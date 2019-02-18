 Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд из-за режима ЧС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2019

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Мир

Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд из-за режима ЧС

"Мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерр. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Пограничное заграждение на границе США и Мексики тянется к горизонту

Пограничное заграждение на границе США и Мексики

Коалиция из 16 штатов США в понедельник, 18 февраля, подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за неурегулированного спора с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"В День президентов (государственный праздник, отмечаемый в США ежегодно в каждый третий понедельник февраля. - Ред.) мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - цитирует генерального прокурора Калифорнии Ксавье Бесерра американское издание The Los Angeles Times. Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Контекст

Почти вся информация о возможных связях Трампа с Кремлем остается скрытой от глаз общественности, и это говорит в пользу спецпрокурора Мюллера, считает обозреватель FAZ. (12.02.2019)

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

Ранее, 15 февраля, Трамп подписал указ о введении в стране режима ЧС, что может позволить ему в обход Конгресса США изыскать государственные средства, необходимые для быстрого возведения пограничной стены.

Спор Трампа с Конгрессом и "шатдаун"

21 декабря 2018 года Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом, требовавшим выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Конгрессмены согласились ассигновать на эти цели лишь 1,4 млрд. Одобренные Конгрессом средства позволили бы профинансировать в этом году лишь четверть запланированной 322-километровой стены. В рамках режима ЧС Трамп теперь планирует собрать почти 8 млрд долларов.

22 декабря работа ряда федеральных учреждений в США была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. "Шатдаун" парализовал работу большинства государственных организаций, суммарно затронув около 800 тысяч госслужащих.

25 января Белый дом и Конгресс согласовали возобновление полноценного финансирования правительства на три недели - до 15 февраля, но согласовать выделение необходимой суммы на строительство стены так и не удалось.

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    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

О Трампе, лжи и популизме: интервью с Микаэлем Модрикаменом. Conflict Zone на русском  

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

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