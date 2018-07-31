Кем мечтают стать немецкие школьники

Особенности немецких родителей

Выбор имени

"Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.