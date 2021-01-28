Сначала массаж - потом молоко: как роботы доят коров в Германии (25.02.2017)

Убирать навоз, пасти коров, кормить их и доить… Зачем делать все самому, если есть роботы? Немецкий фермер доверил буренок умным машинам - и вот что из этого вышло!