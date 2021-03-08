Клара Цеткин

Молодое поколение белорусов к 8 марта особых чувств не питает

В Беларуси 8 марта - официальный праздник и "красный день календаря". Однако молодежь, в отличие от президента Лукашенко, этот день среди прочих не выделяет, и если и поздравляет кого, то только бабушек и мам.