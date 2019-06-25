 Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ

Бывший чемпион мира по шахматам считает возвращение делегации России в ПАСЕ капитуляцией. Гарри Каспаров резко прокомментировал слова главы МИД Германии.

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров нецензурно высказался, комментируя реакцию министра иностранных дел Германии на возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Отвечая на слова главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) о том, что "это хорошая новость для гражданского общества России", Каспаров написал в Twitter в ночь на среду, 26 июня: "От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы... ".

По его словам, "умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда". Каспаров считает, что "давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия", пришел конец. Напомнив о том, что "198 голландцев убиты Россией на MH17", он назвал позором, что 8из 10 нидерландских делегатов сегодня "выступают на стороне Путина".

Контекст

Считать, что Совет Европы важен для властей России как правозащитная организация, - недопустимая иллюзия. Для них речь идет лишь о триумфе от возвращения права голоса в ПАСЕ, уверен Райнхард Фезер. (26.06.2019)

Известие о фактическом возвращении российской делегации в ПАСЕ разочаровало украинских политиков. Некоторые даже назвали это решение провалом нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе. (25.06.2019)

"Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной", - уверен бывший чемпион мира по шахматам. По его мнению, "европейские бюрократы, которые говорят, что хотят "держать Путина за столом" для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо".

Берлин приветствовал компромисс в ПАСЕ

Накануне Хайко Мас приветствовал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, позволяющую российской делегации вернуться в ее состав. "Россия - это часть Совета Европа - со всеми соответствующими правами и обязанностями. Меня радует, что ПАСЕ теперь открыла путь для компромисса по вопросу членства РФ", - заявил немецкий министр.

В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после продолжительных дебатов и рассмотрения более 200 поправок проголосовали за резолюцию, дающую России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею. Документ, в частности, закрепляет за всеми странами - членами Совета Европы право работать в Комитете министров и ПАСЕ, отменяет санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее, а также позволяет не представленным в ПАСЕ странам подать заявку на участие в ее работе позже положенного срока.

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