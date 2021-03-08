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Карикатурист Сергей Елкин предлагает разобраться, можно ли считать в России праздник 8 марта иностранным агентом. Ведь день борьбы за права женщин придумала немка Клара Цеткин.
Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.
В Беларуси 8 марта - официальный праздник и "красный день календаря". Однако молодежь, в отличие от президента Лукашенко, этот день среди прочих не выделяет, и если и поздравляет кого, то только бабушек и мам.
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