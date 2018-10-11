Киевский патриархат созывает Чрезвычайный объединительный собор

После решения Вселенского патриархата в Константинополе приступить к процедуре предоставления независимости Украинской православной церкви (УПЦ) Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора. Согласие Константинопольского синода "открывает путь к созыву Чрезвычайного объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе всего украинского епископата", заявила в пятницу, 12 октября, пресс-служба патриархата.

Задачей собора будет принятие решения о церковном единстве, а также избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, которому патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии, указывается далее в заявлении. Кроме того, Киевский патриархат призвал "епископат, духовенство и верных Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".

"Мирное сосуществование"

Этот процесс "должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или Русской церкви", заявил Киевский патриархат. Он подчеркнул, что духовенство и миряне, которые выразят желание подчиняться Московскому патриархату, "имеют право на это".

"Русская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквами и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - говорится в заявлении Киевского патриархата.

Решение предоставить автокефалию

Накануне вечером Вселенский патриархат в Константинополе согласился предоставить автокефалию Украинской православной церкви. На заседании Синода под председательством Вселенского патриарха Варфоломея "было решено подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви".

Кроме того, Синод постановил лишить юридической силы синодальное решение 1686 года о праве московского патриарха назначать киевского митрополита. Члены Синода также предостерегли от захвата и присвоения церквей, монастырей и других объектов.

С просьбой издать томос (указ) о предоставлении УПЦ автокефалии Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху в июне 2016 года. В сентябре 2018 года Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП, единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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