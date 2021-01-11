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Ким Чен Ир

This picture taken on January 6, 2021 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 7, 2021 shows North Korean leader Kim Jong Un speaking during the second day of the 8th Congress of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи 11.01.2021

До избрания на пост генсека Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын занимал должность председателя этой партии.
6.9.2019, Novosibirsk, Russland Screenshot von einer Gedenktafel zum Besuch von Kim Jong-il in Novosibirsk vor 18 Jahren

В Новосибирске установили табличку в честь Ким Чен Ира 06.09.2019

В метро Новосибирска появилась табличка в память о визите отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. Он посещал Новосибирск в 2001 году.
An unidentified mobile rocket lancher is displayed during a military parade marking the 105th anniversary of the birth of late North Korean leader Kim Il-Sung, in Pyongyang on April 15, 2017. / AFP PHOTO / ED JONES (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

История ракетно-ядерной программы Северной Кореи (фотогалерея) 08.09.2017

КНДР начала запускать ракеты, когда еще во главе страны стоял дед нынешнего лидера Ким Чен Ына. При третьем Киме Пхеньян резко ускорил их испытания, как и работы по созданию атомной бомбы.
North Korean soldiers carry flags and a photo of late leader Kim Il Sung as they march across Kim Il Sung Square during a military parade on Saturday, April 15, 2017, in Pyongyang, North Korea to celebrate the 105th birth anniversary of Kim Il Sung, the country's late founder and grandfather of current ruler Kim Jong Un. (AP Photo/Wong Maye-E) |

Как КНДР получает миллионы из-за границы вопреки санкциям 25.04.2017

Невзирая на ограничения, властям Северной Кореи удалось создать широкую сеть для закупки подсанкционных товаров, а также сохранить доступ к международной банковской системе.
ARCHIV - Der älteste Sohn des nordkoreanischen Herrschers Kim Jong Il, Kim Jong Nam, winkt am 04.06.2010 nach einem Interview mit südkoreanischen Journalisten in Macao. Kim Jong Nam hat sich gegen Pläne für eine Machtübergabe an seinen jüngeren Halbbruder ausgesprochen. «Persönlich bin ich gegen die Nachfolge in dritter Generation», zitierte der japanische Sender Asahi TV am Dienstag (12.10.2010) den 38-jährigen Kim Jong Nam. Es hätten wohl interne Faktoren für die Nachfolgeregelung den Ausschlag gegeben. Das Interview wurde laut Asahi am Samstag in Peking aufgezeichnet, einen Tag bevor Kim Jong Il in Begleitung seines jüngsten und dritten Sohnes Kim Jong Un eine große Militärparade in Pjöngjang abgenommen hatte. REPUBLIC OF KOREA OUT AFP PHOTO / JOONGANG SUNDAY VIA JOONGANG ILBO dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ ****FREI FÜR SOCIAL MEDIA***

В Малайзии убит брат Ким Чен Ына 14.02.2017

Местная полиция подтвердила факт убийства единокровного брата лидера КНДР. Предположительно, его отравили в аэропорту Куала-Лумпура две женщины-агенты Северной Кореи.
06.05.2016 *** Pictures of former North Korean leaders Kim Il Sung and Kim Jong Il decorate the April 25 House of Culture, the venue of Workers' Party of Korea (WPK) congress in Pyongyang, North Korea May 6, 2016. REUTERS/Damir Sagolj © Reuters/D. Sagolj

В Пхеньяне открылся первый за 36 лет съезд правящей партии 06.05.2016

На съезде ТПК должен выступить Ким Чен Ын с речью о необходимости наращивания мощи КНДР. В Пхеньян прибыли около 180 зарубежных журналистов, но в здание, где проходит мероприятие, их не пустили.
North Korean leader Kim Jong-un speaks during a mass parade to celebrate founder Kim Il-sung's 100th birthday in Pyongyang in this still image taken from video April 15, 2012. Kim Jong-un led celebrations on Sunday to mark the centenary of the birth of his grandfather, the founder of the world's only Stalinist monarchy, Eternal President Kim Il-sung. REUTERS/KRT via Reuters TV (NORTH KOREA - Tags: MILITARY POLITICS ANNIVERSARY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NORTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORTH KOREA

Ким Чен Ын стал маршалом Народной армии КНДР 18.07.2012

Звание маршала Народной армии Северной Кореи присвоено руководителю КНДР Ким Чен Ыну. По мнению наблюдателей, это означает, что Ким Чен Ын возглавит и генеральный штаб северокорейских вооруженных сил.
AUSSCHNITT::: North Korea's new leader Kim Jong-un (2nd R) looks on, as he is flanked by President of the Presidium of the Supreme People's Assembly of North Korea Kim Yong-nam (R) and Chief of General Staff of the Korea People's Army Ri Yong-ho (3rd R), during the memorial for late North Korean leader Kim Jong-il in Pyongyang, in this KCNA picture taken on December 29, 2011 and released on December 30, 2011. North Korea's military staged a huge funeral procession on Wednesday in the snowy streets of the capital Pyongyang for its deceased dear leader, Kim Jong-il, readying a transition to his son, Kim Jong-un. REUTERS/KCNA (NORTH KOREA - Tags: POLITICS OBITUARY) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS

В КНДР отправлен в отставку начальник генштаба армии 16.07.2012

Ли Ён Хо играл важную роль в деле передачи власти в КНДР ее нынешнему руководителю Ким Чен Ыну.
In this image made from KRT video, North Korea's next leader Kim Jong Un is seen during a memorial service for late North Korean leader Kim Jong Il, in Pyongyang, North Korea, Thursday, Dec. 29, 2011. (AP Photo/KRT via APTN) TV OUT, NORTH KOREA OUT

Комментарий: Обещания Северной Кореи нуждаются в проверке 01.03.2012

Дипломатия США добилась успеха: Северная Корея обещает приостановить атомную программу в обмен на поставки продовольствия. Но последуют ли за словами дела? У обозревателя DW Даниэля Шешкевица есть основания для скепсиса.
epa03039497 North Koreans people visit mourning places throughout the country to express deep condolences over the death of leader Kim Jong Il, Pyongyang, North Korea, 20 December 2011. North Korean state television announced 19 december that DPRK leader Kim Jong Il had died from a heart attack while traveling on his train on 17 December. According to state media, the funeral for the 'Dear Leader' as most North Koreans called him, will be held on 28 December. He was aged 69 as stated in his biography. EPA/KCNA +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Пхеньяне прошли похороны Ким Чен Ира 28.12.2011

Церемония похорон северокорейского лидера Ким Чен Ира прошла в Пхеньяне. На улицы столицы вышли десятки тысяч жителей, в городах страны прогремели пушечные залпы салюта, прозвучали гудки локомотивов.
Soldaten Jahr/Ort: November 2009 Das Bild hat unser Praktikant Alexander Prokopenko während seiner Reise nach Nordkorea im November 2009 gemacht. Er gibt der DW das Recht, die Fotos zu veröffentlichen. Thema: Nordkorea zwischen Alltag und Personenkult

КНДР: корейский тоталитаризм глазами российского журналиста 21.12.2011

Иностранцы, приезжающие в Северную Корею, сталкиваются с массой неожиданных вещей. Автор этой статьи, которому удалось побывать в Пхеньяне в ноябре 2009 года, делится впечатлениями об увиденном.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Пресса: Восточную Азию ожидают беспокойные времена 20.12.2011

Надежд на то, что при новом правителе КНДР шагнет в сторону выхода из международной изоляции, крайне мало, полагает немецкая печать. Ким Чен Ын продолжит традиции своего отца-диктатора Ким Чен Ира.
FILE - In this Oct. 10, 2010 file photo, North Korean leader Kim Jong Il salutes soldiers while watching a massive military parade marking the 65th anniversary of the communist nation's ruling Workers' Party in Pyongyang, North Korea. Kim arrived in Russia's Far East on Saturday Aug. 20, 2011, and will meet with President Dmitry Medvedev during a visit expected to last a week, the Kremlin said. (Foto:Vincent Yu, File/AP/dapd)

Берлин не ожидает скорых перемен в Северной Корее 19.12.2011

В ФРГ полагают, что после смерти диктатора Ким Чен Ира у КНДР появилась возможность проведения реформ. Однако, ни официальные деятели, ни немецкие эксперты не ожидают быстрых перемен в этой стране.
North Korean leader Kim Jong Il's son Kim Jong Un attends a massive military parade marking the 65th anniversary of the communist nation's ruling Workers' Party in Pyongyang, North Korea on Sunday, Oct. 10, 2010. (AP Photo/Vincent Yu)

Новым руководителем КНДР стал Ким Чен Ын 19.12.2011

Ким Чен Ын становится новым руководителем Северной Кореи. Официальные СМИ призвали народ и армию сплотиться вокруг нового лидера. По мнению экспертов, новое руководство КНДР будет проводить еще более жесткую политику.
North Korean leader Kim Jong II waves to a cheering crowd during a parade at Kim Il Sung Square in Pyongyang, North Korea, Monday 10 October 2005. The parade was held to celebrate the 60th anniversary of the Workers' Party of North Korea. EPA/KCNA +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скончался руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир 19.12.2011

Глава КНДР Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщило северокорейское государственное телевидение. Согласно сообщению, Ким Чен Ир умер еще 17 декабря от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки.
North Korean leader Kim Jong Il waves to Pyongyang residents who attended the 50th anniversary of the founding of the ruling (North) Korean Workers' Party on October 10, 1995. Little is known about Kim Jong-il, leader of the world's most isolated country that can't feed its own people but produces long-range ballistic missiles. (AP Photo/Korea News Service)

Ким Чен Ир начал визит в Россию 20.08.2011

Северокорейский лидер Ким Чен Ир начал визит в Россию. Его бронированный поезд прибыл на станцию Хасан близ Владивостока. 22 августа Ким Чен Ир встретится в Улан-Удэ с президентом России Дмитрием Медведевым.
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