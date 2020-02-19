Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея)

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.