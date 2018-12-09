 Керченский кризис: ЕС пока ограничился политическим жестом | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.12.2018

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Европа

Керченский кризис: ЕС пока ограничился политическим жестом

Совет ЕС на заседании в Брюсселе ввел санкции за "выборы" сепаратистов в Донбассе. Решений о штрафных мерах против РФ за события в Керченском проливе принято не было.

Россия перекрыла Керченский пролив для прохода украинских кораблей (Фото из архива)

Россия перекрыла Керченский пролив для прохода украинских кораблей (Фото из архива)

Из-за событий в Донбассе и Азовском море Украина стала темой второго подряд заседания министров иностранных дел Европейского Союза. Через несколько дней после предыдущей встречи российские силы атаковали три украинских военных судна, пытавшихся 25 ноября пройти через Керченский пролив в Азовское море. На заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 10 декабря, пригласили и главу украинского МИДа Павла Климкина.

"Это политический жест с нашей стороны", - пояснила приглашение верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, участие Климкина в брюссельской встрече подтверждает поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Призывы к санкциям

Ранее как Украина, так и некоторые евродепутаты призвали Евросоюз в ответ на действия Москвы принять конкретные меры. А Литва даже ввела санкции против 20 лиц, причастных к событиям в Керченском проливе. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс перед заседанием в Брюсселе отметил, что российская атака на украинские суда, возвращавшиеся в Одессу, является "грубым нарушением международного права, которое не может остаться без последствий". Но тут же оговорил, что не следует ждать 10 декабря от Совета ЕС решений о каких-либо штрафных мерах.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин

После встречи со своими коллегами по должности Павел Климкин сообщил, что персональные санкции против военнослужащих РФ были бы "морально правильными", однако Киеву хочется большего - "санкций, которые Россия почувствовала бы". В частности, ограничений для российских портов, а также иных "креативных санкций", детали которых Климкин раскрывать не захотел. По его словам, часть министров иностранных дел государств ЕС выразили "однозначную поддержку" Киеву, тогда как другие хотят сначала обсудить этот вопрос с правительствами их стран.

Подобное решение не может быть принято "с сегодня на завтра или послезавтра", поскольку оно требует детального анализа того, что следует сделать и какие будут последствия, а затем - поиска консенсуса", предупредил украинский министр.

Призывы к деэскалации

На вопрос корреспондента DW, можно ли ожидать от Брюсселя санкций против РФ за события в Керченском проливе, Федерика Могерини ответила уклончиво, заявив лишь, что обсуждала ситуацию с главой МИД России Сергеем Лавровым на прошлой неделе и что ЕС ожидает от российских властей немедленного освобождения экипажей захваченных судов и свободного движения кораблей по проливу.  "Этот сигнал был отчетливо подан не только мною, но и странами-членами ЕС", - добавила Могерини. А министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) вновь подчеркнул, что сейчас правильный курс - это "деэскалация" ситуации.

После 25 ноября глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила возможность введения новых санкций против Москвы. Некоторые обозреватели сочли ее заявление признаком нового соотношения сил в Совете ЕС, где часть правительств выступает за усиление санкций, а другая часть - против этого. Сама Кнайсль представляет Австрийскую партию свободы, которая выступает за смягчение политического курса Евросоюза в отношении Кремля.

На вопрос корреспондента DW, предлагала ли она обсудить новые санкции против России, Кнайсль ответила, что призывала сначала прояснить все подробности событий в Керченском проливе. "И тогда меня спросили, возможны ли санкции. Я сказала: надо изучить все (варианты. - Ред.). Но я не высказывалась за санкции как таковые", - пояснила министр. Она пообещала приложить все усилия, чтобы найти решение проблемы "путем переговоров".

Источник DW в структурах ЕС ожидает, что вопрос конкретных мер в отношении России может стать темой на саммите ЕС 13-14 декабря. А прямо перед этим, в среду и четверг, Брюссель посетит президент Украины Петр Порошенко. Он уже написал в соцсети Facebook, что хочет обсудить "пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью".

Главный вопрос - поддержка затронутых регионов

"Для нас санкции - это лишь часть мер давления. Для нас еще большее значение имеет практическая поддержка, которую мы можем предоставить Украине и людям в Украине", - заявила Могерини. Она добавила, что Евросоюз и страны-члены ЕС разрабатывают "конкретные меры поддержки регионов, наиболее затронутых ограничениями перевозки товаров" в Азовском море. С весны текущего года Россия проводит там усиленные проверки коммерческих судов, причем не только украинских, но и тех, которые ходят под флагами государств ЕС.

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Для Павла Климкина поддержка Донбасса и юга Украины тоже была "основным вопросом". Он заявил, что "Евросоюз реально готов идти в серьезные инфраструктурные проекты, проекты по водоснабжению, например, Мариуполя".

Санкции за "выборы" сепаратистов и нарушения прав человека

Одновременно Совет ЕС ввел санкции за проведение "выборов" на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Эти меры включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС, а также замораживание их активов в Евросоюзе.

В список внесены девять человек. Это Леонид Пасечник, ставший так называемым главой ЛНР, Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко, возглавившие "парламенты" в Донецке и Луганске. Остальные шесть человек - это "председатели", их заместители и "секретари" так называемых избирательных комиссий в Донецке и Луганске.  Что касается  "главы" сепаратистов в Донецке Дениса Пушилина, то он еще с 2014 года находится в санкционном списке.

Кроме того, главы МИД дали "зеленый свет" предложению Нидерландов разработать санкционный режим за нарушения прав человека. Он должен стать подобным действующему в США "акту Магнитского". Его назвали в честь российского аудитора фонда  Сергея Магнитского, разоблачившего коррупционные схемы властей РФ , арестованного  по подложному обвинению и умершему в московской тюрьме. Принимая предложение Нидерландов, в ЕС постарались избежать упоминания имени российского юриста, мотивируя это тем, что не хотели бы географически ограничивать действие санкционного режима.

Могерини сообщила, что голландское предложение получило "общую положительную реакцию". Как уточнил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, теперь внешнеполитическое ведомство ЕС будет разрабатывать конкретное содержание возможного проекта санкций за нарушение прав человека. Каких-либо конкретных сроков не определили, но Блок ожидает, что результата в течение полугода.



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    Автор: Евгений Тейзе


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