 Клоуны в белых халатах лечат смехом и клубничной пиццей (фото) | Кадр дня | DW | 12.08.2019

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Кадр за кадром

Клоуны в белых халатах лечат смехом и клубничной пиццей (фото)

Эти фотографии были сделаны в одной из детских больниц немецкого города Висбадена во время очередного визита сюда врачей-клоунов.

Клоуны в белых халатах д-р Крюмель (по-русски - д-р Крошка) и д-р Кёниг (по-русски - д-р Король) обсуждают план следующего визита с медицинской сестрой

Клоуны в белых халатах д-р Крюмель (по-русски - д-р Крошка) и д-р Кёниг (по-русски - д-р Король) обсуждают план следующего визита с медицинской сестрой

Висбаден • Смех, как известно, лечит. Или хотя бы помогает на время забыть о болезнях и других проблемах. В Германии уже более четверти века пациентов в больницах и других медицинских учреждениях лечат смехом доктора-клоуны или клоуны-доктора. Свои визиты они наносят не только юным пациентам. Их также охотно видят в домах престарелых.

Доктор Крюмель и доктор Кёниг общаются с пациенткой Эммой и ее мамой

Доктор Крюмель и доктор Кёниг общаются с пациенткой Эммой и ее мамой

Общественная благотворительная организация Die Clown-Doktoren e.V. была основана в гессенском Висбадене в 1994 году. За несколько лет до этого больничная клоунада появилась в США. Сейчас в работе этого немецкого общества участвует около тридцати клоунов в белых халатах, которые за год посещают около 60 тысяч пациентов в разных городах федеральной земли Гессен.

Многие изнемецких последователей "Целителя Адамса", блистательно сыгранного в голливудском фильме Робином Уильямсом, имеют профессиональное цирковое, артистическое или музыкальное образование. До начала своей деятельности в качестве смехотерапевтов они проходят специальное обучение, а перед общением с каждым пациентом получают информацию от лечащих врачей.

10-летний пациент Феликс получил в подарок такой клоунский нос

10-летний пациент Феликс получил в подарок такой клоунский нос

В импровизационном арсенале - шутки, игры, улыбки, непринужденное общение, рецепты на смех или даже на пиццу с клубникой. Визитам докторов-клоунов рады не только пациенты, но и сотрудники больниц, которым после таких посещений тоже становится немного легче работать.

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    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

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    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

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    Особенности немецких родителей

    Сладости

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  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

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    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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Контекст

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www.clown-doktoren.de

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