Китайский аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны

Запущенная Китаем межпланетная станция "Чанъэ-4" совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом китайская государственная телекомпания CCTV сообщила в четверг, 3 января. Аппарат сел на поверхность в 02.26 по Гринвичу (05.26 мск).

Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника нашей планеты. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.

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