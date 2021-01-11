Ким Чен Ир

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До избрания на пост генсека Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын занимал должность председателя этой партии.
В метро Новосибирска появилась табличка в память о визите отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. Он посещал Новосибирск в 2001 году.
КНДР начала запускать ракеты, когда еще во главе страны стоял дед нынешнего лидера Ким Чен Ына. При третьем Киме Пхеньян резко ускорил их испытания, как и работы по созданию атомной бомбы.
Невзирая на ограничения, властям Северной Кореи удалось создать широкую сеть для закупки подсанкционных товаров, а также сохранить доступ к международной банковской системе.
Местная полиция подтвердила факт убийства единокровного брата лидера КНДР. Предположительно, его отравили в аэропорту Куала-Лумпура две женщины-агенты Северной Кореи.
На съезде ТПК должен выступить Ким Чен Ын с речью о необходимости наращивания мощи КНДР. В Пхеньян прибыли около 180 зарубежных журналистов, но в здание, где проходит мероприятие, их не пустили.
Звание маршала Народной армии Северной Кореи присвоено руководителю КНДР Ким Чен Ыну. По мнению наблюдателей, это означает, что Ким Чен Ын возглавит и генеральный штаб северокорейских вооруженных сил.
Ли Ён Хо играл важную роль в деле передачи власти в КНДР ее нынешнему руководителю Ким Чен Ыну.
Дипломатия США добилась успеха: Северная Корея обещает приостановить атомную программу в обмен на поставки продовольствия. Но последуют ли за словами дела? У обозревателя DW Даниэля Шешкевица есть основания для скепсиса.
Церемония похорон северокорейского лидера Ким Чен Ира прошла в Пхеньяне. На улицы столицы вышли десятки тысяч жителей, в городах страны прогремели пушечные залпы салюта, прозвучали гудки локомотивов.
Иностранцы, приезжающие в Северную Корею, сталкиваются с массой неожиданных вещей. Автор этой статьи, которому удалось побывать в Пхеньяне в ноябре 2009 года, делится впечатлениями об увиденном.
Надежд на то, что при новом правителе КНДР шагнет в сторону выхода из международной изоляции, крайне мало, полагает немецкая печать. Ким Чен Ын продолжит традиции своего отца-диктатора Ким Чен Ира.
В ФРГ полагают, что после смерти диктатора Ким Чен Ира у КНДР появилась возможность проведения реформ. Однако, ни официальные деятели, ни немецкие эксперты не ожидают быстрых перемен в этой стране.
Ким Чен Ын становится новым руководителем Северной Кореи. Официальные СМИ призвали народ и армию сплотиться вокруг нового лидера. По мнению экспертов, новое руководство КНДР будет проводить еще более жесткую политику.
Глава КНДР Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщило северокорейское государственное телевидение. Согласно сообщению, Ким Чен Ир умер еще 17 декабря от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки.
Северокорейский лидер Ким Чен Ир начал визит в Россию. Его бронированный поезд прибыл на станцию Хасан близ Владивостока. 22 августа Ким Чен Ир встретится в Улан-Удэ с президентом России Дмитрием Медведевым.
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