Киев может провести референдум о договоренностях с Москвой по Донбассу

Вопрос о мирных договоренностях с Россией по конфликту в Донбассе могут вынести на плебисцит, заявил глава администрации Владимира Зеленского. Он отметил, что Украина не торгует своими территориями.
Украинские власти изучают возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Россией мирных договоренностей, которые касаются конфликта в Донбассе. Об этом глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.
Избранный главой государства Владимир Зеленский "декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей" и вынесение их на плебисцит, отметил Богдан. "Все-таки должны не политики только говорить, но и народ", - подчеркнул глава администрации президента Украины. Недопустимо, чтобы "какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество", добавил он.
По словам Богдана, украинские власти "вынуждены искать компромисс" в вопросе переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. При этом он особо выделил намерение Киева придерживаться прежней позиции. "Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - заявил Богдан.
Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Россия в 2014 году аннексировала и незаконно присоединила украинский полуостров Крым. Украина и подавляющее большинство стран мира аннексию не признают, в отношении России был введен первый пакет санкций.
Несколько месяцев спустя в украинском Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Целый ряд стран ввел новые санкции в отношении России в связи с поддержкой сепаратистов на востоке Украины, в частности - поставками им оружия.
Киев, со своей стороны, начал "антитеррористическую операцию" в Восточной Украине. По данным Организации Объединенных Наций, за годы вооруженного конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек. Более полутора миллионов жителей Донбасса были вынуждены покинуть регион.
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