 Киев может провести референдум о договоренностях с Москвой по Донбассу | Новости из Германии об Украине | DW | 21.05.2019

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Украина

Киев может провести референдум о договоренностях с Москвой по Донбассу

Вопрос о мирных договоренностях с Россией по конфликту в Донбассе могут вынести на плебисцит, заявил глава администрации Владимира Зеленского. Он отметил, что Украина не торгует своими территориями.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан

Украинские власти изучают возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Россией мирных договоренностей, которые касаются конфликта в Донбассе. Об этом глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 21 мая.

Избранный главой государства Владимир Зеленский "декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей" и вынесение их на плебисцит, отметил Богдан. "Все-таки должны не политики только говорить, но и народ", - подчеркнул глава администрации президента Украины. Недопустимо, чтобы "какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество", добавил он.

Контекст

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По словам Богдана, украинские власти "вынуждены искать компромисс" в вопросе переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. При этом он особо выделил намерение Киева придерживаться прежней позиции. "Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - заявил Богдан.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в 2014 году аннексировала и незаконно присоединила украинский полуостров Крым. Украина и подавляющее большинство стран мира аннексию не признают, в отношении России был введен первый пакет санкций.

Несколько месяцев спустя в украинском Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Целый ряд стран ввел новые санкции в отношении России в связи с поддержкой сепаратистов на востоке Украины, в частности - поставками им оружия. 

Киев, со своей стороны, начал "антитеррористическую операцию" в Восточной Украине. По данным Организации Объединенных Наций, за годы вооруженного конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек. Более полутора миллионов жителей Донбасса были вынуждены покинуть регион.

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