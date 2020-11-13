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Карл-Теодор цу Гуттенберг

25.06.2020, Berlin: Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, stellt auf einer Pressekonferenz neue Zahlen zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland vor. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий министр вынуждена отказаться от ученой степени 13.11.2020

Из-за обвинений в плагиате министр по делам семьи Германии Франциска Гиффай попросила Свободный университет Берлина аннулировать ее кандидатскую степень.
06.02.2016 **** MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 6, 2016. Russia's Culture Minister Vladimir Medinsky speaks during the opening of the Historical Saturdays lecture hall at the State Historical Museum. Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS © picture-alliance/dpa/TASS/Russian State Duma Press Office/A. Isakova

Комментарий: Диссертации Мединского как признак гибели гуманитарной науки в России 08.02.2017

Министр культуры РФ может не беспокоиться за судьбу своих ученых степеней. Нынешняя власть любит людей с подмоченной репутацией, пишет Константин Эггерт специально для DW.
Symbolbild zum Thema Plagiat. #30090966 © pizuttipics - Fotolia.com

Эксперт: Меньше доверия - больше новых способов контроля плагиата 05.02.2013

Почему иностранным студентам легче утаить плагиат, какой источник лучше вообще никогда не цитировать? Эксперт по плагиату поделился с DW своим опытом.
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Опасная комбинация, или Осторожно, плагиат! 04.02.2013

Немного легкомыслия – и прощай диплом, а вместе с ним и высокий пост. В информационный век плагиат в Германии считается тяжелым проступком. Береги "докторскую честь" смолоду!
Eine kleine blaue Lupe vergrößert im Text eines politischen Buchs das mehrfach auftauchende Wort funktion. Aufgenommen in Köln am 04.04.2012. Foto: Maximilian Schönherr pixel

Как заработать на чужом плагиате 26.01.2013

С тех пор как некогда популярный министр обороны барон цу Гуттенберг погорел на списанной диссертации, многие немцы увлеклись поиском новых плагиаторов. Некоторые на этом даже зарабатывают. С подробностями Михаил Бушуев.
Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) besucht am Sonntag (29.08.2010) nahe Kundus den vorgeschobenen Posten OP North der ISAF Einsatzkräfte der Bundeswehr. Bei dem Besuch in der Beobachtungsstellung wollte sich der Minister ein Bild über die Situation der kämpfenden Truppe machen. Foto: Michael Kappeler dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бывшего министра играет бывший гинеколог 10.07.2012

"Министр" - рабочее название картины о взлете и падении Карла-Теодора цу Геттенберга. Его роль исполнит актер, несколько сезонов игравший гинеколога в сериале "Дневник доктора".
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Пресса: Цу Гуттенберг снова идет путем наименьшего сопротивления 24.11.2011

Немецкие газеты широко комментируют прекращение расследования дела Карла-Теодора цу Гуттенберга. Бывший министр обороны ФРГ, обвиненный в плагиате при написании кандидатской диссертации, может вернуться в политику.
ARCHIV - Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) spricht am 18.08.2009 im RWE-Braunkohlekraftwerk Niederaußem (Kreis Bergheim) zur Einweihung einer CO2 Rauchgaswaschanlage. Guttenberg (CSU) legt nach Informationen der «Bild»-Zeitung noch am Dienstag (01.03.2011) das Amt des Verteidigungsministers nieder. Ein entsprechendes Rücktrittsgesuch hat Guttenberg laut «Bild» bereits bei Bundeskanzlerin Merkel eingereicht. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ прекращено расследование дела экс-министра обороны по обвинению в плагиате 23.11.2011

Расследование дела бывшего министра обороны ФРГ цу Гуттенберга по обвинению в плагиате прекращено. В качестве ответного шага он выделил 20 тысяч евро на благотворительность и не исключил возвращения в политику.
ARCHIV - Der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) winkt, als er mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau Stephanie am 27.09.2009 das Gemeindehaus in Guttenberg (Oberfranken) verlässt, wo er zuvor seine Stimme bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag abgegeben hat. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zieht Medieninformationen zufolge in die USA. Der 39-Jährige CSU-Politiker habe in Connecticut bereits für sich und seine Familie ein Haus gekauft, berichtete die ARD am Donnerstag (28.07.2011). Dort wolle Guttenberg ein Buch schreiben und Vorträge halten, hieß es unter Berufung auf sein Umfeld. Foto: Daniel Karmann dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Цу Гуттенберг купил виллу неподалеку от Нью-Йорка 10.09.2011

Бывший глава министерства обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг переселился в США. В штате Коннектикут он купил дом примерно за 3 миллиона евро, пишет журнал Der Spiegel.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Doktorhut bei der Titelverleihung am 26.03.2007 an der Sogang-Universität in Seoul Schatten (Illustration zum Thema Doktortitel). Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt bundesweit gegen rund hundert Professoren wegen des Verkaufs von Doktortiteln. Die meisten Verdächtigen seien Aushilfsprofessoren oder Privatdozenten, sagte Behörden-Sprecherin Breloer am Samstag (22.08.2009). Foto: Peter Kneffel dpa/lnw (zu dpa 0077 vom 22.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Montage Charlotte Jaekel

На злобу дня: в продаже - ученая степень 11.07.2011

Высшая школа изобразительных искусств Гамбурга решила торговать учеными степенями. Вполне официально кандидатом наук сможет стать каждый, кто заплатит в вузовскую кассу 50 тысяч евро. Правда, не все так просто…
ARCHIV - Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) spricht am 18.08.2009 im RWE-Braunkohlekraftwerk Niederaußem (Kreis Bergheim) zur Einweihung einer CO2 Rauchgaswaschanlage. Guttenberg (CSU) legt nach Informationen der «Bild»-Zeitung noch am Dienstag (01.03.2011) das Amt des Verteidigungsministers nieder. Ein entsprechendes Rücktrittsgesuch hat Guttenberg laut «Bild» bereits bei Bundeskanzlerin Merkel eingereicht. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экс-министра обороны ФРГ обвиняют в намеренном обмане при написании диссертации 06.05.2011

Комиссия по расследованию дела о плагиате в отношении бывшего министра обороны ФРГ цу Гуттенберга пришла к выводу, что при написании диссертации он намеренно присвоил себе авторство чужих цитат.
Die FDP-Spitzenkandidatin fuer die Europa-Wahl, Silvana Koch-Mehrin, lacht vor Beginn der FDP-Praesidiumssitzung am Montag, 8. Juni 2009, in Berlin (AP Photo/Fritz Reiss) --German Liberal party FDP top candidate for the European elections Silvana Koch-Mehrin smiles in Berlin on Monday, June 8, 2009. (AP Photo/Fritz Reiss)

Еще одного политика Германии обвинили в плагиате 13.04.2011

Университет Гейдельберга занимается проверкой докторской диссертации члена СвДП, зампредседателя Европарламента Сильваны Кох-Мерин, которую обвиняют в плагиате. Сама Кох-Мерин пока отказывается комментировать ситуацию.
Frank-Walter Steinmeier, der neugewaehlte Fraktionsvorsitzende der SPD, geht am Dienstag, 29. September 2009, in Berlin, zwei Tage nach der Bundestagswahl, nach einer Pause der SPD-Fraktionssitzung in den Sitzungssaal zurueck. (AP Photo/Gero Breloer) -- Frank-Walter Steinmeier, the new elected faction leader of the German Social Democratic Party, SPD, walks back to a faction meeting, in Berlin, Germany, Tuesday, Sept. 29, 2009, two days after the German general elections. (AP Photo/Gero Breloer)

Немцы назвали самого популярного политика 30.03.2011

Наибольшее доверие у немцев вызывает социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Таковы данные опроса, проведенного журналом Stern. Одно из последних мест в рейтинге занимает Гидо Вестервелле.
Ein Karnevalswagen mit dem ehemaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg als Motivfigur fährt am Montag (07.03.2011) im Rosenmontagszug in Düsseldorf mit. Unter dem Motto Jebuddelt, Jebaggert, Jebützt ziehen Karnevalisten mit insgesamt 72 Wagen durch die Landeshauptstadt. Bei bestem Wetter werden knapp eine Million Zuschauer an der 5,5 Kilometer langen Zugstrecke erwartet. Foto: Martin Gerten dpa/lnw

Погоревший на плагиате министр стал главным героем карнавальных шествий 07.03.2011

Карл-Теодор цу Гуттенберг, неделю назад ушедший в отставку из-за скандала вокруг его диссертации, стал главным героем уличного карнавала в ФРГ. Компанию ему составили ближневосточные лидеры и католические священники.
ARCHIV: Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) rueckt in der Bundespressekoferenz in Berlin seine Krawatte zurecht (Foto vom 09.12.10). Nach dem Ruecktritt von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg drueckt die schwarz-gelbe Koalition aufs Tempo: Noch am Mittwoch (02.03.11) soll ein Nachfolger fuer den CSU-Politiker benannt werden, wie die Nachrichtenagentur dapd aus Koalitionskreisen erfuhr. Ernsthaft erwogen werde dabei, dass Innenminister Thomas de MaiziÂre (CDU) ins Verteidigungsressort wechselt. Dann koennte die CSU sein Ministerium uebernehmen, hiess es aus der Koalition. (zu dapd-Text) Foto: Maja Hitij/dapd

Новому министру обороны ФРГ досталось хлопотное наследство 07.03.2011

Назначенному министром обороны Томасу де Мезьеру предстоит проводить те реформы, которые инициировал его предшественник, уличенный в плагиате при написании кандидатской диссертации и ушедший по этой причине в отставку.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Frankfurter Allgemeine: В цу Гуттенберге усматривают предвестника отмены авторского права 04.03.2011

В суде цу Гуттенбергу зачтется как смягчающее обстоятельство тот факт, что он из множества источников копировал лишь понемногу, полагает газета Frankfurter Allgemeine.
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