Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Карл Либкнехт".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
150 лет назад родилась Роза Люксембург - "великая коммунистка", как ее называл Ленин. Но была ли она вообще коммунисткой? Мы разбирались в этой и других легендах, связанных с ней.
100 лет назад, 15 января 1919 года, в Берлине были убиты лидеры немецкой компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, арестованные после провала организованного ими восстания.
В траурном марше и возложении венков к Мемориалу социалистов на кладбище Фридрихсфельде приняли участие первые лица Левой партии ФРГ.
В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе.
Берлинский Сенат считает это невозможным. Урны с прахом Эриха Хонеккера и его супруги Маргот все еще находятся у друга семьи в ожидании последнего пристанища.
В памятном марше и возложении венков на могилу основателей Коммунистической партии Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта приняли участие лидеры немецкой Левой партии.
В Берлине прошел марш памяти немецких коммунистических лидеров Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убитых 98 лет назад. Среди 3500 участников церемонии были первые лица Левой партии.
Между патриотической истерией и скепсисом: как встретили немцы начало Первой мировой войны 100 лет назад? Как сложились их судьбы? Героиня этой статьи - Роза Люксембург.
В этот день дважды была провозглашена первая немецкая республика - сначала социал-демократом Филиппом Шейдеманом, а затем Карлом Либкнехтом из "Союза Спартака".
Берлинский ученый, завотделением судебной медицины клиники Charite Михаэль Тсокос утверждает, что обнаружил останки немецкой революционерки Розы Люксембург. По его мнению, 90 лет назад была похоронена другая женщина.
90 лет тому назад в Берлине бушевали политические страсти. Многие молодые немцы были очарованы идеями всеобщего равенства. В канун 1919 года союз "Спартак" вместе с другими левыми силами образовал компартию Германии.
85-летие убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта совпало с проведением в Берлине учредительной конференции левых движений Европы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact