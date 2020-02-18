Книгоиздатели России выступили в поддержку фигурантов дела "Сети"

Российские книгоиздатели опубликовали открытое письмо, в котором выразили протест против жестких приговоров фигурантам дела "Сети". Оно было опубликовано во вторник, 18 февраля, на сайте "Новой газеты" и подписано представителями двадцати издательств - в том числе Ириной Прохоровой из "Нового литературного обозрения", Варварой Горностаевой из Corpus и Александром Ивановым из Ad Marginem.

"Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам России - не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу "Сети", - говорится в обращении.

Книгоиздатели призвали обратить внимание на дело "Нового величия", приговоры по которому еще не вынесены. Оно, по словам авторов письма, "не слишком отличается от дела "Сети" по масштабам фальсификаций и произвола".

Российская общественность выражает солидарность с осужденными по делу "Сети"

Более десяти независимых книжных магазинов по всей России решили 17 февраля прекратить работу, чтобы таким образом поддержать осужденных фигурантов дела "Сети". Некоторые из их владельцев также вышли на одиночные пикеты к зданиям ФСБ и в другие людные городские места. Российские театральные критики, журналисты и театроведы также выступили с протестом против приговоров. Открытое письмо в поддержку осужденных опубликовано на сайте журнала "Театр" 18 февраля, причем к критикам присоединяются актеры, режиссеры и прочие представители мира театра.

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Адвокаты всех осужденных по делу "Сети" обжаловали приговор.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:38 Поделиться О новом движении "Матери против политических репрессий" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3SWD9 "Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом