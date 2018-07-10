Киев и Москва могут возобновить совместные проекты в атомной энергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Росатом обсуждали встречу на нейтральной территории с целью возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Об этом во вторник, 10 июля, сообщает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на письмо министра энергетики Украины Игоря Насалыка на имя первого замдиректора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Издание приводит копию документа, направленного в Москву 26 июня в ответ на предложение встретиться и обсудить возможности двухстороннего сотрудничества, поступившее от российской стороны 15 июня. В качестве места и времени возможной встречи в Киеве называют Брюссель между 9 и 12 июля. На момент публикации никакой информации о подготовке такой встречи не поступало.

Проект по строительству в Украине совместного предприятия по производству ядерного топлива был утвержден правительством в Киеве в 2010 году. Партнером украинской стороны почти в равных долях должно было выступить ОАО "ТВЭЛ", входящее в состав "Росатома". Общая стоимость проекта на то время оценивалась в 450 млн долларов. В середине 2015 года, в период активной фазы военного противостояния в Донбассе, в Киеве было принято официальное решение о прекращении реализации этого проекта.

В то же время "Росатом" до сих пор остается ведущим поставщиком топлива для атомных станций Украины. В 2017 году на российскую компанию пришлось от 60 до 70 процентов поставок топлива на украинские АЭС. Об этом в середине мая заявил Кирилл Комаров.

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