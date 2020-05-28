Китайский закон о национальной безопасности Гонконга: что нужно знать

Закон о национальной безопасности Гонконга, который готовят власти в Пекине, - самая масштабная попытка КНР обуздать демократическое движение гонконгцев. DW - о наиболее важном в этом законе.
Что конкретно постановило Всекитайское собрание народных представителей?
Парламент Китая, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), 2878 голосами "за", одним "против" при шести воздержавшихся 28 мая формально одобрил план принятия нового закона о национальной безопасности Гонконга - специального административного района КНР. Разработать закон поручено Постоянному комитету ВСНП.
Официальное название документа - "Закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе (САР) Гонконг для защиты национальной безопасности". Другими словами, безопасность всего Китая должна быть защищена мерами и правовыми нормами, конкретно касающимися Гонконга.
По данной причине эти отдельные положения, как только они будут выработаны и приняты, будут включены в приложение к Основному закону Гонконга. Эксперты ожидают, что это произойдет в течение лета.
Что будет содержать новый закон о национальной безопасности Гонконга?
По сообщению китайского государственного информагентства "Синьхуа", принятие нового закона имеет следующие цели: "Эффективно предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие национальной безопасности". В их числе - "раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов, а также другие действия, которые представляют серьезную угрозу национальной безопасности". Кроме того отмечается, что Китай "решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры".
Самые большие споры вызвал следующий момент: согласно решению ВСНП, "компетентные органы безопасности" материковой части Китая - "в случае необходимости" - должны иметь возможность создавать представительства в Гонконге, чтобы "в соответствии с законом выполнять свои обязательства по защите национальной безопасности".
Это является отходом от нынешней практики, согласно которой полиция из материковой части КНР не имеет полномочий в САР. Будет ли она после принятия нового закона ограничена в своих действиях законодательством Гонконга, критики нововведения сомневаются.
Почему КНР сейчас решила принять закон о нацбезопасности Гонконга?
Парламент Гонконга был обязан, согласно его конституции, самостоятельно принять закон о безопасности САР. Однако этого не произошло. В 2003 году соответствующая инициатива властей вывела на улицы полмиллиона гонконгцев, которые выступили против ослабления автономного статуса.
С точки зрения Пекина, существует "опасность", что на предстоящих в сентябре выборах в парламент Гонконга большинство получит продемократический блок, который заблокирует новую попытку администрации САР принять собственный закон о безопасности. Между тем Пекин хочет сохранить видимость автономии Гонконга и продолжает настаивать на том, чтобы тот принял свой "собственный" соответствующий закон. Однако он, в лучшем случае, мог бы только дополнить национальный закон и никак не конкурировать с ним.
Почему велики опасения по поводу применения нового закона?
Если житель Гонконга недоволен центральным правительством или местной администрацией и выходит на улицу мирно протестовать, то он на данный момент может быть уверен, что пользуется своим основополагающим правом на свободу выражения мнений и свободу демонстраций и что его не будут преследовать. Если будет принят новый закон о национальной безопасности Гонконга, то такое поведение может быть истолковано как действия, направленные на "подрыв государственной власти".
Вопрос в том, будет ли в таком случае судебный процесс честным и прозрачным. Слушания по подобным делам могут быть закрыты для общественности, так как речь идет о "национальной безопасности". Также есть опасения, что любой житель Гонконга, кто вышел на улицу в знак протеста против властей в Пекине или сделал негативные заявления о Коммунистической партии Китая, может подвергнуться уголовному преследованию.
Великобритания хочет облегчить приобретение ее гражданства примерно трем миллионам гонконгцев. Что за этим стоит?
Гонконгцы являются гражданами Китая, но у них есть паспорт САР Гонконг, который позволяет им без виз путешествовать по Европе, например в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Германию. Владельцам китайских паспортов в таком случае нужна виза. На границе Гонконга и материкового Китая осуществляется паспортный и таможенный контроль.
В настоящее время около 350 тысяч жителей Гонконга имеют так называемый паспорт британского гражданина за границей (заморский паспорт), и еще 2,5 млн могут подать заявку на его получение. Статус британского гражданина за рубежом появился до возвращения Гонконга Китаю 1 июля 1997 года, когда Гонконг все еще оставался британской колонией. Этот статус касается только гонконгцев, родившихся до указанной даты.
Заморский паспорт позволяет безвизовое пребывание в Великобритании до шести месяцев, но без права работы. Теперь британский премьер-министр Борис Джонсон планирует разрешить владельцам этих паспортов годовое пребывание в Соединенном Королевстве и возможность работать, что открыло бы им путь к получению полноценного британского гражданства. Это могло бы стать привлекательной альтернативой для многих гонконгцев, которые чувствуют себя дома все менее комфортно из-за растущего влияния Пекина. Китай выступил резко против планов Джонсона, пригрозив принять ответные меры.
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