия. Но точку поставили ровно 20 лет назад. Кристина Бергман (Christine Bergmann), занимавшая в правительстве Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) пост министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, выступила с инициативой о принятии в Германии закона, полностью запрещающего насилие как метод воспитания. 6 июля 2000 года бундестаг принял закон, провозгласивший насилие незаконным. 8 ноября 2000 года закон вступил в силу. С этого времени любое насилие взрослых по отношению к детям преследуется юридически. В пункте 2 статьи 1631 Гражданского кодекса Германии теперь записано: "Дети имеют право на воспитание без насилия. Телесные наказания, нанесение психологических травм и прочие действия, унижающие человеческое достоинство, запрещены".

Однако проблема насилия по отношению к детям не искоренена. По официальным данным, в Германии в 2019 году было зарегистрировано более 4000 случаев жестокого обращения с ребенком, почти 16 тысяч случаев сексуального злоупотребления, 100 случаев, приведших к смерти ребенка. Громкое расследование случаев сексуального насилия в отношении детей весной-летом 2020 года привело к задержанию целой группы подозреваемых. Искоренение телесных наказаний детей остается глобальной задачей.

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  • Набитый вещами багажник автомобиля

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    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Контекст

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