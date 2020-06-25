КГБ Беларуси предъявил обвинение Виктору Бабарико по делу Белгазпромбанка

Следственное управление КГБ Беларуси завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, в том числе экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского КГБ во вторник, 24 ноября,.

В результате Бабарико предъявлено обвинение по статьям о получении взяток организованной группой в крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем. Несмотря на то что суд над Виктором Бабарико еще не состоялся, на сайте КГБ он назван "организатором преступной деятельности".

Заместителям председателя правления Белгазпромбанка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшему первому заместителя председателя правления банка Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка следствие обвинило в даче взятки в крупном размере.

Арест Виктора Бабарико

Как указывает пресс-служба КГБ, все фигуранты, кроме Виктора Бабарико, "полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях".

До своего ареста в середине июня 2020 года Виктор Бабарико считался одним из самых серьезных возможных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру.

31 августа, уже находясь под стражей, Бабарико объявил о создании в Беларуси новой политической партии - "Вместе", главной целью которой стало бы проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив. Информации о том, была ли эта партия зарегистрирована, на данный момент нет.

Непосредственно после оглашения официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко победил с большим отрывом, в Беларуси начались массовые протесты против фальсификаций результатов голосования. Эти акции продолжаются до сих пор. Кроме прочего, протестующие требуют проведения новых, независимых выборов и освобождения всех политических заключенных, к которым они относят и Виктора Бабарико.

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