 Коалиция договорилась о будущем дизельных автомобилей в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 02.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Коалиция договорилась о будущем дизельных автомобилей в Германии

Партии "большой коалиции" согласовали пакет мер, необходимых для того, чтобы избежать запрета на въезд в города дизельных автомобилей. В некоторых городах такой запрет уже введен решением суда.

Политики, участвовавшие в переговорах по дизельному вопросу

Андрея Налес, Ральф Бринкхаус и Александер Добринт

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли соглашения о пакете мер, необходимых, чтобы избежать запрета на въезд в города дизельных автомобилей. Об этом сообщили по окончании переговоров главы парламентских фракций ХДС и СДПГ Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) и Андреа Налес (Andrea Nahles), а также лидер земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добринт (Alexander Dobrint).

Переговоры о будущем дизельных авто продолжались более шести часов. При этом подробности о достигнутом соглашении уполномоченные министры намерены сообщить позднее. Известно, что представители ХДС/ХСС и СДПГ обсуждали комбинацию мер, включающую в себя денежные премии для автовладельцев, которые хотят приобрести новую машину взамен старой дизельной, а также услуги по технической модернизации старых дизельных двигателей. На последней возможности настаивали социал-демократы, поскольку множество немцев не могут позволить купить себе новый автомобиль даже с учетом получения денежной премии. 

Дизель в Германии

Контекст

Дизельный скандал в Германии не утихает и приносит немецкому автопрому все большие убытки. Имиджевые и финансовые потери несут крупнейшие автопроизводители. DW собрала основные факты. (14.06.2018)

Запрет коснулся четверти зарегистрированных в городе машин, а также значительное число авто, чьи владельцы приезжают во Франкфурт-на-Майне на работу. Он начнет действовать с февраля 2019 года. (05.09.2018)

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.

"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия  

Дизельным автомобилям закрыли въезд в Гамбург  

Старые дизели из Германии "сбрасывают" в Восточную Европу?  

Также по теме

Diesel - Fahrverbot - Dieselgipfel

Судьба дизельных автомобилей в Германии: наступает решающий момент 09.09.2018

Жесткий судебный запрет на въезд дизелей во Франкфурт требует от Ангелы Меркель немедленных решений, иначе лавину не остановить. Однако ее министры резко разошлись во мнениях.

Deutschland Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Diesel-Fahrverbot

Решение о въезде дизельных автомобилей в города ФРГ отсрочено до 27 февраля 22.02.2018

Федеральный административный суд 27 февраля прояснит, можно ли в Германии запретить въезд в города дизельным автомобилям, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

Deutsche Umwelthilfe DHU - Diesel-Verbot

Экологи хотят через суд закрыть дорогу дизелям в немецкие города 21.07.2017

Организация Deutsche Umwelthilfe в 16 городах Германии подала иски к местным властям из-за загрязнения воздуха вредными выхлопами дизельных автомобилей.

Реклама

Самые читаемые

Чепига-Боширов получил "Героя России" за эвакуацию Януковича  

Евродепутаты напомнили Путину и Кадырову о правах ЛГБТ в Чечне  

Коалиция договорилась о будущем дизельных автомобилей в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно