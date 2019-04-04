Карлосу Гону предъявили в Японии новое обвинение

В Японии предъявлены новые обвинения бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Речь идет о присвоении средств концерна Nissan, сообщила в понедельник, 22 апреля, прокуратура в Токио. По ее данным, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане.

С конца 2015 до середины 2018 года топ-менеджер перевел в общей сложности 15 млн долларов США, указало далее ведомство. 5 млн из этой суммы Гон использовал на личные нужды, в частности для финансирования яхты и инвестиций в компанию его сына в США.

В начале марта 65-летний Карлос Гон был освобожден под залог после 3,5-месячного ареста, однако 4 апреля был вновь взят под стражу в связи с предполагаемым хищением средств Nissan в 2012-2018 годах.

Кроме того, экс-главу Nissan обвиняют в том, что он перевел в концерн личные инвестиционные потери. Свой новый арест Гон назвал "возмутительным и произвольным", обвинив ответственных лиц в Nissan в попытке заставить его "замолчать".

Дело Карлоса Гона

Карлос Гон спас концерн Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. 19 ноября 2018 года его арестовали, а 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan. В январе японская прокуратура предъявила Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

Все обвинения Гон отвергает и заявляет о заговоре против него. Обвинения в занижении доходов предъявлены также самому концерну Nissan и его бывшему представительному директору Грэгу Келли.

Уже через несколько дней после ареста Nissan уволил Гона с поста главы административного совета компании. В конце января министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault. В начале апреля Гона исключили из совета директоров Nissan. Решение принято на внеочередном собрании акционеров японского автоконцерна. По словам генерального директора Nissan Хирото Саикавы, Карлос Гон не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

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