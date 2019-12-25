 Киев подписал контракт на покупку в США второй партии комплексов Javelin | Новости из Германии об Украине | DW | 27.12.2019

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Украина

Киев подписал контракт на покупку в США второй партии комплексов Javelin

По данным Минобороны Украины, в 2019 году страна реализовала два контракта на закупку вооружений с США и один - с НАТО.

Американский военный испытывает противотанковый ракетный комплекс Javelin (фото из архива)

Американский военный испытывает противотанковый ракетный комплекс Javelin (фото из архива)

Минобороны Украины заключило контракт на поставку из США второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил в четверг, 26 декабря, заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

Аналогичные ракетные комплексы Минобороны Украины заказывает и у национального производителя, отметил Петренко. Всего в 2019 году министерство реализовало три контракта на закупку вооружений: два с правительством США и один с НАТО, сообщается на сайте министерства обороны Украины.

В украинскую армию в 2019 году поступило "значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми", заявил Петренко. В частности, речь идет о "беспилотном летательном аппарате оперативного радиуса действия", автоматизированном комплексе управления артиллерией, а также радиолокационной станции для осуществления контрбатарейной борьбы, добавил он.

Контекст

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Обозреватель FAZ полагает, что телефонный разговор Трампа с Зеленским напоминал шантаж, поскольку президент США требовал от Украины расследования в отношении сына Байдена. (23.09.2019)

Военная помощь США Украине

В октябре информагентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Госдеп утвердил, а Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов. Эта поставка не являлась частью согласованной Конгрессом военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, которую месяцами удерживала администрация президента США Дональда Трампа до того, как разгорелся скандал вокруг телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, указало агентство.

Ранее онлайн-издание Politico сообщало, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, возможно, лоббировал интересы компании-производителя вооружений Raytheon, используя служебное положение. Конкретно речь идет о контрактах на поставку Киеву летального оружия и противотанковых ракетных комплексов Javelin производства Raytheon, которые были заключены благодаря Волкеру, выступавшему за активное оказание Украине военной помощи со стороны США, отмечает издание.

Украинское онлайн-издание hromadskeобращает внимание на то, что противотанковые комплексы Javelin с калибром ракет 127 мм относятся к тяжелому вооружению и по этой причине, согласно минским договоренностям, не могут применяться в зоне военного конфликта в Донбассе.

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    Автор: Николай Бердник


Смотреть видео 12:39

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Городок Золотое находится на линии фронта, часть его контролируется "ЛНР". После подписания Украиной "формулы Штайнмайера" здесь пройдет следующий этап разведения сил. Как живется в Золотом - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Сообщение украинского онлайн-издания hromadske о контракте на поставку в Украину второй партии ракетных комплексов Javelin из США

Сообщение украинского онлайн-издания hromadske о контракте на поставку в Украину второй партии ракетных комплексов Javelin из США

Статья DW о том, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мог получать выгоду от военных поставок США Украине

Статья DW о том, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мог получать выгоду от военных поставок США Украине  

Сообщение Минобороны Украины о подписании контракта на поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину из США

Сообщение Минобороны Украины о подписании контракта на поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину из США

Статья агентства Bloomberg о поставках комплексов Javelin в Украину из США

Статья агентства Bloomberg о поставках комплексов Javelin в Украину из США

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