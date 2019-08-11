Клоуны в белых халатах лечат смехом и клубничной пиццей (фото)

Эти фотографии были сделаны в одной из детских больниц немецкого города Висбадена во время очередного визита сюда врачей-клоунов.
Клоуны в белых халатах д-р Крюмель (по-русски - д-р Крошка) и д-р Кёниг (по-русски - д-р Король) обсуждают план следующего визита с медицинской сестрой
Висбаден • Смех, как известно, лечит. Или хотя бы помогает на время забыть о болезнях и других проблемах. В Германии уже более четверти века пациентов в больницах и других медицинских учреждениях лечат смехом доктора-клоуны или клоуны-доктора. Свои визиты они наносят не только юным пациентам. Их также охотно видят в домах престарелых.
Общественная благотворительная организация Die Clown-Doktoren e.V. была основана в гессенском Висбадене в 1994 году. За несколько лет до этого больничная клоунада появилась в США. Сейчас в работе этого немецкого общества участвует около тридцати клоунов в белых халатах, которые за год посещают около 60 тысяч пациентов в разных городах федеральной земли Гессен.
Многие изнемецких последователей "Целителя Адамса", блистательно сыгранного в голливудском фильме Робином Уильямсом, имеют профессиональное цирковое, артистическое или музыкальное образование. До начала своей деятельности в качестве смехотерапевтов они проходят специальное обучение, а перед общением с каждым пациентом получают информацию от лечащих врачей.
В импровизационном арсенале - шутки, игры, улыбки, непринужденное общение, рецепты на смех или даже на пиццу с клубникой. Визитам докторов-клоунов рады не только пациенты, но и сотрудники больниц, которым после таких посещений тоже становится немного легче работать.
Смотрите также:
Особенности немецких родителей
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
14 июня - Всемирный день донора крови. Во многих случаях именно донорская кровь помогает спасти жизнь. Как можно стать донором в Германии и какое вознаграждение за это полагается? (14.06.2019)
Дошкольники в Германии проходят обязательное медицинское обследование. Что должны уметь дети перед школой, как их проверяют? (03.06.2019)
Раньше акушерскому делу в Германии обучали только в медучилищах. Сейчас можно получить высшее образование. Университет Любека стал первым вузом, готовящим акушеров. (05.05.2019)
По закону немецкий работодатель должен создать безопасные и здоровые условия труда. Но обязан ли он отправлять, например, офисных работников на медосмотры? (04.02.2019)
Врачи - тоже люди, они тоже ошибаются. В том числе и немецкие врачи. Но не слишком ли много таких ошибок? (17.01.2019)
В Госдуме России предложили отменить врачебную тайну для подростков моложе 18 лет. А как обстоит дело в Германии? Имеют ли право врачи рассказывать родителям о болезнях их детей? (15.06.2018)
ФРГ на одном из ведущих мест в мире по эффективности здравоохранения, но никто не застрахован от ошибок. DW о том, что считается в Германии врачебной ошибкой и что ожидает сделавшего ее врача. (16.04.2018)