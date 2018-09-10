"Карусели", "вертолеты" и "пьяные голоса" - как прошли выборы в России

В России завершился единый день голосования. 9 сентября по всей стране прошло около 4,7 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов. Центризбирком РФ планирует объявить окончательные итоги 14 сентября, однако уже известно, что в большинстве субъектов победу одержали кандидаты от партии власти. DW собрала сведения о том, какие нарушения были выявлены, и насколько эффективно работает система наблюдения в России.

Как устроена система наблюдения за выборами

По данным ЦИК, всего по России на избирательных участках работали более 120 тысяч наблюдателей. В столице, где избирали градоначальника, более чем на 3,8 тыс. участков приходилось около 10 тысяч наблюдателей. Так выглядит официальная статистика. Однако выясняется, что на деле система наблюдения настолько непрозрачна, что понять, сколько наблюдателей от каких политических сил и движений в реальности следило за процессом голосования, крайне сложно.

На избирательном участке в Новосибирске

По закону о выборах, наблюдателей напрямую вправе назначать каждая политическая партия, зарегистрировавшая кандидата, каждый кандидат, а также "субъекты общественного контроля" - на сегодняшний момент этим правом обладают лишь региональные общественные палаты. Как рассказал DW первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Общественной палаты РФ (ОП РФ) Максим Григорьев, 9 сентября на участках работали около 30 тысяч общественных наблюдателей.

Сколько независимых наблюдателей следили за выборами, подсчитать невозможно, поскольку общественные движения не могут напрямую предлагать своих кандидатов. В итоге они, как правило, направляются на участки либо как журналисты, либо как представители той или иной партии или кандидата. Так вынуждено действовать, в частности, движение в защиту прав избирателей "Голос". 9 сентября по всей стране в таком режиме работали несколько тысяч его добровольцев, сообщил DW сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Специфика нарушений на губернаторских и муниципальных выборах

Вся информация от независимых наблюдателей стекалась в ситуационный центр "Голоса" в Москве. Вечером 9 сентября координатор сети региональных отделений движения "Голос" Виталий Аверин, дежуривший в центре с момента открытия первого участка в Иркутской области, рассказал DW о том, как прошел единый день голосования.

По его словам, если говорить о губернаторских выборах, то в большинстве регионов из-за муниципального фильтра они стали "абсолютно неконкурентными". "В плане нарушений ничего нового здесь изобретено не было. В регионах, где выбирают губернатора, это главным образом выливается в мобилизацию административно зависимого электората", - сообщил он.

Ситуационный центр "Голоса"

Типичные нарушения наблюдались и на местных муниципальных выборах и выборах в региональные заксобрания. "Здесь есть хоть какое-то подобие конкуренции. В силу этого фактора, а также из-за низкого уровня политической культуры на этих выборах нередко фиксируются такие нарушения, как подкуп, "пьяные голоса" (скупка определенного контингента за вино-водочную продукцию), "подвозы" избирателей", - рассказал Аверин. Было предотвращено несколько случаев вбросов бюллетеней в урны для голосования. Также поступали сигналы на такие нарушения, как "карусели" (многократное голосование на нескольких участках) и "вертолеты" (избиратель за вознаграждение опускает в урну бюллетень с "нужной" галочкой).

Во что вылилась борьба за явку в Москве

Наибольшее число нарушений в Москве было связано с необходимостью поднять явку. У команды основного кандидата - действующего мэра Сергея Собянина - возникли опасения, что голосовать не придут даже его сторонники, решив, что он и так победит. По этой причине выборная кампания шла с беспрецедентной активностью.

Фестиваль "Цветочный джем" во дворе школы, в которой проводилось голосование

Прямо у избирательных участков были разбиты клумбы, на которых садоводам предлагалось высадить свои любимые растения. Желающим перекусить предлагали пирожки, горячие сосиски, шашлыки, для детей работали аттракционы и аниматоры. "Такого размаха информационная кампания еще никогда не имела", - говорит представитель "Голоса".

Работу участков продлили с традиционных 20 до 22 часов. Кроме того, заработала программа "мобильный избиратель", ориентированная в первую очередь на дачников - подав предварительную заявку, стало возможным проголосовать не по месту жительства. Как рассказал Виталий Аверин, этот механизм спровоцировал ряд нарушений: "Во-первых, за избирателя без его ведома подается заявление, и в итоге он голосует по месту жительства, а кто-то вместо него в другом месте. Во-вторых, реальна обратная ситуация - человек подает заявление, но его не включают в список. В этом случае у него остается единственный шанс проголосовать - ехать на участок по месту жительства".

Дефицит независимых наблюдателей

"Еще одна проблема, с которой столкнулась Москва на этих выборах, - это низкое количество независимых наблюдателей", - добавил Григорий Мельконьянц.

По его данным, их было всего около тысячи человек. "Мы видим сейчас кризис наблюдения. Общественные палаты контролируются администрациями, их наблюдатели - это пассивные участники. Зачастую они находятся на участках формально, и рассчитывать на то, что они будут что-то предотвращать, нельзя, - уверен эксперт. - Их основная функция - изображать общественное наблюдение и заявлять о том, что информация о нарушениях не подтверждается. По сути, это борцы с реальным независимым наблюдением".

По словам Мельконьянца, такая ситуация характерна для страны в целом. Она во многом сложилась из-за того, что люди не мотивированы становиться независимыми наблюдателями - они мало верят в то, что исход выборов не предрешен. Нередко им приходится испытывать на себе и силовое давление, что было зафиксировано 9 сентября. Так, например, в Твери региональный эксперт "Голоса" сообщил о массовом подвозе избирателей, после чего был задержан полицией.

Наводить порядок в системе и допускать независимых наблюдателей на выборы напрямую власти не торопятся, хотя, как говорит сопредседатель "Голоса", речь об этом идет с 2005 года. Он не исключает того, что непрозрачность системы отчасти выгодна, поскольку осложняет работу независимых наблюдателей.

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