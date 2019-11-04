Китайский концерн приобрел сеть отелей Steigenberger

Сеть отелей класса "люкс" Steigenberger, расположенных по всей Европе и в ряде арабских стран, отныне будет принадлежать китайскому концерну Huazhu Group. Как сообщается в понедельник, 4 ноября, китайские предприниматели приобрели материнскую компанию Deutsche Hospitality через одно из дочерних предприятий. Сумма сделки оценивается в 700 миллионов евро. Кроме отелей Steigenberger, компании Deutsche Hospitality также принадлежат такие гостиничные марки как IntercityHotel и Jaz in the City, а также датская сеть Zleep Hotels.

Теперь китайской компании принадлежит, в частности, гранд-отель "Петерсберг" под Бонном. До переезда руководства объединенной Германии из Бонна в Берлин это здание, расположенное на горе над Рейном, использовалось как официальная резиденция правительства ФРГ. Здесь проводились международные встречи на высшем уровне и важные конференции. Гостями "Петерсберга" были мировые лидеры, в частности, генсек Леонид Брежнев, президенты Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Билл Клинтон, королева Елизавета II, император Акихито и другие.

Китайцы обещают сохранить немецкое качество

Ранее руководство Steigenberger представило планы расширения деятельности, согласно которым количество гостиниц к 2024 году должно увеличиться с нынешних 118 до 250. Кроме того, ожидается улучшение конкурентоспособности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. "Приобретение сети концерном Huazhu соответствует этим целям", - говорится в заявлении пресс-службы Steigenberger. При этом ранее сеть отелей принадлежала египетскому предпринимателю Хамеду эль-Чиати.

Huazhu Group, котирующаяся на американской электронной бирже NASDAQ, по собственным данным является девятой по величине гостиничной компанией в мире по количеству номеров и пятой - по рыночной стоимости. Huazhu Group управляет более чем 5000 отелями в 400 городах мира. Глава правления Huazhu Дженни Джанг заявила, что китайская компания будет в дальнейшем соответствовать "европейскому гостеприимству, немецкому качеству и азиатской скорости работы".

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