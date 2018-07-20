 Карлесу Пучдемону разрешено покинуть Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 20.07.2018

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Германия

Карлесу Пучдемону разрешено покинуть Германию

Верховный земельный суд Шлезвига-Гольштейна отменил постановление об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов в Испанию. Ранее Верховный суд Испании отменил международный ордер на арест Пучдемона.

Карлес Пучдемон

После отказа органов юстиции Италии от требования экстрадировать лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона из Германии, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции Пучдемона. "Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию", - заявила представитель суда в пятницу, 20 июля. Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто.

Контекст

Суд Испании выдвинул против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и региональных министров обвинения в тяжких нарушениях закона. О чем идет речь, разбиралась DW. (07.11.2017)

Испанский суд арестовал бывших членов каталонской администрации, объявивших о независимости. Суд также выдал ордер на розыск и арест главы Каталонии Пучдемона. Что их ждет в дальнейшем, разбиралась DW. (02.11.2017)

Накануне Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и отказался от намерения добиться его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции, которые признали допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Это означало, что в Испании Пучдемона могли судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению. 

Карлес Пучдемон находится в поле зрения испанских органов юстиции как организатор несанкционированного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. После провала референдума он бежал в Бельгию, однако в марте был арестован на основании международного ордера, когда проезжал через территорию Германии.

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Контекст

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Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?  

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