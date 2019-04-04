 Карлосу Гону предъявили в Японии новое обвинение | Экономические новости из Германии | DW | 22.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Карлосу Гону предъявили в Японии новое обвинение

По данным прокуратуры в Токио, Гон переводил средства Nissan компании по продаже автомобилей, зарегистрированной в Омане.

Бывший глава Nissan Карлос Гон

Карлос Гон

В Японии предъявлены новые обвинения бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Речь идет о присвоении средств концерна Nissan, сообщила в понедельник, 22 апреля, прокуратура в Токио. По ее данным, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане.

С конца 2015 до середины 2018 года топ-менеджер перевел в общей сложности 15 млн долларов США, указало далее ведомство. 5 млн из этой суммы Гон использовал на личные нужды, в частности для финансирования яхты и инвестиций в компанию его сына в США.

Контекст

В 2016 году китайцы намного обогнали американцев, немецкий автопром готовился к введению квот в КНР, а французские автостроители закрепили за собой ведущие позиции в Европе. (26.01.2017)

Глава франко-японского автоальянса Renault-Nissan Карлос Гон сравнил падение рубля с "бойней". При этом заявил, что намерен продолжать сотрудничество с "АвтоВАЗом". (19.12.2014)

В начале марта 65-летний Карлос Гон был освобожден под залог после 3,5-месячного ареста, однако 4 апреля был вновь взят под стражу в связи с предполагаемым хищением средств Nissan в 2012-2018 годах.

Кроме того, экс-главу Nissan обвиняют в том, что он перевел в концерн личные инвестиционные потери. Свой новый арест Гон назвал "возмутительным и произвольным", обвинив ответственных лиц в Nissan в попытке заставить его "замолчать".

Дело Карлоса Гона

Карлос Гон спас концерн Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. 19 ноября 2018 года его арестовали, а 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan. В январе японская прокуратура предъявила Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

Все обвинения Гон отвергает и заявляет о заговоре против него. Обвинения в занижении доходов предъявлены также самому концерну Nissan и его бывшему представительному директору Грэгу Келли.

Уже через несколько дней после ареста Nissan уволил Гона с поста главы административного совета компании. В конце января министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault. В начале апреля Гона исключили из совета директоров Nissan. Решение принято на внеочередном собрании акционеров японского автоконцерна. По словам генерального директора Nissan Хирото Саикавы, Карлос Гон не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также: 

  • К станции быстрой зарядки в городе Моссе подключен японский электромобиль Nissan Leaf

    "Электрическая революция" в автопроме

    Доля рынка в Норвегии - почти треть

    Мировой лидер в области электромобильности - Норвегия. Благодаря масштабной программе господдержки здесь уже 28 процентов регистрируемых новых легковых машин имеют чисто электрический или гибридный двигатель. К этой станции быстрой зарядки в городе Моссе подключена японская модель Nissan Leaf - с 2010 года самый продаваемый в мире электромобиль.

  • Китайский электромобиль демонстрируется на автосалоне

    "Электрическая революция" в автопроме

    Самый большой спрос - в Китае

    Крупнейшим рынком электромобилей еще в 2015 году стал, обогнав США, Китай. В 2016 году продажи вновь выросли более чем в два раза. Причем лидируют не зарубежные, а многочисленные местные производители, предлагающие растущий выбор бюджетных моделей. Китайские автолюбители очень увлечены новой технологией, а государство их поддерживает: оно хочет снизить загазованность в городах-миллионниках.

  • Бесплатная электрозаправка на парковке супермаркета Aldi

    "Электрическая революция" в автопроме

    Магазин заманивает бесплатной зарядкой

    "Зарядиться солнцем" предлагают бесплатные электрозаправки, которые устанавливает теперь на парковках своих супермаркетов ведущий немецкий дискаунтер Aldi. Маркетинговый расчет очевиден: пока электромобиль подзаряжается, его владелец закупается. А электричество поступает прямо с крыши магазина, где ритейлер установил солнечные батареи.

  • Автомобиль StreetScooter немецкой почты

    "Электрическая революция" в автопроме

    Почтальон подъедет бесшумно

    На электрическую тягу переходят в Германии не только легковые, но и коммерческие автомобили. Компания StreetScooter принадлежит немецкому почтовому концерну Deutsche Post DHL, специально разработала для него минифургон для развоза посылок и весной 2016 года начала его серийное производство. С 2017 года почтальоны будут ежегодно получать по 10 тысяч таких служебных машин.

  • Весной 2016 года BMW представил на автосалоне в Пекине BMW i3 и BMW i8

    "Электрическая революция" в автопроме

    BMW рассчитывает на богатых китайцев

    В премиум-сегменте в борьбу за богатых китайских автомобилистов включился немецкий концерн BMW. Весной 2016 года он представил на автосалоне в Пекине - помимо обновленной компактной модели BMW i3 с электрическим мотором - спортивный гибрид BMW i8, стоящий в Германии 130-145 тысяч евро. В начале года баварский автостроитель провозгласил стратегический поворот в сторону электромобильности.

  • Илон Маск и Tesla S

    "Электрическая революция" в автопроме

    Илон Маск и его Tesla

    Пока в премиум-классе самый популярный в мире электромобиль - продаваемая с 2012 года Model S американской компании Tesla Motors. Ее возглавляет харизматичный милллиардер Илон Маск, одержимый идеей электромобильности. В 2017 году калифорнийский завод Tesla должен начать серийный выпуск электромобиля среднего класса. Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов. На нее уже поступило 400 тысяч заказов.

  • Volkswagen, новая платформа для автомобилей с электромотором I.D.

    "Электрическая революция" в автопроме

    Volkswagen обещает 30 новых моделей

    Радикальный стратегический разворот совершил в 2016 году крупнейший автостроитель Европы Volkswagen. До 2025 года он разработает 30 моделей электромобилей и гибридов. Принципиально новая платформа для автомобилей с электромотором I.D. уже готова. Производство на ее основе начнется к 2020 году. Аналог VW Golf сможет проехать без подзарядки до 600 километров и будет стоить как и бензиновая модель.

  • Автомобиль с автономным вождением Google

    "Электрическая революция" в автопроме

    Google готовится стать автостроителем

    И мировой автопром, и IT-компании серьезно занялись темой автономного вождения. Один из первопроходцев в этой области - Google. Сначала американский интернет-гигант экспериментировал с японской моделью Toyota Prius - первым в мире серийным автомобилем с гибридным двигателем. А к концу 2014 года представил собственный электромобиль без руля и педалей. И продолжает экспериментировать.

  • Глава Renault-Nissan Карлос Гон на фоне автомобиля с автономным вождением

    "Электрическая революция" в автопроме

    Автономное вождение от Nissan

    Вполне возможно, что Google и Apple в конце концов предпочтут сосредоточиться на разработке софта для автономного вождения - а собственно автостроение предоставят тем, кто занимается этим уже более ста лет. Например, французско-японскому концерну Renault-Nissan. Его глава Карлос Гон в начале 2016 года демонстрировал разработки своей фирмы именно в калифорнийской Кремниевой долине.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:41

Чем грозит российскому автопрому отставка президента Renault-Nissan-Mitsubishi

Контекст

"Электрическая революция" в автопроме

Китай, Америка и Европа - на пороге бума электромобилей. Инфраструктура для их зарядки быстро развивается, а автостроители разрабатывают все новые модели на любой вкус. (21.10.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Какие автомобили подорожают из-за политики Трампа?  

Каким должен быть автомобиль будущего  

Чем грозит российскому автопрому отставка президента Renault-Nissan-Mitsubishi  

Также по теме

Carlos Ghosn

Экс-главу Nissan Карлоса Гона вновь взяли под стражу 04.04.2019

По данным японских СМИ, прокуратура в Токио расследует новые обвинения в адрес Карлоса Гона. Нынешний арест экс-глава Nissan назвал "возмутительным и произвольным".

Carlos Ghosn Nissan Renault

Экс-глава Nissan Карлос Гон вышел на свободу под залог 06.03.2019

Чтобы выйти на свободу, Гон заплатил почти 8 млн евро. Ранее суд в Токио отклонил протест прокуратуры.

Carlos Ghosn

Суд продлил срок ареста Карлоса Гона 23.12.2018

Экс-глава французско-японского автомобилестроительного альянса мог переложить на Nissan личные потери от финансовых операций, считает обвинение. Ранее Гона обвинили в занижении доходов в отчетах для биржи.

Реклама

Самые читаемые

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского  

Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно