 ″Квартальная″ сатира: при чем здесь Коломойский? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.10.2019

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Украина

"Квартальная" сатира: при чем здесь Коломойский?

Сатирический номер студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой вызвал в стране волну дискуссий о границах юмора и о влиянии олигарха Игоря Коломойского на политическую жизнь.

Выступление Квартала 95 с фронтменом Зеленским (Фото из архива)

Выступление "Квартала 95" с фронтменом Зеленским (Фото из архива)

В Украине новый скандал. Его вызвал один из номеров очередного выпуска юмористической программы студии "Квартал 95", ранее руководимой нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, показанный в эфире телеканала "1+1", совладельцем которого является миллиардер Игорь Коломойский. Артисты - в сопровождении Национального академического народного хора имени Григория Веревки - откровенно высмеяли недавний поджог неизвестными киевского дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Гонтарева занимала этот пост во время президентства Петра Порошенко и известна тем, что провела ряд реформ в финансовом секторе, закрыв проблемные банки и национализировав "Приватбанк", который принадлежал Коломойскому. Сейчас она живет и работает в Лондоне. Там в конце августа ее сбил автомобиль, и некоторое время Гонтарева провела в больнице, подозревая в организации инцидента бывшего собственника "Приватбанка".  До этого неизвестные в Украине сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Сама бывшая глава НБУ назвала выступление "Квартала 95" "позором и стыдом для всей страны". Она считает это продолжением травли. В свою очередь Игорь Коломойский, которого Валерия Гонтарева ранее обвиняла в угрозах ее жизни, заявил, что номер студии "Квартал 95" ему очень понравился. В интервью телеканалу "Настоящее время" он заявил, что это была просто  шутка,  обычный номер в развлекательной телепередаче. "Если так считать, то вся сатира и юмор - это травля кого-то. Может, вы еще худсоветы будете собирать, как в Советском Союзе, и говорить: "Это можно, а это нельзя?" - прокомментировал миллиардер. Высказываясь о Гонтаревой, Коломойский в выражениях не стеснялся.





Политические реакции

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук высказался по поводу последнего шоу "Квартала 95" лаконично. "История с кварталом и хором  -  это дно. Точка", - написал он в своем Twitter. В партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко увидели  за шуткой нечто большее. "Стиль квартала: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. Именно эту технологию использовали большевики перед заходом в Украину в 1918-20 годах, именно эти средства используются для создания внутреннего противостояния на нужной территории", - считает член партии, народный депутат Владимир Арьев.

Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед Валерией Гонтарева за участие Национального заслуженного академического хора им. Веревки в неоднозначном номере "Квартала 95". До сих пор хор, созданный в 1943 году, ассоциировался с высоким профессионализмом и чистой репутацией. Именно этот коллектив, объехал с украинским фольклором полмира и исполняет государственный гимн в стенах украинского парламента. Художественный руководитель и генеральный директор хора Зиновий Корешок пояснил, что за участие хора в номере получен гонорар в 30 000 гривен (около 1000 евро). Хотя некоторые комментаторы предполагают, что была и неофициальная награда.

При этом министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что шутки "Квартала 95" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприняты внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью. По его словам,  большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора - ведь именно под ее руководством Нацбанк Украины перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. А новый тип принятия решений, отметил Милованов, позволил обеспечить низкую инфляцию и стабильность валютного курса. "По мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением  Коломойского за решения по "Приватбанку". Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "Квартал 95"ассоциируется с властью", - написал Милованов на своей странице в Facebook. За это Игорь Коломойский обозвал министра "дебилом".

"Шпагат" Зеленского и негативные тренды

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает, что сама по себе шутка "кварталовцев" напрямую не спровоцирует кризис в Украине. Хотя, по ее мнению, может иметь долгосрочные экономические последствия. Конончук, считает, что эта шутка является местью Коломойского Гонтаревой за национализацию "Приватбанка". "Вся эта история может подорвать доверие к экономическим реформам, которые проводились последние пять лет. Если Зеленский не отреагирует на скандал, то международные партнеры будут воспринимать Украину как страну, которая потакает олигархам и кредиты МВФ окажутся под вопросом", - сказала Конончук в комментарии DW.

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Аналитик киевского Центра "Дом Демократии" Анатолий Октисюк считает, что сейчас украинский президент находится на распутье - оставаться под влиянием Игоря Коломойского или вести самостоятельную игру. "Зеленский загоняет себя в капкан, который может спровоцировать политический кризис в Украине", - предполагает Октисюк. По его словам, Коломойский может влиять на ряд депутатов в Верховной Раде и блокировать нужные для президента законодательные акты.

Максимальное дистанцирование от Игоря Коломойского не на словах, а на деле поможет Владимиру Зеленскому удержать равновесие, считает профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. "Отставок, судебных дел, разборок на властном Олимпе из-за этого не будет. Также шутка сам по себе не отпугнет инвесторов. Но негативные тренды, связанные с этим, видят все. В частности, видят и инвесторы, и уходят из Украины ", - говорит Гарань.

На момент публикации материала, украинский президент Владимир Зеленский не прокомментировал скандал со своими бывшими коллегами по "Кварталу 95". Ранее актриса юмористического проекта Елена Кравец рассказывала в эфире программы "Светская жизнь", что шутки "Квартала 95" Владимир Зеленский, в прошлом фронтмен студии, лично вычитывает до сих пор.
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