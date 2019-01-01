 Китайский аппарат ″Чанъэ-4″ успешно сел на обратную сторону Луны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2019

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Мир

Китайский аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны

Станция "Чанъэ-4" стала первым в истории космическим аппаратом, севшим на обратную сторону спутника Земли. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения и изучение структуры лунной поверхности.

Модель китайского лунохода для космической станции Чанъэ-4

Модель китайского лунохода для космической станции "Чанъэ-4"

Запущенная Китаем межпланетная станция "Чанъэ-4" совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом китайская государственная телекомпания CCTV сообщила в четверг, 3 января. Аппарат сел на поверхность в 02.26 по Гринвичу (05.26 мск).

Контекст

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Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника нашей планеты. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.

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