Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея)

Трагедия в Фолькмарзене омрачила карнавальное шествие 24 февраля. Его участникам и без того было не до веселья. Они вспоминали жертв теракт в Ханау и других преступлений на почве расизма.
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