 Киев и сепаратисты в Донбассе обменяются пленными до конца года | Новости из Германии об Украине | DW | 24.12.2019

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Украина

Киев и сепаратисты в Донбассе обменяются пленными до конца года

Президенты Путин и Зеленский договорились об обмене пленными на "нормандском саммите". Трехсторонней контактной группе сначала не удалось согласовать списки на обмен. Теперь условия освобождения согласованы.

Встреча украинских пленных в аэропорту Борисполь. 7 сентября 2019 года

Встреча украинских пленных в аэропорту "Борисполь". 7 сентября 2019 года

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ) договорились об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом офис президента Украины сообщает в понедельник, 23 декабря.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская назвала достигнутую договоренность "огромным счастьем". Киев сможет вернуть "тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену" и "не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", подчеркнула она. По словам Лутковской, списки лиц для обмена "окончательно дошлифовываются".

Представитель России на переговорах Борис Грызлов подтвердил согласование условий освобождения и обмена удерживаемых лиц. В свою очередь, представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявил, что обмен состоится в формате "всех установленных на всех установленных".

Контекст

После встречи в "нормандском формате" Путин дал понять, что не готов к международной миротворческой миссии на востоке Украины. Донбассу не стоит ждать мира, считает Иван Преображенский. (11.12.2019)

Саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России, главной темой которого было урегулирование конфликта в Донбассе, не принес прорыва. Но превзошел ожидания, которые были весьма скромными. (10.12.2019)

В ходе обмена пленными в Украину из России и Крыма вернулись 35 узников. DW выясняла, сколько еще украинцев остаются там за решеткой, а также в заключении на неподконтрольной Киеву части Донбасса. (13.09.2019)

Договорились на "нормандском саммите"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о масштабном обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако участникам заседания ТКГ 18 декабря не удалось согласовать списки лиц для обмена.

Украинский режиссер Сенцов освобожден в рамках сентябрьского обмена

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.

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