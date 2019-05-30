Киев предложил провести встречу в "нормандском формате" в июле

Киев будет готовиться к встрече в "нормандском формате" в составе руководителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в четверг, 30 мая, в эфире программы "Право на владу" ("Право на власть") на общенациональном украинском телеканале "1 + 1".

Заявление было сделано по окончании переговоров президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Масом (Heiko Maas) и Жан-Ивом Ле Дрианом.

Встреча "может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - подчеркнул Данилюк. По его словам, состав "минской группы" - Трехсторонней контактной группы по Украине - вскоре будет изменен.

При этом в администрации президента Зеленского не видят украинского политика, лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука в роли участника переговорного процесса для освобождения Россией украинских пленных, подчеркнул Александр Данилюк.

В Кремле пока не видят условий для встречи

В свою очередь в Кремле 31 мая заявили, что конкретных наработок по встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.

"Чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Все это требует дальнейшего прояснения", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский уже высказывались за интенсификацию усилий, направленных на мирное урегулирование на востоке Украины.

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