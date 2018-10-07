 Кардиостимулятор: история одного прибора | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.10.2018

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Культура и стиль жизни

Кардиостимулятор: история одного прибора

60 лет прошло с тех пор, как больному впервые был имплантирован кардиостимулятор. Это была очень опасная операция с неизвестным исходом.

Нарисованное сердце

Первая в истории имплантация электрокардиостимулятора была проведена 8 октября 1958 года в Королевской больнице Стокгольма. Шведский хирург Оке Сеннинг провел операцию на сердце 43-летнего Арне Ларссона, страдавшего тяжелым нарушением сердечного ритма. Настолько тяжелым, что он терял сознание чуть ли не каждый час, и отчаявшаяся жена уговорила его согласиться на срочную имплантацию - единственный шанс выжить. Исход этой операции не был очевидным: Оке Сеннинг и инженер Руне Элмквист, с которым хирург сконструировал этот кардиостимулятор, еще не успели довести его до совершенства.

Арне Ларссон с кардиостимулятором

Арне Ларссон с кардиостимулятором

Размером он был с хоккейную шайбу, работал на двух транзисторах. Пациенту вскрыли грудную клетку и пришили электроды кардиостимулятора к сердцу. Спустя три часа пришлось делать повторную операцию, менять аппарат. Второй продержался неделю. И снова операция. В общей сложности Ларссону меняли электрокардиостимулятор больше 20 раз! Лишь в 1961 году, когда пациенту поставили кардиостимулятор новой конструкции, он зажил полнокровной жизнью. Арне Ларссон скончался в возрасте 86 лет, причем не из-за нарушений сердечной деятельности, а совсем от другой болезни.

Жизнь с кардиостимулятором

До революции в медицине, которую произвели Сеннинг и Элмквист, стимулировать работу сердца с помощью электрических импульсов пытались много раз. Но даже если больному и удавалось продлить жизнь, то очень ненадолго. Кроме того, он оставался инвалидом, был прикован к постели. Старые кардиостимуляторы представляли собой громоздкие, сложные аппараты, располагавшиеся снаружи. Открытые раны, которые образовывались при вживлении электродов, идущих к сердцу, были постоянным источником опасных инфекций.

Современный электрокардиостимулятор

Современный электрокардиостимулятор

Первый важный шаг к тому, чтобы обеспечить человеку с кардиостимулятором нормальную жизнь, был сделан в 1957 году: впервые электрокардиостимуляторы стали питаться от батареек. Но и их поначалу часто приходилось менять. Позже были изобретены литиевые батарейки, которые смогли обеспечить постоянное рабочее напряжение в течение долгого времени.

Контекст

В Майнце при обследовании пациентов с острым коронарным синдромом используют особую разновидность магнитно-резонансного томографа.

Кардиостимуляторы, нейростимуляторы и прочие электронные имплантаты нуждаются в источнике энергии. Таким источником может быть и сам организм пациента. (30.01.2014)

Ежегодно в мире более миллиона пациентов подвергаются операции по вживлению кардиоимплантата. Немецкая фирма Biotronik разработала эффективную систему дистанционного слежения за состоянием таких больных. (02.12.2009)

Сейчас, спустя 60 лет после первого вживления электрокардиостимулятора, эта операция считается рутинной. И обычно делается под местным наркозом. С 1970-х годов совершенней стали не только батарейки. Стало возможным программировать кардиостимуляторы, а также проверять состояние прибора без оперативного вмешательства.

Как со временем менялись кардиостимуляторы

В середине 1990-х стали вживлять двухкамерные кардиостимуляторы, которые могут одновременно стимулировать и предсердие, и желудочек сердца. Новейшие приборы обеспечивают естественное с точки зрения физиологии сокращение сердечных камер.

Конечно, кардиостимуляторы со временем становятся не только все совершеннее и надежнее, то все меньше и легче. Сравните: первый портативный (во всяком случае, так считали тогда) внешний электрокардиостимулятор, изобретенный в конце 1920-х годов Альбертом Хайменом из Нью-Йорка, весил больше семи килограммов! А его современный аналог весит всего 20-30 граммов. И величиной он - с небольшие наручные часы.

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    Автор: Максим Нелюбин


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Медицинские и анатомические музеи в Германии

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