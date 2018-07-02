Киев критикует указ Путина о наименовании частей российской армии

Начальник Генштаба Украины назвал решение российского президента маркировкой территории. Ранее своим указом Путин присвоил ряду частей российской армии названия городов Украины.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал покушением на "военно-исторические традиции" украинской армии указ Владимира Путина о присвоении ряду частей армии РФ названий городов Украины. Об этом Муженко в понедельник, 2 июля, написал на своей странице в Facebook. "Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов", - считает начальник Генштаба ВС Украины.
"Решения российских властей продолжают древнюю традицию - воровство чужой истории", - отметил Муженко. По его мнению, указ Кремля является "сигналом" о том, что Россия "не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме".
30 июня президент РФ подписал указ, согласно которому 6-й танковый полк российской армии получил наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский". Кроме того, несколько частей были названы по белорусским городам и один полк - в честь столицы Польши. Документ подчеркивает участие российских частей в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны, отмечает РБК.
Специалист университета Бирмингема по внешней политике России Дерек Аверре назвал подобный шаг "провокационным", указывает Newsweek. По его словам, российская сторона озабочена снижением своего влияния в Балтийском регионе и расширением НАТО и ЕС на восток.
Смотрите также: