 Китай закупит у Airbus 300 самолетов на 30 млрд евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2019

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Мир

Китай закупит у Airbus 300 самолетов на 30 млрд евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий в Париже председателя КНР Си Цзиньпина, назвал китайский контракт на приобретение 290 Airbus A320 и 10 A350 отличным сигналом.

Самолет взлетает на закате

Китай закупит у европейского авиастроительного концерна Airbus 300 самолетов. О подписании контракта Елисейский дворец сообщает в понедельник, 25 марта.

Заказ включает 290 воздушных судов A320 и 10 самолетов модели А350. Его общая стоимость - около 30 млрд евро, заявил представитель Елисейского дворца. Президент Франции Эмманюэль Макрон, проводящий в Париже переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал сделку "отличным сигналом" крепкой торговли между двумя государствами.

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В ходе визита Си Цзиньпина во Францию Париж и Пекин подписали 15 контрактов. В их числе - договор о сотрудничестве в энергетических программах в развивающихся странах, а также контракт на 1,2 млрд евро на постройку 10 контейнеровозов.

В 2018 году Airbus уступил американскому производителю авиационной техники Boeing по количеству самолетов, переданных заказчикам. Клиенты Airbus получили 800 воздушных судов, а заказчики Boeing - 806 гражданских самолетов и 96 военных. Крупнейшую долю в структуре поставок европейского концерна заняло семейство А320 (626 единиц), у Boeing наибольшим спросом пользуются модели семейства 737.

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