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Ким Ир Сен

An unidentified mobile rocket lancher is displayed during a military parade marking the 105th anniversary of the birth of late North Korean leader Kim Il-Sung, in Pyongyang on April 15, 2017. / AFP PHOTO / ED JONES (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

История ракетно-ядерной программы Северной Кореи (фотогалерея) 08.09.2017

КНДР начала запускать ракеты, когда еще во главе страны стоял дед нынешнего лидера Ким Чен Ына. При третьем Киме Пхеньян резко ускорил их испытания, как и работы по созданию атомной бомбы.
Military vehicles carry missiles with characters reading 'Pukkuksong' during a military parade marking the 105th birth anniversary of country's founding father, Kim Il Sung in Pyongyang, North Korea April 15, 2017. REUTERS/Damir Sagolj

Северная Корея показала на параде новые виды вооружений 15.04.2017

В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. На нем представили новые образцы баллистических ракет.

КНДР: праздник на фоне угроз о войне (15.04.2017) 15.04.2017

Празднования 105-го дня рождения Ким Ир Сена проходят на фоне обострения ядерного конфликта с КНДР. Накануне авианосная ударная группа ВМС США подошла к Корейскому полуострову.
06.05.2016 *** Pictures of former North Korean leaders Kim Il Sung and Kim Jong Il decorate the April 25 House of Culture, the venue of Workers' Party of Korea (WPK) congress in Pyongyang, North Korea May 6, 2016. REUTERS/Damir Sagolj © Reuters/D. Sagolj

В Пхеньяне открылся первый за 36 лет съезд правящей партии 06.05.2016

На съезде ТПК должен выступить Ким Чен Ын с речью о необходимости наращивания мощи КНДР. В Пхеньян прибыли около 180 зарубежных журналистов, но в здание, где проходит мероприятие, их не пустили.
ARCHIV 2015 **** FILE - In this Saturday, Oct. 10, 2015 file photo, North Korean leader Kim Jong Un waves at a parade in Pyongyang, North Korea. North Korea is preparing to hold a once-in-a-generation congress of its ruling party that is intended to rally the nation behind leader Kim Jong Un and could provide an important glimpse into Kim?s plans for the country?s economy and military. The congress is set to begin May 6, 2016. (AP Photo/Wong Maye-E, File) | © picture-alliance/AP Photo/Wong Maye-E

Партийный съезд в КНДР: театр одного актера 04.05.2016

В Северной Корее 6 мая, впервые с 1980 года, откроется съезд правящей Трудовой партии. Информация о том, почему этот политический спектакль организуется именно сейчас, крайне скудна.
©Kyodo/MAXPPP - 04/04/2013 ; PYONGYANG, North Korea - File photo shows a weapon believed to be the intermediate-range ballistic missile Musudan at a military parade in Pyongyang in October 2010. (Kyodo)

Запуск ракеты в КНДР ко дню рождения Ким Ир Сена закончился неудачей 15.04.2016

КНДР, предположительно, проводила испытания ракеты "Мусудан", дальность полета которой - около 3,5 тысяч километров, что позволяет ей достичь американских военных баз. Неудачную попытку подтвердили в Пентагоне.
10.10.2015 ©Kyodo/MAXPPP - 12/10/2015 ; North Korean leader Kim Jong Un (front) and Liu Yunshan, the Chinese Communist Party's fifth-ranked leader, wave to the crowd from a balcony overlooking Kim Il Sung Square in Pyongyang during a military parade on Oct. 10, 2015, to mark the 70th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party. (Kyodo) ==Kyodo

В КНДР пройдет первый за 36 лет партийный съезд 30.10.2015

Съезд правящей Трудовой партии Кореи состоится в мае 2016 года. Предыдущий проходил в 1980 году.
alessandro ford vor der skyline von pjöngjang

Семестр в другом мире: британский студент о жизни в Северной Корее 12.08.2015

Студент из Великобритании, который несколько месяцев учился в Пхеньяне, делится в интервью DW впечатлениями о жизни в одной из самых закрытых стран мира.
circa 1950: An elderly woman and her grandchild wander among the debris of their wrecked home in the aftermath of an air raid by U.S. planes over Pyongyang, the Communist capital of North Korea. (Photo by Keystone/Getty Images)

Война на 38-й параллели 26.07.2013

Три года длилась кровопролитная война между Северной и Южной Кореей. Север поддерживали СССР и КНР, Юг - США и их союзники. Трагическим итогом стала гибель миллионов человек и закрепление раздела Корейского полуострова.
Die Aufnahme zeigt ein Gemälde des russischen Künstlers Alexander Gerassimow, der 1939 Stalin porträtiert hat. Das Bild gehört zu Kunstwerken aus der Stalin-Ära, die im Mittelpunkt einer Ausstellung der Schirn Kunsthalle Frankfurt stehen. Passend zum diesjährigen Russland-Schwerpunkt der Buchmesse sind von Mittwoch (24.09.2003) an mehr als 70 Werke aus der Sowjetunion, aber auch dem heutigen Russland zu sehen. dpa/lhe (zu dpa 0338 vom 23.09.2003) ACHTUNG BILDREDAKTIONEN: Veröffentlichung nur im Zusammenhang über die Ausstellung Traumfabrik Kommunismus der Schirn Kunsthalle Frankfurt!

Стихи Сталина, роман Муссолини, либретто Ким Ир Сена 25.07.2012

О чем рассказывают стихи, романы, новеллы величайших диктаторов XX века? Какие тайны выдают стихи Сталина, роман Муссолини и либретто Ким Ир Сена?
North Korean soldiers march with a portrait of late North Korean leader Kim Jong Il, at center, past a portrait of his father Kim Il Sung, at left, during a massive military parade in Pyongyang's Kim Il Sung Square to celebrate 100 years since the birth of North Korea's founder Kim Il Sung on Sunday, April 15, 2012. North Korean leader Kim Jong Un delivered his first public televised speech Sunday, just two days after a failed rocket launch, portraying himself as a strong military chief unafraid of foreign powers during festivities meant to glorify his grandfather. (Foto:Ng Han Guan/AP/dapd)

КНДР отпраздновала 100-летие Ким Ир Сена военным парадом 15.04.2012

Крупномасштабным военным парадом отметила Северная Корея 100-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые выступил глава государства - нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын.
North Korea's Scud-B missile, right, and South Korean missiles are displayed at the War Memorial Museum in Seoul, Sunday, Jan. 12, 2003. Standing at center is South Korea's Nike missile and front are Hawk missiles. North Korean Ambassador in China said that North Korea will restart missile tests if the United States doesn't take steps to improve ties. The Scud missile was picked up from the wreckage on the Iraqi battlefield in the Gulf War. (AP Photo/ Yun Jai-hyoung)

Япония готова сбить северокорейскую ракету 30.03.2012

Министр обороны Японии отдал приказал уничтожить ракету дальнего действия из КНДР, если она будет пролетать над японской территорией. На юго-западе страны уже размещены комплексы ПРО.
Soldaten Jahr/Ort: November 2009 Das Bild hat unser Praktikant Alexander Prokopenko während seiner Reise nach Nordkorea im November 2009 gemacht. Er gibt der DW das Recht, die Fotos zu veröffentlichen. Thema: Nordkorea zwischen Alltag und Personenkult

КНДР: корейский тоталитаризм глазами российского журналиста 21.12.2011

Иностранцы, приезжающие в Северную Корею, сталкиваются с массой неожиданных вещей. Автор этой статьи, которому удалось побывать в Пхеньяне в ноябре 2009 года, делится впечатлениями об увиденном.
FILE - In this Oct. 10, 2010 file photo, North Korean leader Kim Jong Il salutes soldiers while watching a massive military parade marking the 65th anniversary of the communist nation's ruling Workers' Party in Pyongyang, North Korea. Kim arrived in Russia's Far East on Saturday Aug. 20, 2011, and will meet with President Dmitry Medvedev during a visit expected to last a week, the Kremlin said. (Foto:Vincent Yu, File/AP/dapd)

Берлин не ожидает скорых перемен в Северной Корее 19.12.2011

В ФРГ полагают, что после смерти диктатора Ким Чен Ира у КНДР появилась возможность проведения реформ. Однако, ни официальные деятели, ни немецкие эксперты не ожидают быстрых перемен в этой стране.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Пресса: Северная Корея обрела новый источник благодати 03.06.2009

Немецкие газеты откликнулись на известие о назначении официальным преемником северокорейского диктатора Ким Чен Ира одного из его сыновей – Ким Чен Уна.
Thousands of North Korean children dance and hold up colored cards to form a picture of Kim Il Sung at a rally in Pyongyang, North Korea, on Friday, April 28, 1995. For outsiders, the personality cults that North Korea has built around late leader Kim Il Sung and his son and apparent heir, Kim Jong Il, are almost unimaginable in their slavishness. But for North Koreans, worshipping the Kims is as much a part of life as breathing. (AP Photo/John Leicester)

Культ Мертвого Вождя 02.01.2002

Если бог существует, то этот бог... Ким Ир Сен. - Голод и развал промышленности. - Город фасадов. - Солнце 21-го века