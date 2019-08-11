Клоуны в белых халатах лечат смехом и клубничной пиццей (фото)

Висбаден • Смех, как известно, лечит. Или хотя бы помогает на время забыть о болезнях и других проблемах. В Германии уже более четверти века пациентов в больницах и других медицинских учреждениях лечат смехом доктора-клоуны или клоуны-доктора. Свои визиты они наносят не только юным пациентам. Их также охотно видят в домах престарелых.

Доктор Крюмель и доктор Кёниг общаются с пациенткой Эммой и ее мамой

Общественная благотворительная организация Die Clown-Doktoren e.V. была основана в гессенском Висбадене в 1994 году. За несколько лет до этого больничная клоунада появилась в США. Сейчас в работе этого немецкого общества участвует около тридцати клоунов в белых халатах, которые за год посещают около 60 тысяч пациентов в разных городах федеральной земли Гессен.

Многие изнемецких последователей "Целителя Адамса", блистательно сыгранного в голливудском фильме Робином Уильямсом, имеют профессиональное цирковое, артистическое или музыкальное образование. До начала своей деятельности в качестве смехотерапевтов они проходят специальное обучение, а перед общением с каждым пациентом получают информацию от лечащих врачей.

10-летний пациент Феликс получил в подарок такой клоунский нос

В импровизационном арсенале - шутки, игры, улыбки, непринужденное общение, рецепты на смех или даже на пиццу с клубникой. Визитам докторов-клоунов рады не только пациенты, но и сотрудники больниц, которым после таких посещений тоже становится немного легче работать.

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