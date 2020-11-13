Карл-Теодор цу Гуттенберг

Как заработать на чужом плагиате

С тех пор как некогда популярный министр обороны барон цу Гуттенберг погорел на списанной диссертации, многие немцы увлеклись поиском новых плагиаторов. Некоторые на этом даже зарабатывают. С подробностями Михаил Бушуев.