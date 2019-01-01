 Ким Чен Ын пригрозил США отказом от курса на сближение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.01.2019

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Мир

Ким Чен Ын пригрозил США отказом от курса на сближение

Пхеньян откажется от курса на сближение, если Вашингтон продолжит политику санкций, заявил лидер КНДР в новогоднем обращении. Ким Чен Ын подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Трампом в любое время.

Ким Чен Ын с текстом своего обращения в кабинете

Северная Корея грозит США отказом от курса на сближение. Подобный шаг возможен, если Соединенные Штаты продолжат "нарушать свои обещания и недооценивать терпение нашего народа", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в своей новогодней речи во вторник, 1 января. Вашингтон "в одностороннем порядке" предъявляет к Пхеньяну определенные требования и продолжает политику "санкций и давления", цитирует Кима северокорейское государственное телевидение.

При этом лидер КНДР добавил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, чтобы достичь результата, который "международное сообщество приветствует". Двум государствам необходимо "выстроить долгосрочный и стабильный мирный режим и двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова", подчеркнул Ким.

Встречи с президентами Южной Кореи и США

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время встречи на высшем уровне 27 апреля 2018 года в пограничной деревне Пханмунджом. В июне того же года будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.

Контекст

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

У КНДР обнаружили секретные ракетные базы

В ноябре 2018 года Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал исследование, согласно которому у КНДР имеются от 13 до 20 секретных военных баз. На них могут скрываться мобильные ракетные комплексы с ракетами, способными нести ядерные боеголовки, говорится в документе.

По данным CSIS, подобные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.

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    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Исследование CSIS

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