Китай и его Новый шелковый путь: проект партнера и соперника ЕС (фотогалерея)

Более быстрая доставка товаров, лучшая инфраструктура: проект КНР "Один пояс и один путь" сулит европейцам выгоду. Но в ЕС все больше осознает и риски сотрудничества с Китаем.
Китай стал важным партнером Беларуси в экономической и военно-политической сферах. Сможет ли КНР потеснить Россию в Беларуси, и с какими рисками для Минска это может быть связано? (26.04.2019)
Европа вслед за США решила противостоять экономической "игре в одни ворота" КНР и экспансии китайской модели госкапитализма. Поворотной точкой должен стать саммит ЕС-КНР 9 апреля. (09.04.2019)