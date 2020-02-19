 Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея) | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.02.2020

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Германия

Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея)

Трагедия в Фолькмарзене омрачила карнавальное шествие 24 февраля. Его участникам и без того было не до веселья. Они вспоминали жертв теракт в Ханау и других преступлений на почве расизма.

  • Карнавальная повозка в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

    Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал против расизма

    "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

  • Карнавальная повозка в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Нет расизму - главный мотив карнавала

    "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Внутренняя политика глазами карнавалистов

    Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал сильнее коронавируса

    Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    "Брекзит" на карнавале

    Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Трамп на карнавале в Кёльне

    Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Бетховен в карнавальной повозке

    В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Грета Тунберг и защита климата

    Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"!

    Автор: Наталья Позднякова


  • Карнавальная повозка в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

    Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал против расизма

    "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

  • Карнавальная повозка в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Нет расизму - главный мотив карнавала

    "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Внутренняя политика глазами карнавалистов

    Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал сильнее коронавируса

    Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    "Брекзит" на карнавале

    Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Трамп на карнавале в Кёльне

    Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Бетховен в карнавальной повозке

    В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Грета Тунберг и защита климата

    Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"!

    Автор: Наталья Позднякова


Смотрите также: 

  • Полиция на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни

    Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека.

  • Ханау, машина скорой помощи на месте преступления

    Теракт в Ханау

    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

  • Полицейские на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

  • Криминалисты работают на месте преступления

    Теракт в Ханау

    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    По данным полиции, Тобиас Р. имел разрешение на владение охотничьим оружием. В машине предполагаемого преступника обнаружены патроны.

  • Полицейские в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция провела масштабную операцию

    На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

  • Свечи на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Теракт в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

    Теракт в Ханау

    Траурные митинги памяти погибших

    Не только в самом Ханау, но и в десятках других городов вечером в четверг, 20 февраля, прошли траурные митинги в память о жертвах преступления.

  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

    Теракт в Ханау

    Минута молчания на кинофестивале Берлинале

    70-й Берлинский международный кинофестиваль в четверг, 20 февраля, открылся минутой молчания в память о погибших в Ханау. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 13:32

Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости

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В ФРГ автомобиль наехал на участников карнавального шествия

В Фолькмарзене в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия ранены не менее 30 человек. Представитель полиции сообщил, что, по первым данным, речь идет об умышленном наезде. (24.02.2020)  

"Мы боимся зайти в бар": жители ФРГ с миграционными корнями о теракте в Ханау

В немецком городе Ханау близ Франкфурта, где правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных, царят гнев, страх и горе. Репортаж DW с места трагедии. (21.02.2020)  

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Преступления правых экстремистов в Германии: хронология

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Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW. (24.02.2020)  

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Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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