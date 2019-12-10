Киев и сепаратисты в Донбассе обменяются пленными до конца года

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ) договорились об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом офис президента Украины сообщает в понедельник, 23 декабря.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская назвала достигнутую договоренность "огромным счастьем". Киев сможет вернуть "тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену" и "не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", подчеркнула она. По словам Лутковской, списки лиц для обмена "окончательно дошлифовываются".

Представитель России на переговорах Борис Грызлов подтвердил согласование условий освобождения и обмена удерживаемых лиц. В свою очередь, представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявил, что обмен состоится в формате "всех установленных на всех установленных".

Договорились на "нормандском саммите"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о масштабном обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако участникам заседания ТКГ 18 декабря не удалось согласовать списки лиц для обмена.

Украинский режиссер Сенцов освобожден в рамках сентябрьского обмена

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.

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