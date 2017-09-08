Ким Ир Сен

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КНДР начала запускать ракеты, когда еще во главе страны стоял дед нынешнего лидера Ким Чен Ына. При третьем Киме Пхеньян резко ускорил их испытания, как и работы по созданию атомной бомбы.
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. На нем представили новые образцы баллистических ракет.
Празднования 105-го дня рождения Ким Ир Сена проходят на фоне обострения ядерного конфликта с КНДР. Накануне авианосная ударная группа ВМС США подошла к Корейскому полуострову.
На съезде ТПК должен выступить Ким Чен Ын с речью о необходимости наращивания мощи КНДР. В Пхеньян прибыли около 180 зарубежных журналистов, но в здание, где проходит мероприятие, их не пустили.
В Северной Корее 6 мая, впервые с 1980 года, откроется съезд правящей Трудовой партии. Информация о том, почему этот политический спектакль организуется именно сейчас, крайне скудна.
КНДР, предположительно, проводила испытания ракеты "Мусудан", дальность полета которой - около 3,5 тысяч километров, что позволяет ей достичь американских военных баз. Неудачную попытку подтвердили в Пентагоне.
Съезд правящей Трудовой партии Кореи состоится в мае 2016 года. Предыдущий проходил в 1980 году.
Студент из Великобритании, который несколько месяцев учился в Пхеньяне, делится в интервью DW впечатлениями о жизни в одной из самых закрытых стран мира.
Три года длилась кровопролитная война между Северной и Южной Кореей. Север поддерживали СССР и КНР, Юг - США и их союзники. Трагическим итогом стала гибель миллионов человек и закрепление раздела Корейского полуострова.
О чем рассказывают стихи, романы, новеллы величайших диктаторов XX века? Какие тайны выдают стихи Сталина, роман Муссолини и либретто Ким Ир Сена?
Крупномасштабным военным парадом отметила Северная Корея 100-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые выступил глава государства - нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Министр обороны Японии отдал приказал уничтожить ракету дальнего действия из КНДР, если она будет пролетать над японской территорией. На юго-западе страны уже размещены комплексы ПРО.
Иностранцы, приезжающие в Северную Корею, сталкиваются с массой неожиданных вещей. Автор этой статьи, которому удалось побывать в Пхеньяне в ноябре 2009 года, делится впечатлениями об увиденном.
В ФРГ полагают, что после смерти диктатора Ким Чен Ира у КНДР появилась возможность проведения реформ. Однако, ни официальные деятели, ни немецкие эксперты не ожидают быстрых перемен в этой стране.
Немецкие газеты откликнулись на известие о назначении официальным преемником северокорейского диктатора Ким Чен Ира одного из его сыновей – Ким Чен Уна.
Если бог существует, то этот бог... Ким Ир Сен. - Голод и развал промышленности. - Город фасадов. - Солнце 21-го века
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