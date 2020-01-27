 Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2020

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Мир

Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений

Китай занял второе место в мире по продажам вооружений, уступая лишь США и обойдя Россию, показало исследование SIPRI. Четыре китайские корпорации могут войти в топ-20 компаний на рынке вооружений.

Китайский авианосец Ляонин в порту Далянь

Китайский авианосец "Ляонин"

Китай занимает второе место в мире по продажам оружия, обгоняя по этому показателю Россию и уступая лишь США. Такие данные Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил в понедельник, 27 января. Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы.

Ранее компании из КНР из-за нехватки надежной информации не вносили в рейтинг 100 крупнейших игроков на рынке вооружений, ежегодно публикуемом SIPRI. Теперь эксперты собрали достоверную финансовую информацию о четырех китайских компаниях из различных источников, включая кредитные рейтинги, заключения аудиторов и ежегодные отчеты. Это крупнейший в стране производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco (бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны), China Electronics Technology Group (сонары, радары и электронное военное оборудование), а также China South Industries Group (бронированный автотранспорт).

Контекст

Роботы-киллеры, гиперзвуковые ракеты, технологии синтетической биологии, кибер-оружие… В МИД ФРГ прошла международная конференция, посвященная проблеме превентивного контроля над новыми системами вооружений. (15.03.2019)

Согласно докладу SIPRI, Россия в 2018 году удержалась на втором месте по продаже оружия. Американские концерны заняли пять главных позиций в топ-100 компаний на рынке вооружений. (09.12.2019)

Эти корпорации войдут в топ-20, а три из них смогут занять места в топ-10, если учитывать их при составлении ежегодного рейтинга, отмечает SIPRI. Их совокупный объем продаж вооружений составляет 54,1 млрд долларов. В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, 6 из стран Западной Европы и 3 из России.

Эксперты не смогли получить детальную информацию о других компаниях военно-промышленного комплекса КНР - в частности, о двух крупнейших судостроительных предприятиях. Однако даже собранные данные позволяют предположить, что эти китайские компании выпускают больше кораблей, чем их крупнейшие конкуренты из США и Европы, отмечают авторы исследования.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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