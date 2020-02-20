 Кирилл Серебренников снимет фильм об ″Ангеле смерти″ из Освенцима | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.02.2020

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Культура и стиль жизни

Кирилл Серебренников снимет фильм об "Ангеле смерти" из Освенцима

Режиссер и художественный руководитель "Гоголь-центра" экранизирует французский роман-бестселлер "Исчезновение Йозефа Менгеле".

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Режиссер и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил интернет-портал авторитетного журнала о мире кино Variety.

Производством ленты займется парижская студия CG Cinéma, которую возглавляет продюсер фильма Шарль Жилибер, известный благодаря работе над такими картинами, как "Афера в Майами" и "Мустанг". В числе продюсеров проекта также Илья Стюарт, неоднократно работавший с Серебренниковым, и Хулио Чавесмонтес.

История Менгеле

Йозеф Менгеле

Йозеф Менгеле

Роман "Исчезновение Йозефа Менгеле" был опубликован более чем в 30 странах мира. В 2017 году книга была отмечена премией Ренодо, которая считается второй по значимости литературной наградой Франции.

В центре повествования нацистский врач Йозеф Менгеле, который в годы Второй мировой войны ставил медицинские эксперименты на узниках Освенцима.

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Менгеле, прозванный за свою жестокость "Ангелом Смерти", лично участвовал в селекции заключенных, прибывавших в концлагерь. Он отправлял в газовые камеры тех, кто не мог быть использован на работах, а также проводил жестокие опыты над заключенными, искалечив и убив тысячи людей.

После войны Менгеле сбежал в Латинскую Америку и несколько десятилетий скрывался от агентов израильской спецслужбы  "Моссад". Он погиб в результате несчастного случая в 1979 году в возрасте 67 лет, его могила была обнаружена лишь в 1985 году.

Серебренников писал сценарий вместе с Гезом

В своем романе Оливье Гез рассказал историю врача-убийцы с точки зрения самого Менгеле. Сценарий фильма написал Серебренников вместе с автором романа, сообщает Variety.

Продюсер картины Жилибер высоко оценил труд режиссера. Он отметил, что рассказать историю известного нацистского преступника от первого лица непросто, "но Кириллу удалось найти правильный угол".

Пока неизвестно, когда фильм выйдет в прокат. Сейчас Серебренников заканчивает работу над экранизацией книги Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

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    Автор: Элла Володина


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