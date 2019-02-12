 Каталонские сепаратисты потребовали освободить своих лидеров | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2019

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Европа

Каталонские сепаратисты потребовали освободить своих лидеров

Сторонники каталонской независимости продолжают оказывать давление на Верховный суд Испании, который рассматривает дело по обвинению политиков и чиновников Каталонии в мятеже и растрате.

Участники манифестации в Мадриде с портретами находящихся под судом каталонских политиков

Участники манифестации в Мадриде с портретами находящихся под судом каталонских политиков

На манифестации в Мадриде, состоявшейся в субботу 16 марта, тысячи каталонцев потребовали освободить от суда 12 бывших чиновников и политиков, которым грозит от 7 до 25 лет лишения свободы. Дело о мятеже и растрате госфондов, заведенное на них в связи с  предпринятой осенью 2017 года попыткой отделить Каталонию от Испании, уже второй месяц рассматривается в Верховном суде страны. Манифестанты - активисты сепаратистских партий и общественных организаций - прибыли в столицу на специально зафрахтованных автобусах и поездах. В Мадриде к ним присоединились и некоторые местные жители - активисты антисистемных ультралевых группировок, а также представители сепаратистов Страны басков и Галисии. Учитывая неприязненное отношение к манифестации большинства мадридцев, безопасность ее участников обеспечивали порядка 500 сотрудников полиции.

Требования протестующих

"Наш лозунг - право на самоопределение - не преступление! Нет демократии без права народа решать свое будущее", заявила DW участница манифестации, представившаяся как Монтсе, домохозяйка из Барселоны. По ее словам, подсудимые каталонцы - это "политические узники, которых преследуют лишь за то, что они попытались демократическим путем воплотить в жизнь волю народа". Так что в Мадриде судят не наших политиков, а весь наш народ", -заключила Монтсе.

Контекст

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс. (18.12.2018)

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW. (26.10.2017)

Другой участник манифестации - фермер Жауме из провинции Жерона - назвал каталонцев "великим народом, который имеет природное право быть свободным от испанского колониализма". "Наши политики, которых судят несправедливые испанские судьи, должны быть освобождены, - продолжил фермер - И мы обращаемся ко всему человечеству с требованием поддержать нас в борьбе за свободу против репрессивного испанского государства".

По оценке организаторов манифестации, в ней приняли участие 120 тысяч человек. По данным полиции - не более 18 тысяч.

Попытка давления на суд

Очередной "неприемлемой для демократии" попыткой оказать давление на суд назвал манифестацию сотрудник мадридского Центра политических исследований Модесто Гомес. В беседе с DW он напомнил, что в самой Каталонии эти попытки не прекращаются с 12 февраля - со дня начала слушания дела. Речь идет не только о митингах и шествиях, но и о массовых беспорядках: уличных погромах, нападениях на сотрудников полиции, попытках заблокировать шоссе, железные дороги и так далее.

По словам политолога, сепаратисты не представляют, как свидетельствуют  опросы, и половины населения Каталонии. Что же касается суда, то выступающие на нем свидетели пока лишь подтверждают обвинения прокуратуры. "Речь идет о широкомасштабном заговоре против испанской демократии, чреватом катастрофическими последствиями", - констатировал Гомес.  

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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