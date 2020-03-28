Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

Жесткие меры, введенные в Германии для борьбы с распространением коронавируса, не будут ослаблены как минимум до 20 апреля, сообщил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) в интервью изданию Der Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 28 марта. Если в ближайшие дни количественные показатели покажут эффективность принятых мер, то к 20 апреля правительство ФРГ разработает стратегию следующего этапа борьбы с распространением коронавируса. Главная ее цель - не допустить перегузки системы здравоохранения в стране, указал Браун.

Он подчеркнул, что пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в любом случае придется ограничивать свои контакты с другими людьми до тех пор, пока не будет разработана вакцина против коронавируса. Власти Германии активно ищут так называемые "устройства с высокой пропускной способностью" для проведения массового тестирования на коронавирус, которые могли бы осуществлять тысячи тестов в день, рассказал глава ведомства федерального канцлера.

22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель договорились ужесточить карантинные меры из-за пандемии коронавируса в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Контакты с другими людьми сведены к минимуму, в общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Все гастрономические заведения, спортзалы, парикмахерские и косметические студии закрыты. Разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

За соблюдением ограничений следят административные органы и полиция. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 25 тысяч евро.

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