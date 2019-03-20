Китай и его Новый шелковый путь: проект партнера и соперника ЕС (фотогалерея)

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Взрывной рост объема перевозок

В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.