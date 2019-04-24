 КНДР готова возобновить переговоры с США 5 октября | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

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Мир

КНДР готова возобновить переговоры с США 5 октября

Пхеньян сообщил, что переговоры об атомной программе КНДР пройдут на рабочем уровне. Экс-советник Трампа Болтон считает, что КНДР никогда добровольно не откажется от ядерного оружия.

Военный парад в Пхеньяне

Военный парад в Пхеньяне

КНДР и США после многомесячного перерыва возобновят уже на текущей неделе переговоры по атомной программе Пхеньяна. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября, сообщили во вторник, 1 октября, северокорейские СМИ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. 

Подготовительные контакты начнутся 4 октября. Где именно состоится встреча, пока неизвестно. Чхве Сон Хи выразила надежду на то, что возобновление переговоров на рабочем уровне ускорит позитивную динамику в двусторонних отношениях.

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Пхеньян в сентябре уже дал понять о готовности возобновить переговоры с США, но призвал Вашингтон выступить с новыми инициативами, которые удовлетворили бы КНДР. Как известно, Пхеньян настаивает на отмене санкций США против Северной Кореи, а также на гарантиях безопасности.

Безрезультатные встречи

В конце июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын, в ходе короткой встречи на межкорейской границе договорились возобновить переговоры об атомной программе Пхеньяна, но этого пока так и не произошло. На первом саммите лидеров двух стран в июне 2018 года в Сингапуре Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации КНДР, не дав при этом никаких конкретных обещаний.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что Северная Корея "никогда добровольно не откажется от ядерного оружия". Несмотря на саммиты с Трампом, Ким Чен Ын будет и впредь делать все возможное для дальнейшего развития атомной программы КНДР, заявил он в Вашингтоне 30 сентября. КНДР является серьезной и растущей угрозой, подчеркнул Болтон. Он предостерег от ослабления санкций против Пхеньяна в ответ на незначительные уступки со стороны КНДР.

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    Автор: Григорий Аросев


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