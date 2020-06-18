 Катарина Великая взорвала Берлин | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.06.2020

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Культура и стиль жизни

Катарина Великая взорвала Берлин

У нее есть потенциал стать главным художественным событием года в Германии: выставка немецкой художницы Катарины Гроссе в берлинском музее Hamburger Bahnhof.

Berlin | Ausstellung Katharina Grosse. It Wasn’t Us (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

Еще даже до входа в здание бывшего берлинского вокзала, а ныне Национальной галереи "Hamburger Bahnhof", становится понятно, почему Катарину Гроссе (Katharina Grosse) в международном арт-сообществе называют "Катариной Великой". Ее искусство не знает границ и провозглашает свободу от условностей. Если оттолкнуться от Малевича, от его "Черного квадрата", в который, как в космическую черную дыру безвозвратно ушли традиционные формы и радужная цветовая палитра, то живопись Катарины Гроссе это тоже взрыв, но направленный вовне, мощная эксплозия красок, превращающая в гигантское трехмерное полотно все выставочное пространство и даже находящуюся за его пределами реальность. В "полотно" Катарины Гроссе в буквальном смысле слова надо входить, по ее "картинам" можно передвигаться, ощущая себя частью их абстрактного сюжета. Деконструкция и иммерсия не на словах, а на деле.

Затянувшийся эксперимент

"Мною движет идея художественной выставки, на которой показывают живопись, для которой не требуются поверхности для развешивания картин. Это было отправной точкой. Работать над картиной на месте ее будущей презентации и одновременно интегрировать в работу то, что нужно будет создать специально для ее показа", - объясняет художница свой творческий метод в интервью DW.   

Катарина Гроссе

Катарина Гроссе

Персональная выставка Катарины Гроссе в Берлине должна была открыться еще в апреле, но из-за коронавирусной пандемии "Hamburger Bahnhof" как и прочие музеи и галереи в Германии были закрыты. Вынужденная отсрочка дала шанс для продления креативного эксперимента. 

"Во время продолжительной паузы художница продолжала здесь работать. Для нее были созданы все необходимые в нынешней ситуации условия. На протяжении всего локдауна, а это многие недели, она здесь работала. То есть в ее распоряжении оказалась самая большая в Берлине художественная мастерская", - рассказывает DW директор Национальной галереи "Hamburger Bahnhof" Габриеле Кнапштайн (Gabriele Knapstein).

С большими форматами Катарина Гроссе работает не впервые. Она использует как холст потолки и стены, объекты из дерева и ткани, природные ландшафты и разрушенные ураганом дома. Ее новый артефакт играючи завоевывает пространство просторного музея, взрывает его гофрированными складками, вытекает на улицу, добирается разноцветной рекой до фасадов соседних зданий. Не только посетитель музея, но и случайный прохожий не сможет пройти мимо, не ступив в это застывшее буйство красок, не сможет воспротивиться желанию разгадать в их переплетении некий тайный универсальный знак. Традиционной кистью такие гигантские "полотна" не напишешь при всем желании. Но не только поэтому Катарина Гроссе использует не кисть, а промышленный пульверизатор: "Нанесение краски с помощью пульверизатора это как бросание мяча в подвижных играх. Мяч я могу бросить далеко, куда глаз захочет, траектория его полета не заканчивается у холста на расстоянии вытянутой руки с кистью". 

Выставка в Берлине, Катарина Гроссе

Не только посетитель музея, но и случайный прохожий не сможет пройти мимо

Метаморфозы Берлина 

Неоновый артефакт затопил всю территорию за стенами Национальной галереи, напоминая о печальной и типичной судьбе этого оазиса современного искусства. Новый хозяин земельного участка, на котором стоит Hamburger Bahnhof, отказался продлить арендный договор на использование Национальной галереей расположенных на ее задворках бывших складских помещений Rieckhallen. Венская риэлтерская компания CA Immo AG планирует заменить их прибыльной офисной и жилой застройкой. А в залах размещается коллекция современного искусства Фридриха Кристиана Флика (Friedrich Christian Flick). Поэтому меценат заберет свои подаренные городу шедевры из Национальной галереи по истечению срока действия арендного договора осенью 2021 года и пока не проявляет интереса к поискам нового для них места в Берлине. Все попытки - в том числе и земельных властей Берлина - убедить австрийскую компанию продлить аренду не увенчались успехом. 

Не в последнюю очередь наличие художественных галерей и мастерских, в которых работали такие звезды арт-мира как Тасита Дин или Олафур Элиассон, а также известной коллекции на этом клочке берлинской земли сделало его лакомым куском в глазах инвесторов. И как это часто водится, жертвами капитала в первую очередь становятся богема и культура. Катарина Гроссе не декларирует эту проблему, но своим разбушевавшимся неоновым морем, по крайней мере, напоминает об оставшихся на дне прошлого планах построить здесь целый квартал современного искусства. 

Катарина Гроссе: "Это цель моей работы - вмешиваться в нечто до меня уже существующее и так его менять, чтобы присущие ему законы, которые представляются незыблемыми, как бы прекращали свое действие".  

"It Wasn't Us" (это были не мы) - название выставки в галерее Hamburger Bahnhof - внезапно проявляет свой горький ироничный подтекст. Судьба бывшей железнодорожной собственности иллюстрирует судьбу всего Берлина после падения Стены: песочница креативной богемы неумолимо превращается в игровую площадку далеких от культуры инвесторов. 

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    Автор: Элла Володина


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