 Кара-Мурза: Конгресс США готов положить конец безнаказанности в деле Немцова | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Кара-Мурза: Конгресс США готов положить конец безнаказанности в деле Немцова

Резолюция Палаты представителей США по делу об убийстве Бориса Немцова поможет наказать организаторов убийства политика, заявил DW оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза-младший выступает перед сенаторами США в 2017 году

Владимир Кара-Мурза-младший выступает перед сенаторами США в 2017 году

Резолюция Палаты представителей США об ответственности и правосудии в деле об убийстве Бориса Немцова призвана положить конец "безнаказанности, которая вот уже более четырех лет существует в отношении людей, организовавших самое громкое политическое убийство в современной России", заявил в среду, 13 марта, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW.

По его словам, резолюция содержит "очень четкие и конкретные регулятивные статьи о том, что должно быть сделано". Во-первых, США поддержит надзорную процедуру, запущенную в конце февраля в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, когда был назначен спецдокладчик по делу о расследовании убийства Бориса Немцова.

Контекст

Что дали показания экс-адвоката Трампа в Конгрессе, как оценивать саммит лидеров США и КНДР и чего ждать в отношениях Вашингтона и Москвы - темы интервью DW политолога Иэна Бреммера. (01.03.2019)

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший рассказал DW о причинах своего визита в Москву, расследовании убийства Немцова и возможных санкциях против тех, кто к нему причастен. (26.02.2019)

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика. (24.02.2019)

Во-вторых, администрация США должна подготовить и представить Конгрессу свой отдельный доклад, посвященный всем обстоятельствам убийства Немцова, включая имена людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. Исполнители, организаторы и заказчики убийства должны быть включены в список персональных санкций США.

В-третьих, министерство финансов США должно провести расследование в отношении активов и финансовых интересов Рамзана Кадырова за пределами РФ, в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Власти РФ занимаются укрывательством"

"Нынешняя российская власть на самом высшем уровне занимается укрывательством людей, которые принимали участие в этом убийстве", - подчеркнул Кара-Мурза. Поэтому необходимо задействовать международные механизмы и инструменты, чтобы "не позволить этим людям уйти от ответственности".

Ранее, 12 марта, Палата представителей Конгресса США приняла сразу четыре документа, касающиеся России - законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом, законопроект "О минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей" (KREMLIN Act), законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" и резолюцию по делу об убийстве Немцова. Теперь они должны быть одобрены Сенатом.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:48

В США интересуются активами главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В США интересуются активами главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России  

В США хотят выяснить тайные источники доходов Путина  

Кто в России попадет под "санкции из ада"?  

Также по теме

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert

Конгрессмены США призвали к международному расследованию убийства Немцова 12.03.2019

Члены Палаты представителей призвали власти России позволить провести беспристрастное расследование преступления и сотрудничать по этому делу с ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus

Что нужно знать о новых законопроектах Конгресса США по России 13.03.2019

Палата представителей Конгресса США приняла четыре связанных с Россией документа - от отказа признания Крыма частью РФ до раскрытия данных о доходах Путина. Подробнее о них - у DW.

Tschetschenien, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow

США могут заняться поисками активов Рамзана Кадырова 08.03.2019

Призыв к госсекретарю США расследовать деловые операции Кадырова за пределами РФ содержится в резолюции Палаты представителей. Документ называется "Призыв к ответственности и правосудию из-за убийства Бориса Немцова".

Реклама

Самые читаемые

Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому"  

Госдеп США обвиняет РФ в массовых нарушениях прав человека  

Владимир Зеленский, или Кто на выборах в Украине засмеется последним  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно