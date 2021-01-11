Ким Чен Ир

В Пхеньяне открылся первый за 36 лет съезд правящей партии

На съезде ТПК должен выступить Ким Чен Ын с речью о необходимости наращивания мощи КНДР. В Пхеньян прибыли около 180 зарубежных журналистов, но в здание, где проходит мероприятие, их не пустили.