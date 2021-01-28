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К наводнениям в немецких городах готовятся заранее. В Кобленце уже установили металлические мобильные стены.
Обычно в этом павильоне в парке замка Зайн под Кобленцем обитает около тысячи экзотических бабочек, но сейчас их здесь - втрое больше.
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
В немецком Кобленце строители обнаружили американскую авиабомбу времен Второй мировой. Власти эвакуировали 21 тысячу жителей города. Опасную находку обезвредили.
Убирать навоз, пасти коров, кормить их и доить… Зачем делать все самому, если есть роботы? Немецкий фермер доверил буренок умным машинам - и вот что из этого вышло!
Правые популисты Европы ищут фундамент для сотрудничества. В немецкий Кобленц съехались около тысячи представителей правых партий.
Тысячи людей вышли на демонстрацию против правого популизма, приуроченную к началу конгресса европейских правых в Кобленце. В нем участвуют правопопулисты ФРГ, Франции, Нидерландов и Италии.
В Кобленце строители обнаружили бомбу весом в одну тонну. В целях безопасности на время работы саперов были эвакуированы жители домов в радиусе 800 метров.
Раненые украинские военнослужащие пройдут лечение в клиниках бундесвера в Берлине, Гамбурге, Ульме и Кобленце. Германия готова и впредь принимать раненных солдат с Украины.
В Германии в земле лежат десятки тысяч бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны. Несмотря на покрывшую их многолетнюю ржавчину, взорваться они могут в любой момент.
Перед судом в Кобленце предстали предполагаемые члены и сторонники организации "Центр действий на Среднем Рейне". Они подозреваются в совершении ряда преступлений против представителей левых кругов.
Перед судом в Кобленце по обвинению в пособничестве "Аль-Каиде" предстал 37-летний афганец с немецким паспортом, живущий в Германии более 20 лет. Он также обвиняется в членстве в Исламском движении Узбекистана.
Обильные снегопады в конце года, резкое потепление и дожди в прошедшие дни привели к таянию снега, и повышению уровня воды в реках Мозель, Майн и Рейн. Пик наводнения в понедельник ожидается в Кобленце.
Суд в Кобленце приговорил двух исламистов турецкого происхождения к лишению свободы за пособничество терроризму. Тем временем в ФРГ стартовала программа, призванная помочь исламистам порвать с их прошлым.
Нападение на немецких солдат в Афганистане в четверг было совершено с помощью радиоуправляемого фугаса, а не ракеты, заявило минобороны ФРГ. Глава оборонного ведомства доставит раненых в Германию.
В Кобленце начался судебный процесс по делу двух подозреваемых в пособничестве террористам. Сермет И. и Омер О. обвиняются в вербовке боевиков и снабжении Аль-Каиды деньгами и оружием.
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