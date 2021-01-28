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Кобленц

Feuerwehrleute bauen Teile der Hochwasserschutzmauer in den Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim auf. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da die Pegel in der nächsten Woche ansteigen könnten.

В Германии готовятся к зимним наводнениям (фото) 28.01.2021

К наводнениям в немецких городах готовятся заранее. В Кобленце уже установили металлические мобильные стены.
20.04.2020, Rheinland-Pfalz, Bendorf-Sayn: Ein blauer Morpho sitzt auf einem Blatt im Garten der Schmetterlinge. Wegen einer coronabedingten Panne flattern im Garten der Schmetterlinge in Bendorf-Sayn bei Koblenz vorübergehend dreimal so viele Falter wie sonst. (Zu dpa: Panne wegen Corona - 3000 statt 1000 Schmetterlinge in Tropenpark). Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Коронавирусная накладка: в саду бабочек - трехкратное перенаселение (фото) 22.06.2020

Обычно в этом павильоне в парке замка Зайн под Кобленцем обитает около тысячи экзотических бабочек, но сейчас их здесь - втрое больше.

#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

10 причин любить Рейнланд-Пфальц 24.11.2017

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
02.09.2017 +++ Frank Bender (l) und Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz inspizieren am 01.09.2017 in Koblenz (Rheinland-Pfalz) eine amerikanische Fliegerbombe. Sie werden die Weltkriegsbombe am Samstag entschärfen, zuvor müssen 21.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

В Кобленце эвакуировали 21 тысячу человек из-за бомбы времен Второй мировой войны 02.09.2017

В немецком Кобленце строители обнаружили американскую авиабомбу времен Второй мировой. Власти эвакуировали 21 тысячу жителей города. Опасную находку обезвредили.

Сначала массаж - потом молоко: как роботы доят коров в Германии (25.02.2017) 25.02.2017

Убирать навоз, пасти коров, кормить их и доить… Зачем делать все самому, если есть роботы? Немецкий фермер доверил буренок умным машинам - и вот что из этого вышло!

Конгресс европейских правых в Германии проходит на фоне протестов (21.01.2017) 21.01.2017

Правые популисты Европы ищут фундамент для сотрудничества. В немецкий Кобленц съехались около тысячи представителей правых партий.
Nie wieder Faschismus !! ist auf einem Transparent am 21.01.2017 in Koblenz (Rheinland-Pfalz) bei einer Demonstration gegen die ENF-Tagung in Koblenz zu lesen. Unter dem Motto Koblenz bleibt bunt ! protestieren die Teilnehmer einer Demonstration gegen eine zeitgleich stattfindende Tagung europäischer Rechtspopulisten, der ENF-Fraktion im Europäischen Parlament. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Конгресс правопопулистов в Кобленце открылся на фоне протестов 21.01.2017

Тысячи людей вышли на демонстрацию против правого популизма, приуроченную к началу конгресса европейских правых в Кобленце. В нем участвуют правопопулисты ФРГ, Франции, Нидерландов и Италии.
Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben am 30.08.2015 in Koblenz (Rheinland-Pfalz) eine amerikanische 1000-Kilogramm-Fliegerbombe entschärft und verladen. Während Entschärfung des beim Abriss des ehemaligen Stadtbades gefundenen Sprengkörpers mussten rund 10000 Koblenzer ihre Wohnungen verlassen. Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ 10 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой 30.08.2015

В Кобленце строители обнаружили бомбу весом в одну тонну. В целях безопасности на время работы саперов были эвакуированы жители домов в радиусе 800 метров.

Раненые украинские солдаты лечатся в Германии (05.09.2014) 05.09.2014

Раненые украинские военнослужащие пройдут лечение в клиниках бундесвера в Берлине, Гамбурге, Ульме и Кобленце. Германия готова и впредь принимать раненных солдат с Украины.
Blick auf die Sprengung einer Fliegerbombe in München. Nach erfolglosen Entschärfungsversuchen ist am Dienstagabend (28.08.2012) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Zentrum von München kontrolliert gesprengt worden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde von einem Sprengkommando gegen 21.53 Uhr mit angebrachtem Sprengstoff unschädlich gemacht. Foto: Johannes Grimm dpa/lby

Затаившаяся смерть: невзорвавшиеся бомбы Второй мировой 14.09.2012

В Германии в земле лежат десятки тысяч бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны. Несмотря на покрывшую их многолетнюю ржавчину, взорваться они могут в любой момент.
Teilnehmer der NPD-Veranstaltung «Rock für Deutschland» warten am Samstag (11.07.2009) in Gera auf Einlaß in einen abgesperrten Park. Zeitgleich protestieren mehrere hundert Menschen mit einer Kundgebung und einem Demonstrationszug gegen dieses Konzert. Die Veranstaltungen werden von einem Großaufgebot von Polizeieinheiten aus mehreren Bundesländern abgesichert. Foto: Peter Müller dpa/lth (zu dpa 4178 und lth 4172 vom 11.07.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Кобленце начался процесс по делу 26 неонацистов 20.08.2012

Перед судом в Кобленце предстали предполагаемые члены и сторонники организации "Центр действий на Среднем Рейне". Они подозреваются в совершении ряда преступлений против представителей левых кругов.
Der Angeklagte Ahmad S. (r) wird am Montag (19.03.2012 ) in den Gerichtssaal des Koblenzer Oberlandesgerichts geführt. Dem 37-jährigen Deutsch-Afghanen wird die Mitgliedschaft im Terrornetz Al-Kaida und in der Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) vorgeworfen. Ahmad S. wurde laut OLG im Juli 2010 in Afghanistan festgenommen und kam in US-Gewahrsam. Im April vergangenen Jahres wurde er nach Deutschland überstellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Foto: Thomas Frey dpa/lrs/lno

В Кобленце начался суд над предполагаемым пособником "Аль-Каиды" 19.03.2012

Перед судом в Кобленце по обвинению в пособничестве "Аль-Каиде" предстал 37-летний афганец с немецким паспортом, живущий в Германии более 20 лет. Он также обвиняется в членстве в Исламском движении Узбекистана.
Spaziergaengerinnen mit einem Regenschirm stehen am Freitag (07.01.11) in Trier auf die Hochwasser tragende Mosel. Tauwetter und Regen haben am Freitag die Pegel vieler Fluesse stark ansteigen lassen. In Rheinland-Pfalz wiesen vor allem Rhein, Mosel, Lahn und Nahe stark steigende Pegel auf. In Koblenz richtet sich die Berufsfeuerwehr auf das schlimmste Hochwasser seit zehn Jahren ein. Mehrere Bundesstrassen im Raum Cochem wurden gesperrt. Die Situation wird sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich verschaerfen. Laut Deutschem Wetterdienst regnet und taut es weiter. (zu dapd-Text) Foto: Harald Tittel/dapd

Германия готовится к наводнению 09.01.2011

Обильные снегопады в конце года, резкое потепление и дожди в прошедшие дни привели к таянию снега, и повышению уровня воды в реках Мозель, Майн и Рейн. Пик наводнения в понедельник ожидается в Кобленце.
ARCHIV - Abu Talha gestikuliert in einer 30-minütigen Videobotschaft, die am 17./18.01.2009 im Internet veröffentlicht worden ist. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl ist ein gegen Deutschland gerichtetes Drohvideo der islamistischen Terrororganisation El Kaida aufgetaucht. In der Internet-Botschaft wird nach Angaben der ARD ein sofortiger Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan gefordert. Anderenfalls drohe Deutschland nach der Wahl am 27. September «ein böses Erwachen». Der Sprecher in dem der ARD vorliegenden neuen Video ist nach Angaben des Senders erneut der Bonner Islamist Bekkay Harrach, der sich Abu Talha nennt. Foto: Internet (zu dpa 4573 vom 18.09.2009; ACHTUNG: bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии два исламиста приговорены к лишению свободы 19.07.2010

Суд в Кобленце приговорил двух исламистов турецкого происхождения к лишению свободы за пособничество терроризму. Тем временем в ФРГ стартовала программа, призванная помочь исламистам порвать с их прошлым.
ARCHIV - Bundeswehrsoldaten nehmen am Ostersonntag (04.04.2010) im Feldlager des Wiederaufbauteams Kundus an einer Trauerfeier für drei gefallene Kameraden teil. In Afghanistan sind bei einem Zwischenfall am Donnerstag (15.04.2010) vier deutsche Soldaten getötet und mehrere verletzt worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa starben die Soldaten in der nordafghanischen Provinz Baghlan in der Nähe von Kundus. Foto: EPA/ISAF / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa 4231 vom 15.04.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие солдаты в Афганистане в четверг погибли, подорвавшись на фугасе 16.04.2010

Нападение на немецких солдат в Афганистане в четверг было совершено с помощью радиоуправляемого фугаса, а не ракеты, заявило минобороны ФРГ. Глава оборонного ведомства доставит раненых в Германию.
Das mutmaßliche Mitglied der Terrororganisation El Kaida, Sermet I., wird am Montag (14.09.2009) in den Sitzungssaal des Oberlandesgerichts in Koblenz geführt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm und einem anderen Mann aus Sindelfingen (Kreis Böblingen) vor, Geld und Kampfgerät für das Terrornetzwerk El Kaida beschafft zu haben. Einer der beiden soll zudem für die Rekrutierung von «Kämpfern» in Deutschland zuständig gewesen sein. Der Prozess vor dem Staatsschutzsenat begann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Foto: Denise Hülpüsch dpa/lrs/lsw (zu dpa 4112 vom 14.09.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии начался судебный процесс против предполагаемых террористов 14.09.2009

В Кобленце начался судебный процесс по делу двух подозреваемых в пособничестве террористам. Сермет И. и Омер О. обвиняются в вербовке боевиков и снабжении Аль-Каиды деньгами и оружием.
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