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Карл Либкнехт

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Карл Либкнехт".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

5205281 (9002126) Rosa LUXEMBURG, (05.03.1870 - 05.01.1919), deutsche Politikerin (SPD/Spartakusbund/KPD) , Portrait undatiert ca. 1900.

5 легенд о Розе Люксембург. Что из них правда? 05.03.2021

150 лет назад родилась Роза Люксембург - "великая коммунистка", как ее называл Ленин. Но была ли она вообще коммунисткой? Мы разбирались в этой и других легендах, связанных с ней.
Barbara Sukowa in der Rolle der Rosa Luxemburg in dem gleichnamigen Film von M.v. Trotta aus dem Jahr 1986. Der Film schildert das Leben der polnischen, in Deutschland aktiven Friedenskämpferin und Kommunistin Rosa Luxemburg von 1898 bis zu ihrer Ermordung im Jahr 1919. | Verwendung weltweit

Почему убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта осталось безнаказанным 15.01.2019

100 лет назад, 15 января 1919 года, в Берлине были убиты лидеры немецкой компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, арестованные после провала организованного ими восстания.
14.01.2018 *** Rote Nelken liegen am 14.01.2018 an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin zum Gedenken an die 1919 ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Тысячи человек почтили память Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине 13.01.2019

В траурном марше и возложении венков к Мемориалу социалистов на кладбище Фридрихсфельде приняли участие первые лица Левой партии ФРГ.
Revolution 1918/Soldaten mit Roter Fahne Novemberrevolution 1918: Truppenteile schliessen sich den Strei- kenden an, Berlin, 9. November 1918. - Soldaten mit einer Roten Fahne fahren durch das Brandenburger Tor.- Foto. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte. |

Разгром "Спартака": как провалились мечты о мировой революции 08.11.2018

В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе.
14.1.1993 *** FILES - Picture taken on January 14, 1993 shows former East German President Erich Honecker (L) reunited with his wife Margot Honecker (R) upon his arrival at Santiago Airport in Santiago, Chile. Former East German strongman Erich Honecker religiously knocked back pure lemon juice every morning to ward off colds, his long-serving butler reveals in a new book. The notoriously dour Honecker, who ran communist East Germany from 1976 until just before the Berlin Wall fell in 1989, was very attentive to his health, Lothar Herzog says in 'Honecker Privat' (The Private Honecker). The 190-page memoir is to go on sale a week before the 100th anniversary of Honecker's birthday on August 25. AFP PHOTO / CRIS BOURONCLE (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP/GettyImages) Copyright: Getty Images/AFP/C. Bouroncle

Чету Хонеккеров не хотят хоронить на Мемориале социалистов в Берлине 25.10.2018

Берлинский Сенат считает это невозможным. Урны с прахом Эриха Хонеккера и его супруги Маргот все еще находятся у друга семьи в ожидании последнего пристанища.
14.01.2018 *** Menschen haben sich am 14.01.2018 an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin versammelt zum Gedenken an die 1919 ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Foto: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине тысячи людей почтили память Розы Люксембург и Карла Либкнехта 14.01.2018

В памятном марше и возложении венков на могилу основателей Коммунистической партии Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта приняли участие лидеры немецкой Левой партии.
15.01.2017 +++ Viele Menschen kommen am 15.01.2017 zu der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin, um der 1919 ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu gedenken. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Около 3500 человек почтили память Розы Люксембург в Берлине 15.01.2017

В Берлине прошел марш памяти немецких коммунистических лидеров Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убитых 98 лет назад. Среди 3500 участников церемонии были первые лица Левой партии.
Rosa Luxemburg / Hasse Luxemburg, Rosa sozialist. Politikerin Zamosc (Kr.Lublin) 5.3.1871 - (ermordet) Berlin 15.1.1919. Foto, Berlin 1914.

Голосуя против войны, окажешься за решеткой 19.06.2014

Между патриотической истерией и скепсисом: как встретили немцы начало Первой мировой войны 100 лет назад? Как сложились их судьбы? Героиня этой статьи - Роза Люксембург.
Sturz des Kaiserreichs: Demonstration junger Arbeiter vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin im November 1918.

Первая немецкая республика 09.11.2011

В этот день дважды была провозглашена первая немецкая республика - сначала социал-демократом Филиппом Шейдеманом, а затем Карлом Либкнехтом из "Союза Спартака".
Zahlreiche rote Nelken liegen am 13.1.2002 auf dem Berliner Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde auf dem Grabstein von Rosa Luxemburg. Mehrere zehntausend Menschen gedachten der vor 83 Jahren ermordeten Sozialistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Seit dem Morgen strömten Sympathisanten jeden Alters zur Gedenkstätte in Berlin-Friedrichsfelde. Die PDS sprach von 100000 Teilnehmern, die Polizei lediglich von mehr als 50000. Am Morgen hatten PDS-Spitzenpolitiker, darunter der designierte Wirtschaftssenator Gysi, am Gedenkstein einen Kranz niedergelegt. Luxemburg und Liebknecht waren 1919 von Freikorpssoldaten umgebracht worden. Zwei Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod hatten beide als einstige Sozialdemokraten die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) gegründet.

Берлинский ученый утверждает, что нашел останки Розы Люксембург 29.05.2009

Берлинский ученый, завотделением судебной медицины клиники Charite Михаэль Тсокос утверждает, что обнаружил останки немецкой революционерки Розы Люксембург. По его мнению, 90 лет назад была похоронена другая женщина.
19. Liebknecht-Luxemburg Karl Liebknecht (1871-1919) und Rosa Luxemburg (1870-1919). Illustration Raimo Bergt

Карл Либкнехт и Роза Люксембург погибли 90 лет назад 15.01.2009

90 лет тому назад в Берлине бушевали политические страсти. Многие молодые немцы были очарованы идеями всеобщего равенства. В канун 1919 года союз "Спартак" вместе с другими левыми силами образовал компартию Германии.
Revolution 1918-19 in Berlin. Protestkundgebung am 25. Dezember 1918 im Berliner Tiergarten gegen den Ueberfall auf die Volksmarinedivision im Berliner Schloss und Marstall vom 24. Dezember 1918. Auf unserem AP-Photo spricht Karl Liebknecht zu den Massen. (AP-Photo/ADN-Zentralbild) 25.12.1918 (Photo für Kalenderblatt)

Десятки тысяч левых собрались в Берлине 11.01.2004

85-летие убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта совпало с проведением в Берлине учредительной конференции левых движений Европы.