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Из-за обвинений в плагиате министр по делам семьи Германии Франциска Гиффай попросила Свободный университет Берлина аннулировать ее кандидатскую степень.
Министр культуры РФ может не беспокоиться за судьбу своих ученых степеней. Нынешняя власть любит людей с подмоченной репутацией, пишет Константин Эггерт специально для DW.
Почему иностранным студентам легче утаить плагиат, какой источник лучше вообще никогда не цитировать? Эксперт по плагиату поделился с DW своим опытом.
Немного легкомыслия – и прощай диплом, а вместе с ним и высокий пост. В информационный век плагиат в Германии считается тяжелым проступком. Береги "докторскую честь" смолоду!
С тех пор как некогда популярный министр обороны барон цу Гуттенберг погорел на списанной диссертации, многие немцы увлеклись поиском новых плагиаторов. Некоторые на этом даже зарабатывают. С подробностями Михаил Бушуев.
"Министр" - рабочее название картины о взлете и падении Карла-Теодора цу Геттенберга. Его роль исполнит актер, несколько сезонов игравший гинеколога в сериале "Дневник доктора".
Немецкие газеты широко комментируют прекращение расследования дела Карла-Теодора цу Гуттенберга. Бывший министр обороны ФРГ, обвиненный в плагиате при написании кандидатской диссертации, может вернуться в политику.
Расследование дела бывшего министра обороны ФРГ цу Гуттенберга по обвинению в плагиате прекращено. В качестве ответного шага он выделил 20 тысяч евро на благотворительность и не исключил возвращения в политику.
Бывший глава министерства обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг переселился в США. В штате Коннектикут он купил дом примерно за 3 миллиона евро, пишет журнал Der Spiegel.
Высшая школа изобразительных искусств Гамбурга решила торговать учеными степенями. Вполне официально кандидатом наук сможет стать каждый, кто заплатит в вузовскую кассу 50 тысяч евро. Правда, не все так просто…
Комиссия по расследованию дела о плагиате в отношении бывшего министра обороны ФРГ цу Гуттенберга пришла к выводу, что при написании диссертации он намеренно присвоил себе авторство чужих цитат.
Университет Гейдельберга занимается проверкой докторской диссертации члена СвДП, зампредседателя Европарламента Сильваны Кох-Мерин, которую обвиняют в плагиате. Сама Кох-Мерин пока отказывается комментировать ситуацию.
Наибольшее доверие у немцев вызывает социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Таковы данные опроса, проведенного журналом Stern. Одно из последних мест в рейтинге занимает Гидо Вестервелле.
Карл-Теодор цу Гуттенберг, неделю назад ушедший в отставку из-за скандала вокруг его диссертации, стал главным героем уличного карнавала в ФРГ. Компанию ему составили ближневосточные лидеры и католические священники.
Назначенному министром обороны Томасу де Мезьеру предстоит проводить те реформы, которые инициировал его предшественник, уличенный в плагиате при написании кандидатской диссертации и ушедший по этой причине в отставку.
В суде цу Гуттенбергу зачтется как смягчающее обстоятельство тот факт, что он из множества источников копировал лишь понемногу, полагает газета Frankfurter Allgemeine.
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