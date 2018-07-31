Кем мечтают стать немецкие школьники

Институт Trendence составил рейтинг работодателей, наиболее популярных среди немецких школьников. Самая любимая профессия - полицейский.
Мальчики и девочки мечтают стать полицейскими. У девочек эта профессия пользуется даже большей популярностью: почти каждая пятая хотела бы поступить на службу в полицию. В списке самых популярных работодателей среди учеников 8-13 классов на втором месте - представитель крупного бизнеса. Любопытно, что как мальчики, так и девочки также хотели бы, чтобы их взяли на работу в концерн Adidas или на службу в бундесвер.
Смотрите также:
Считается, что для экспатов с детьми, приезжающих в Германию, идеальный выбор - международная школа. Так ли это? DW разбиралась. (25.07.2018)
Было время, когда детских площадок не было вообще. Вместо игр детям предлагали физкультуру. Как забавы на свежем воздухе победили муштру? (27.07.2018)
Программа обмена языковыми ассистентами дает возможность будущим учителям из других стран поработать в школах Германии. Как в ней могут принять участие студенты из России? (27.04.2018)