Китай лидирует по числу заключенных в тюрьму журналистов

В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов. Список возглавляет КНР - 48 журналистов. В РФ сроки получили семь журналистов.
Псковской журналистке Светлане Прокопьевой грозит в России реальный тюремный срок за "публичное оправдание терроризма"
В 2019 году 250 журналистов по всему миру были по приговору суда лишены свободы из-за своей профессиональной деятельности. Наибольшее число - как минимум 48 - оказались в тюрьме в Китае. В России за 2019 год тюремные сроки получили семь журналистов. В Германии - ни одного. Это следует из ежегодного доклада некоммерческой организации Комитет по защите журналистов (CPJ), представленного в среду, 11 декабря, в Нью-Йорке.
По данным CPJ, число журналистов, попавших в тюрьму за выполнение своей работы, в 2019 году во всем мире оставалось рекордно высоким. При этом Китай, "который усилил железную хватку в отношении прессы", обошел Турцию, возглавлявшую в прошлом году этот список. В 2019 году, по данным CPJ, в Турции из-за своей профессиональной деятельности в тюрьму попали "только" 47 журналистов (для сравнения: в прошлом году, по данным НКО, их было 68).
После Китая, Турции, Саудовской Аравии и Египта "лидирующими тюремщиками" Комитет по защите журналистов назвал Эритрею, Вьетнам и Иран.
Журналистов все чаще сажают в тюрьму за "фейк-ньюз"
При этом НКО обращает внимание на новый тренд в области обвинений, выдвигаемых против журналистов, а именно: растущее число обвинений в распространении "ложных новостей", или "фейк-ньюз". Если в 2018 году CPJ зафиксировал 28 таких случаев, то в 2019 году - уже 30.
Самым распространенным обвинением, с которым сталкиваются журналисты во всем мире, остается антигосударственная деятельность, отмечает организация.
Китай считает себя страной, где "царит верховенство права"
В правительстве Китая, куда информационное агентство Reuters обратилось за комментарием, заявили, что Комитет по защите журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, не заслуживает доверия. По словам представителя МИД КНР, Китая является страной, в котором "царит верховенство права и никто не стоит выше закона".
Одним из примеров уголовного преследования журналистов в России является случай псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую после публикации авторской ремарки под названием "Репрессии для государства" обвинили в оправдании терроризма.
Для сравнения: в 2018 году число журналистов, приговоренных к тюремным срокам за выполнение своей работы, по данным CPJ, по всему миру составило 255 человек.
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Доклад Комитета по защите журналистов о числе журналистов в мире, попавших в тюрьмуиз-за своей профессиональной деятельности