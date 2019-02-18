Карл Лагерфельд: человек и кутюрье (фотогалерея)

Известный немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. DW вспоминает его путь к мировой славе.
Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни. (19.02.2019)
Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье. (07.05.2018)
Самые знаменитые наряды Одри Хепбёрн в кино - от Живанши. И в платье от Живанши она получала свой "Оскар" за главную роль в "Римских каникулах" в 1954 году. (12.03.2018)
Знаменитый немецкий модельер, а также актер, художник, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству, празднует юбилей и не думает о пенсии. (18.11.2014)
Для нас она - неподражаемая супермодель. А тридцать лет назад, когда начинала свою карьеру, Клаудия Шиффер ужасно комплексовала. Но позже стала рекордсменкой модельного бизнеса. (24.08.2017)
Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд намерен создать линию одежды, рассчитанную на массового потребителя. Маэстро моды планирует представить новую коллекцию в осенне-зимнем сезоне 2011-2012 года. (08.09.2010)
Дискуссия о необходимости изменения идеалов красоты, развернувшаяся в немецком обществе, и инициатива журнала Brigitte, намеренного отказаться от услуг профессиональных моделей, вызвала негодование Карла Лагерфельда. (11.10.2009)