"Катарский список" талибов: чем он опасен и есть ли в нем узбеки и таджики?

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении 400 талибов, остававшихся в заключении в тюрьмах Афганистана. 9 августа соответствующую резолюцию принял Совет старейшин племен Афганистана (лойя джирга), созванный в чрезвычайном порядке по инициативе главы государства. Освобождение этой группы боевиков оставалось серьезным препятствием на пути проведения прямых мирных переговоров между официальным Кабулом и радикальным исламским движением "Талибан".

Пять тысяч талибов уже на свободе

До этого афганские власти выпустили на свободу около пяти тысяч талибов. Но Ашраф Гани с зимы 2020 года отказывался помиловать еще 400 особо опасных боевиков. Хотя в течение этого времени на него оказывали давление не только талибы, но и США. Дело в том, что условие освобождения именно пяти тысяч талибов из так называемого "катарского списка" являлось частью договоренности между катарским офисом "Талибана" (так называют представительство движения в Дохе) и спецпредставителем президента США в Афганистане Залмаем Халилзадом.

Ашраф Гани (в первом ряду в маске) на заседании лойя джирги

Договоренность была достигнута 29 февраля 2020 года. Ее цель - путем уступок "Талибану" осуществить его включение в структуру власти Афганистана вместе с действующим правительством и создать условия для вывода значительной части американского военного контингента из этой страны. Переговоры США с "катарским офисом" талибов шли без участия представителей администрации Ашрафа Гани, но достигнутая договоренность предусматривала ряд шагов со стороны Кабула. В том числе - освобождение 5000 боевиков из "катарского списка", составленного "Талибаном".

Резолюция лойя джирги об особо опасных талибах

Такое условие не вызвало восторг в кабульской администрации, но в конце концов Ашраф Гани помиловал более 5000 талибов. Правда, не тех. 4600 были из "катарского списка", а еще около 500 - не из списка. Так что 400 боевиков остались за решеткой. "Эти четыреста человек осуждены за военные преступления, за убийства гражданских лиц, за совершение террористических актов, за наркобизнес, связанный с терроризмом. Это негодяи, на которых клейма ставить негде", - поясняет для DW сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

Источник в силовых структурах Афганистана рассказал DW о том, что 10 августа Ашраф Гани, подписав, наконец, указ об освобождении и этой группы боевиков, сказал, что в жизни не подписывал такого опасного документа. Он всячески хотел переложить ответственность за это решение на лойя джиргу, которая была созвана им именно с этой целью. "Джиргу собрали из людей, которым со стороны США тем или иным способом было заранее указано, какое решение им вынести", - сказал источник на условии анонимности.

Андрей Серенко

В свою очередь немецкий эксперт по Афганистану Гюнтер Кнабе (Guenter Knabe) обращает внимание на то, что влияние "Талибана" на делегатов тоже было значительным. "Сегодня на большой части территории страны "Талибан" имеет большее влияние, чем правительство, поэтому делегаты лойя джирги, которые приехали решать вопрос о выполнении условия талибов, не хотели их сердить", - говорит он.

В итоге лойя джирга выполнила свою функцию и приняла резолюцию, санкционирующую освобождение 400 особо опасных талибов. Но в этом документе есть важный нюанс. Больше половины боевиков - иностранные граждане. "Насколько я знаю, не менее 200 из них связаны с Пакистаном. Либо это граждане Пакистана, либо это агентура пакистанской разведки МВР, либо диверсанты, которые были ей наняты", - говорит Андрей Серенко. Есть в списке "граждане Узбекистана и Таджикистана, хотя их там не так много", продолжает эксперт ЦИСА. А источник в силовых структурах в Афганистане уточнил, что среди 400 боевиков, подлежащих освобождению, имеются и граждане Туркмении.

Что Кабулу делать с боевиками из Центральной Азии?

Однако резолюция, принятая лойя джиргой, предусматривает не передачу иностранных боевиков "Талибану", а отправление их в родные страны. На это обращает внимание ташкентский политолог Юрий Черногаев. "В резолюции речь идет о неких гарантиях, что эти боевики более не будут воевать на территории Афганистана. Однако трудно себе представить, что власти Узбекистана, Таджикистана, Туркмении согласятся брать на себя такие гарантии без того, чтобы отправить их в свои тюрьмы на очень долгие сроки", - уверен Андрей Серенко.

А это было бы нарушением договоренности с "Талибаном", согласно которому все боевики из "катарского списка" должны выйти именно на свободу. "Если они освобождаются по "катарскому списку", то не могут быть переданы странам, чьими гражданами являются. Люди из этого списка имеют для талибов большую ценность. И передача их в тюрьмы в других странах - это не просто нарушение договоренности, заключенной США с "Талибаном". Это может быть поводом вообще для срыва каких-либо переговоров с Кабулом", - полагает эксперт.

Можно ли отправить талибов из "катарского списка" в Пакистан?

Афганская администрация по этому поводу связывалась с Ашхабадом, но какого-либо ясного ответа оттуда не получено, сообщил DW афганский источник. В свою очередь Юрий Черногаев из Ташкента утверждает, что в МИДе Узбекистана его известили о том, что афганская сторона не обращалась туда по этой проблеме.

С другой стороны, оставить освобожденных боевиков с такими мрачными криминальными биографиями в Афганистане - тоже опасно. "Из тех, кто был освобожден в мае и июне, уже в ходе боев на стороне талибов убиты около 20 человек из "катарского списка". Это официальная цифра, основанная на данных, подтвержденных афганскими силовиками. Так, на западе Афганистана был уничтожен в ходе боя полевой командир, который только за два дня до этого был освобожден из тюрьмы", - рассказывает собеседник DW.

Гюнтер Кнабе

Гюнтер Кнабе видит в этом "огромную, пока не решенную" проблему для Центральной Азии. "Я уверен, что если узбек или таджик из этого списка окажется на родине, местные власти его немедленно упрячут за решетку. Отсюда следует, что эти люди, если они будут освобождены в Афганистане, откажутся возвращаться домой добровольно. И тогда афганские власти должны будут их насильно возвращать? Это большой вопрос", - говорит немецкий эксперт.

Другое дело, что боевиков - выходцев из Центральной Азии охотно может взять Пакистан, чьи власти будут более лояльно относиться к "возвращенцам". "Исламабад захочет их использовать на случай, если в отношениях между Пакистаном и Афганистаном наступит острый кризис. Ведь конфликт между странами далеко не разрешен", - рассуждает Гюнтер Кнабе.

Роль США в выполнении катарских договоренностей

Афганскому правительству следовало бы требовать от тех, кто настаивает на освобождении всех боевиков из "катарского списка", более жестких гарантий неучастия этих талибов в боевых действиях, предлагает Андрей Серенко. Но, по его мнению, гарантом должны выступить не только США, но и Россия. "Ведь сразу два спецпредставителя по Афганистану: от Вашингтона - Залмай Халилзад и от Москвы - Замир Кабулов, каждый по своей линии, но совместно и интенсивно давят на Кабул, чтобы тот выполнил условия катарской договорености между "Талибаном" и США", - подчеркивает специалист ЦИСА.

Кстати, талибы после обнародования резолюции лойя джирги заявили, что готовы начать мирные переговоры с Кабулом. Пока, на момент написания статьи, боевиков из "катарского списка", оставшихся за решеткой, еще не освободили. А судьбу боевиков-иностранцев решат после того, как их выпустят из тюрем, сказал DW источник в силовых структурах Афганистана.

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