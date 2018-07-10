 Киев и Москва могут возобновить совместные проекты в атомной энергетике | Новости из Германии об Украине | DW | 10.07.2018

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Украина

Киев и Москва могут возобновить совместные проекты в атомной энергетике

Речь может, в частности, идти о возобновлении работ по созданию в Украине производства ТВЭЛ. Проект совместного предприятия был официально закрыт в разгар активной фазы конфликта в Донбассе.

Запорожская АЭС в Украине

Запорожская АЭС в Украине

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Росатом обсуждали встречу на нейтральной территории с целью возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Об этом во вторник, 10 июля, сообщает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на письмо министра энергетики Украины Игоря Насалыка на имя первого замдиректора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Контекст

После оттока капитала в 2014 году Россия, несмотря на конфликт на востоке Украины, возвращает свои позиции в украинском бизнесе. В 2016 году произошел рост прямых инвестиций в 2,5 раза. (01.03.2017)

Экологов Украины беспокоит работа энергоблоков АЭС с продленным сроком эксплуатации. Но госинспекция ядерного регулирования гарантирует качество ремонтов и безопасность объектов. (27.11.2017)

Издание приводит копию документа, направленного в Москву 26 июня в ответ на предложение встретиться и обсудить возможности двухстороннего сотрудничества, поступившее от российской стороны 15 июня. В качестве места и времени возможной встречи в Киеве называют Брюссель между 9 и 12 июля. На момент публикации никакой информации о подготовке такой встречи не поступало.

Проект по строительству в Украине совместного предприятия по производству ядерного топлива был утвержден правительством в Киеве в 2010 году. Партнером украинской стороны почти в равных долях должно было выступить ОАО "ТВЭЛ", входящее в состав "Росатома". Общая стоимость проекта на то время оценивалась в 450 млн долларов. В середине 2015 года, в период активной фазы военного противостояния в Донбассе, в Киеве было принято официальное решение о прекращении реализации этого проекта.

В то же время "Росатом" до сих пор остается ведущим поставщиком топлива для атомных станций Украины.  В 2017 году на российскую компанию пришлось от 60 до 70 процентов поставок топлива на украинские АЭС. Об этом в середине мая заявил Кирилл Комаров.

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  • По уровню инженерных разработок равных этому объекту нет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Стройка века

    По объемам строительства новый безопасный саркофаг можно сравнить с обычной спортивной ареной. Но по уровню инженерных разработок этому объекту нет равных. В проекте участвовали ведущие международные эксперты из самых разных отраслей.

  • Высота арки после завершения строительства составит 108 метров

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Размеры арки

    Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.

  • Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Две секции

    Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.

  • default

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Подкрановые балки

    Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

  • Арка рассчитана на 100 лет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особый режим эксплуатации

    Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

  • Старую вентиляционную трубу в конце 2013 года демонтируют

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Труба мешает

    Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

  • На объекте работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    "Вавилонское" строительство

    В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

  • В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Мозговой центр

    В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

  • Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Обшивка из Германии

    Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

  • Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Бетонный завод

    Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

  • Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особая стройплощадка

    Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

  • Особая опасность летом - пыль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Опасная пыль

    Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

  • На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Радиационный контроль

    На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.

    Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер


Контекст

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

Строительство арки или, как ее называют "нового безопасного конфайнмента", набирает обороты. Новый саркофаг разместят над старым, построенным после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Подробнее об этом проекте в фотогалерее DW. (14.06.2013)  

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Судьба женщины-ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС (25.04.17)  

Европейский саркофаг для Чернобыльской АЭС  

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